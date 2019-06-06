6.9香港“反送中”大游行：“撑自由反恶法”

（德国之声中文网）"2003年，50万人上街，推倒 23条的高墙。2019年，我们回来了，为的是守护城墙；守护分隔香港与内地之间的防火墙"，《苹果日报》援引香港"民间人权阵线"（民阵）这样写道。针对周日（6月9日） 这场反对《逃犯条例》修订的游行（"反恶法游行"），报道还写道："城牆外，巨人君临天下 :'如果我得胜，你们就要做我的仆人。'怯，就输一世。牆内的人，没有选择了，公义与我们同在"。

这次游行由民阵等多个泛民团体发起。据港媒报道，游行比原计划的下午3时提早出发，于下午2 时18分左右在铜锣湾维园起步，以立法会外为终点。"香港01新闻"报导称，组织方预计会有超过30万人参与。据路透社报道，游行人数预计将达到50万。这也意味着，这将成为2003年以来香港单日规模最大的一场游行集会。

现场图片显示，游行群众手持黄伞，伞上印着"撑自由反恶法"。

香港游行现场图片

修订《逃犯条例》是指港府宣布的程序立法建议，以解决香港与那些沒有签订长期引渡安排的国家和地区的嫌犯移交问题。《逃犯条例》修正草案允许向包括中国内地在内的更多国家及地区引渡犯罪嫌疑人。同时，新法也将取消立法会对引渡案件的监督角色。下周，立法会将就《逃犯条例》修订案进行二读。

批评者表示，香港政府"利用日前在台湾发生的香港人杀人事件为由修订《逃犯条例》，拟将允许不论国籍的犯罪嫌疑人直接被引渡到中国"。

周四（6月6日），香港法律界发起针对"反送中"的"黑衣游行"。此前，香港律师会已经就《逃犯条例》的修订草案发布了一份详细的批评意见，香港大律师公会以及多个商会组织也对草案表达了反对意见。包括3名法官在内的十余名具有影响力法律界代表同样罕见发声，尖锐批评修订草案，称这是对香港司法体系的一次重大挑战。

这可能成为香港2003年以来单日规模最大的一场游行

柏林等全球27个城市游行声援香港

据民阵的Facebook页面介绍，除了香港外，分布在全球27个城市的港人同样在本周日发起"反送中"游行声援香港，其中包括美国多个城市、加拿大多个城市、澳洲多个城市，以及台北和德国首都柏林等。

柏林游行的组织者发布了一份"驻德香港人反对「逃犯条例修订草案」联合声明"，表示中国曾"将外籍人士，甚至是中国公民拘留做为政治与外交的谈判筹码"，存在"侵犯人权以及无视法治的问题"，如果修订法案，"会让在香港发展商务的风险和威胁不可避免地增加，毫无疑问会影响香港的投资者，并最终损害香港作为国际金融中心之一的声誉，基本法所保障的个人自由以及人人享有的基本人权都会受到动摇"。

声明写道："即使我们在德国生活，我们仍然可以看到港府完全服从于中国的利益，牺牲了社会所有的核心价值和所有公民的人身安全。......即使我们在德国享受言论自由以评论，或批评中华人民共和国，也会处于危险之中。我们现居于德国的人，有可能永远不会回归我们自己的城市。有鉴于此，我们作为香港人，要求政府立即撤销「逃犯条例修订草案」，维持我们有权享有的自由和人权以及香港的核心价值观。"