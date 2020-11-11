 “618”购物节：折射疫情打击下的消费者情绪 | 经济纵横 | DW | 14.06.2022

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经济纵横

“618”购物节：折射疫情打击下的消费者情绪

目前电商们正摩拳擦掌，迎接“618”购物节。随着本周末电商平台公布销售额，人们将了解到中国“清零”抗疫政策和经济放缓对于民众的消费欲望有何影响。

今年618，中国消费者将如何“买买买”？

今年618，中国消费者将如何“买买买”？

(德国之声中文网)“618”购物节是仅次于“双十一”的中国第二大购物节。“618”活动为京东推出，以庆祝其创办日期。很多商家的促销活动在6月18日前后达到高潮。   

Syntun（星图）数据显示，去年，阿里巴巴集团控股有限公司旗下的天猫商城、京东商城和拼多多在“618”的销售额合计为5784亿元（858.9亿美元），同比增26.5%。  

但在过去3个月，这个全球第二大经济体因政府为遏制不断爆发的新冠疫情而实施“清零”政策，数十座城市不同程度“封城”，影响了生计、削减了消费、严重扰乱了供应链。   

这个月，不少城市开始放宽限制，宣布采取多种激励手段，刺激消费，重振经济，措施中包括发放优惠券、购车补贴和数字人民币支付。   

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“清零”政策对于中国经济意味着什么？

阿里巴巴和京东也表示，在疫情冲击下正对商家提供扶持，如：承诺加快预售定金转帐速度，帮助确保商户的流动性。这些平台也鼓励各品牌提供史上最大折扣，以刺激消费。   

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中国通过大规模检测、隔离措施实施的新冠疫情“零容忍”防疫政策已经对经济构成严重冲击，同时也在医疗、科技和建筑业制造了大量泡沫。

香港警方6月4日在维园及附近地区逮捕6人，并盘查数十名穿黑衣、背囊插白花的市民。大陆“直播一哥”李佳琦6月3日在卖货时晒出坦克造型蛋糕，直播瞬间被中断。

中国知名带货主播李佳琦因推销坦克雪糕而从公众视野中消失，“李佳琦悖论”成为媒体热词。时评人、六四记忆· 人权博物馆总策展人长平认为，在现有的审查机制中，李佳琦并不需要了解所有的政治禁区，而是在政治上做一个提线木偶。

中国的房地产市场在GDP中的占比达到四分之一。但是今年4月中国全国失业率攀升至6.1%，即便是收益高的互联网和科技公司也在裁员。年轻人的购房决定却变得越来越谨慎。这为北京的决策者们带来了一项巨大挑战。

今年中國大學應屆畢業生達1076萬人，比2021年多出167萬人，規模和增幅皆創下歷史新高。他們面對的是受疫情影響的惡劣經濟情勢，青年失業率達到18.2%，究竟未來的路該怎麼走，應屆畢業生與德國之聲分享他們心境。

德国统计部门公布的最新对华贸易数据显示，今年4月德国对中国产品的进口量同比大幅增加。虽然中国的防疫措施有所松动，但是德国联邦经济部认为：中国政府的清零政策仍然会给德国经济构成风险。

电商大佬选择“躺平”

然而，一些公司和代理商对路透社表示，计划今年减少打折，因为负担不起。   

上月，得到 IDG资本和阿里巴巴支持的服装品牌“茵曼服饰”的创始人兼董事长方建华在微信上发文，慨叹零售商，尤其是上海的零售商，在目前环境下损失惨重，他本人计划在618期间“躺平”。  他泛泛写道，今年618不会专注于打折，而是“要沉下心来深耕产品与用户，没有套路的去思考如何通过产品体验、服务去与千万顾客产生情感上的链接”。   

不过同时，意大利面品牌、洗发水品牌等众多零售商，都在推出“囤货”套餐——也就是包含其产品的大宗订单。  

因担心封锁会再度发生，限制措施放宽后，在上海等有过程度不等的“封城”经历的大都市，众多消费者选择囤积食物和日用生活品。  

（路透社） 

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    作者: Magdalena Neubig


 

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