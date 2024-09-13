63+55/58：中国延迟退休政策落地

一只悬空了11年之久的靴子终于落地--9月13日，中国全国人大会常务委员会会议通过了实施渐进式延迟法定退休年龄的决定。从2025年起，在接下来的十五年里，中国男职工的法定退休年龄将调整至63周岁，女职工的法定退休年龄将分别调整至58周岁和55周岁。

（德国之声中文网）一项从官方正式提出到公布实施历时长达11年的政策终于出台--9月13日，中国全国人大会常务委员会会议通过了《关于实施渐进式延迟法定退休年龄的决定》。该决定自2025年1月1日起施行。

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2013年，中共十八届三中全会首次正式提出"渐进式"延迟退休年龄政策。2021年延迟退休写入"十四五"规划。今年7月，中共二十届三中全会明确认延迟退休的"自愿、弹性"原则，具体方案的出台引发广泛关注。

9月13日，在中国全国人大常委会办公厅举行新闻发布会上，人力资源和社会保障部部长王晓萍称，该方案的特点之一是坚持小步调整，逐步到位。从2025年起，用15年的时间，逐步将男职工的法定退休年龄调整至63周岁，将女职工的法定退休年龄分别调整至58周岁、55周岁，用较长时间实施到位。

目前，中国男性的退休年龄为60岁，比大多数发达国家低约6年。女工人退休年龄为50岁，女干部为55岁。这一规定从1951年延续至今。1981年时，中国人的平均预期寿命为67.9岁，到2021年，这一数字增长到78.2岁。

中国人口老龄化问题十分严重 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

同时，中国正面临人口老龄化的社会问题。国际货币基金组织（IMF）预估，中国15-64岁劳动年龄人口在未来30年内将缩减约1.7亿人，65岁及以上老年人口将急剧上升到近3.8亿人。

"找工作嫌我老，等退休嫌我小"

这一看似合理的政策变化，引发中国网民广泛的抱怨和焦虑。其中一条转发较多的抱怨是："生我时嫌我多，我生时嫌我少，找工作嫌我老，等退休嫌我小。"

据中国财政部的数据，全国31个省级行政区中，有11个面临养老金预算赤字。如果不进行有效改革，中国科学院预测，养老金体系将在2035年时全面耗尽资金。延迟退休意味着推迟养老金发放，老年员工将延长工作年限。

王晓萍称，该方案的另一个特点是坚持弹性实施，自愿选择。"充分尊重职工意愿，可以在一定条件下选择弹性提前或弹性延迟退休，最长不超过3年，且不得低于原法定退休年龄"。

但是，很多网民对此并不买账，认为该决定是"温水煮青蛙"的试探。还有网民提醒人们对照新冠病毒疫苗政策的实施。在疫情期间，中国政府宣称疫苗接种遵循知情、同意和自愿原则，但各地政府事实上采取了各种强制措施。

根据中国媒体《财新》报道，多名专家强调，延迟退休要平稳落地，有赖于产业政策、生育支持政策、医卫政策等系统性呼应，在震荡转型的当下探索新的代际共融方案。

在该报道中，上海金融与法律研究院研究员聂日明表示，"延迟退休必须与其他养老保险制度配套实施，保持方向一致，不能一边出台延迟退休政策，一边出台扩大收支差距的政策，同时也要平衡好不同群体的利益，不能专挑老实人欺负。"

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