 「612基金案」提堂：陈日君枢机、何韵诗等均否认控罪 | 在线报导 | DW | 24.05.2022

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「612基金案」提堂：陈日君枢机、何韵诗等均否认控罪

天主教香港教区荣休主教陈日君、歌手何韵诗等5名「612人道支援基金」信托人及基金秘书于5月24日上午提堂，被告均否认违反《社团条例》的控罪。案件押后至9月19日审理。

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