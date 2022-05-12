「612基金案」提堂：陈日君枢机、何韵诗等均否认控罪

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天主教香港教区荣休主教陈日君、歌手何韵诗等5名「612人道支援基金」信托人及基金秘书于5月24日上午提堂，被告均否认违反《社团条例》的控罪。案件押后至9月19日审理。
「612人道支援基金」4名信託人週三（5月11日）遭港警國安處人員逮捕，當天深夜陸續獲保。事件引發國際社會撻伐，專家認為，這次逮捕顯示國安法已成為打擊非暴力公共活動的利器，恐引發寒蟬效應。
有评论认为，疫情促进了大家对于公共生活的关注，但也带来集体焦虑。“小粉红”也会政治抑郁，因为他们的受教育经历和成长经历让他们想不明白，为什么有的人就是会和自己想的不一样。
港警国安处人员以涉嫌串谋发布煽动刊物罪，拘捕香港《立场新闻》多名现任与前任高层，包括知名歌手何韵诗。该网媒随即宣布停止运作，遣散所有员工。专家担忧，这波逮捕可能为香港传媒圈创下危险的先例。
香港警方国安处的员警18日上午逮捕至少四名前港大学生会成员，指他们与悼念「七一袭警案」嫌犯一事有关。同日，曾协助「反送中」示威者的基金也宣布，将以有秩序的方式停止运作。
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