69名议员联名要求G7团结对抗中国

（德国之声中文网）“尊敬的拜登总统、默克尔总理、菅义伟首相、马克龙总统、约翰逊首相、孔特总理、特鲁多总理，对民主的信念让我们的社会团结在一起。……因为中国的所作所为正前所未有地影响着全球政治和我们的社会，七国集团必须捍卫我们共同信仰的民主原则”，这封落款于2021年1月25日的信函在开头这样写道。

这项倡议的主要发起人是德国联邦外交委员会主席吕特根（ Norbert Röttgen）以及美国共和党众议员冈萨雷斯（Anthony Gonzalez）。

吕特根周一在其推特上发布了该信函和来自G7国家以及欧洲议会的签署者名单。

德国《法兰克福汇报》在1月8日已经对该联名信的计划进行了报道，称面对中国日益激进的政策，西方国家心生警惕。七国集团成员国约70名议员在一封信中联合呼吁各国领导人及政府首脑对中国采取共同行动。

报道指出，这是七国集团议员首次联名致信各国政府作出呼吁。信中罗列了G7国家应该对中国主动出击的五大领域，分别为国际组织改革、科技标准、人权、印太地区紧张局势以及新冠危机中的合作。参与联署的德方代表包括基民盟/基社盟、社民党、自民党和绿党的德国联邦议会和欧洲议会成员。

"二战以来的最大挑战"

据《法兰克福汇报》报道，这项倡议的主要发起人、联邦议院外交委员会主席吕特根（ Norbert Röttgen）周三曾表示，中国在印度太平洋地区选择性运用国际法及其侵略行为，对国际秩序构成了二战以来的最大挑战。吕特根强调：“我们不想要敌对，而是主张对中国采取现实的态度。”

自去年起，吕特根便多次强调在欧洲在面对中国时必须坚定立场。2020年3月，他在《法兰克福汇报》上撰文称：“中国不仅是伙伴，它首先是竞争者和制度性对手。中国以其经济实力、技术雄心和不断增长的地缘政治野心迫使欧洲走向防御。为了保护主权和国际竞争力，欧洲必须找到一个答案。欧盟早就应该有一个中国战略，但迄今却常常因不愿把共同利益放在首位而失败。”

去年5月，吕特根在联邦议院就香港局势发言时也曾表示：“中国将是德国、欧洲及全世界未来数年在外交上最大的挑战。”他强调：“我们想要合作，但不要屈服。我们必须为自己的利益挺身而出。不是要对抗，但也不卑躬屈膝！”



《法兰克福汇报》引述此次G7议员致各国政府的信函写道：“我们也希望在互惠、透明和负责任的基础上，继续与中国维持建设性关系。”

参与联署的美国共和党众议员冈萨雷斯表示，中国共产党构成的威胁是“我们时代最大的外交挑战”，受威胁的包括美国及其在全球的民主盟国。冈萨雷斯以中国在新冠疫情爆发之初的做法、侵犯人权、对国际组织的滥用以及在印太地区“充满敌意的行为”作为佐证，呼吁G7所有民主国家团结合作对抗中国。

七国集团是全世界七大发达国家经济体组成的国际组织，成员国为加拿大、法国、德国、意大利、日本、英国和美国。

张筠青/达扬（法兰克福汇报等）

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