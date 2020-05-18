62国推新冠独立调查 白宫重批美疾管局

(德国之声中文网) 世卫大会即将於周一 (5月18日) 登场，全球有62个国家共同提案要求世卫针对新冠病毒的起源展开独立调查。该提案是由澳大利亚所发起，目前已有包含日本丶俄罗斯丶印度丶印度尼西亚丶英国丶加拿大与新西兰等国连署。美国与中国都未针对该提案做出表态。

虽然该提案内容并未直接提及中国，但澳大利亚此举已引来中国政府的不满。中国政府上周已威胁要停止进口澳大利亚牛肉，并提升对澳大利亚的大麦徵收的关税。世卫大会预计将在周二 (5月19日) 针对相关提案进行投票。

白宫称疾管局「令全美失望」

与此同时，美国白宫周日 (5月17日) 出面抨击美国疾管局，批评疾管局无法即时提供美国人民准确的新冠检测器具，并称此举「令全美国失望」。近来，美国疾管局因制造了有瑕疵的新冠检测器具而遭各界检视其一举一动。有专家认为，这个有瑕疵的新冠检测工具可能是导致美国晚了数周才启动防疫机制的关键因素之一。

美国白宫的贸易顾问纳瓦罗 (Peter Navarro) 在接受电视媒体NBC访问时表示：「长久以来，美国疾管局在全球防疫的领域中，一直享有盛名。然而，这次他们在新冠疫情爆发初期的决策确实让全美国失望。」

纳瓦罗批评，疾管局不仅以非常官僚的方式在处理新冠检测器具的研发，也强调这些工具有瑕疵。他説：「这些失误导致美国付出极大的代价。」

除了纳瓦罗外，美国食品药品监督管理局也批评疾管局并未遵照该管理局的规定来研发检测工具。法新社报导，美国疾管局直到二月底才修正检测工具中的瑕疵。

美国白宫的贸易顾问纳瓦罗 (Peter Navarro) 在接受电视媒体NBC访问时，批评疾管局无法即时提供美国人民准确的新冠检测器具，并称此举「令全美国失望」。

面对白宫的强烈抨击，美国卫生部长阿札尔 (Alex Azar) 在接受电视媒体CBS访问时维护疾管局，强调疾管局当初在研发检测器具时，从未想过要让该工具变成美国国内广泛使用的标准工具。

阿札尔强调：「我不认为疾管局让全美国失望了。相反的，我认为疾管局扮演非常重要的公卫角色。我一直强调，想办法让私营企业投入研发过程，才能对美国整体抗疫产生关键效用。」

杨威廉/邹宗翰 (综合报导)