63+55/58：中国延迟退休政策落地

63+55/58：中国延迟退休政策落地2024年9月13日
（德国之声中文网）一项从官方正式提出到公布实施历时长达11年的政策终于出台--9月13日，中国全国人大会常务委员会会议通过了《关于实施渐进式延迟法定退休年龄的决定》。该决定自2025年1月1日起施行。
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2013年，中共十八届三中全会首次正式提出"渐进式"延迟退休年龄政策。2021年延迟退休写入"十四五"规划。今年7月，中共二十届三中全会明确认延迟退休的"自愿、弹性"原则，具体方案的出台引发广泛关注。
9月13日，在中国全国人大常委会办公厅举行新闻发布会上，人力资源和社会保障部部长王晓萍称，该方案的特点之一是坚持小步调整，逐步到位。从2025年起，用15年的时间，逐步将男职工的法定退休年龄调整至63周岁，将女职工的法定退休年龄分别调整至58周岁、55周岁，用较长时间实施到位。
目前，中国男性的退休年龄为60岁，比大多数发达国家低约6年。女工人退休年龄为50岁，女干部为55岁。这一规定从1951年延续至今。1981年时，中国人的平均预期寿命为67.9岁，到2021年，这一数字增长到78.2岁。
同时，中国正面临人口老龄化的社会问题。国际货币基金组织（IMF）预估，中国15-64岁劳动年龄人口在未来30年内将缩减约1.7亿人，65岁及以上老年人口将急剧上升到近3.8亿人。
"找工作嫌我老，等退休嫌我小"
这一看似合理的政策变化，引发中国网民广泛的抱怨和焦虑。其中一条转发较多的抱怨是："生我时嫌我多，我生时嫌我少，找工作嫌我老，等退休嫌我小。"
据中国财政部的数据，全国31个省级行政区中，有11个面临养老金预算赤字。如果不进行有效改革，中国科学院预测，养老金体系将在2035年时全面耗尽资金。延迟退休意味着推迟养老金发放，老年员工将延长工作年限。
王晓萍称，该方案的另一个特点是坚持弹性实施，自愿选择。"充分尊重职工意愿，可以在一定条件下选择弹性提前或弹性延迟退休，最长不超过3年，且不得低于原法定退休年龄"。
但是，很多网民对此并不买账，认为该决定是"温水煮青蛙"的试探。还有网民提醒人们对照新冠病毒疫苗政策的实施。在疫情期间，中国政府宣称疫苗接种遵循知情、同意和自愿原则，但各地政府事实上采取了各种强制措施。
根据中国媒体《财新》报道，多名专家强调，延迟退休要平稳落地，有赖于产业政策、生育支持政策、医卫政策等系统性呼应，在震荡转型的当下探索新的代际共融方案。
在该报道中，上海金融与法律研究院研究员聂日明表示，"延迟退休必须与其他养老保险制度配套实施，保持方向一致，不能一边出台延迟退休政策，一边出台扩大收支差距的政策，同时也要平衡好不同群体的利益，不能专挑老实人欺负。"
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