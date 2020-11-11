“618”购物节：折射疫情打击下的消费者情绪

(德国之声中文网)“618”购物节是仅次于“双十一”的中国第二大购物节。“618”活动为京东推出，以庆祝其创办日期。很多商家的促销活动在6月18日前后达到高潮。

Syntun（星图）数据显示，去年，阿里巴巴集团控股有限公司旗下的天猫商城、京东商城和拼多多在“618”的销售额合计为5784亿元（858.9亿美元），同比增26.5%。

但在过去3个月，这个全球第二大经济体因政府为遏制不断爆发的新冠疫情而实施“清零”政策，数十座城市不同程度“封城”，影响了生计、削减了消费、严重扰乱了供应链。

这个月，不少城市开始放宽限制，宣布采取多种激励手段，刺激消费，重振经济，措施中包括发放优惠券、购车补贴和数字人民币支付。

观看视频 02:40 “清零”政策对于中国经济意味着什么？

阿里巴巴和京东也表示，在疫情冲击下正对商家提供扶持，如：承诺加快预售定金转帐速度，帮助确保商户的流动性。这些平台也鼓励各品牌提供史上最大折扣，以刺激消费。

电商大佬选择“躺平”

然而，一些公司和代理商对路透社表示，计划今年减少打折，因为负担不起。

上月，得到 IDG资本和阿里巴巴支持的服装品牌“茵曼服饰”的创始人兼董事长方建华在微信上发文，慨叹零售商，尤其是上海的零售商，在目前环境下损失惨重，他本人计划在618期间“躺平”。 他泛泛写道，今年618不会专注于打折，而是“要沉下心来深耕产品与用户，没有套路的去思考如何通过产品体验、服务去与千万顾客产生情感上的链接”。

不过同时，意大利面品牌、洗发水品牌等众多零售商，都在推出“囤货”套餐——也就是包含其产品的大宗订单。

因担心封锁会再度发生，限制措施放宽后，在上海等有过程度不等的“封城”经历的大都市，众多消费者选择囤积食物和日用生活品。

（路透社）

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