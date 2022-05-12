「612基金案」提堂：陈日君枢机、何韵诗等均否认控罪

墙外文摘：疫时集体焦虑，“小粉红”也会政治抑郁

有评论认为，疫情促进了大家对于公共生活的关注，但也带来集体焦虑。“小粉红”也会政治抑郁，因为他们的受教育经历和成长经历让他们想不明白，为什么有的人就是会和自己想的不一样。