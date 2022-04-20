「612基金」信託人獲保釋 專家：國安法成打擊公共活動利器

（德國之聲中文網）根據多家港媒報導，港警國安處人員過去兩天以涉嫌違反《香港國安法》的「串謀勾結外國勢力或者境外勢力危害國家安全罪」為由，逮捕天主教香港教區榮休主教陳日君、前民主派立法會議員吳靄儀、歌手何韻詩及學者許寶強。四人皆是已停運的「612人道支援基金」信託人。他們在11日深夜獲准保釋，離開警署。

報導指出，高齡90歲的陳日君在離開柴灣警署時，笑著向記者揮手並登上私家車離開，未有發言。何韻詩近凌晨獲准保釋，離開西區警署。消息傳出後，美國白宮與梵蒂岡的羅馬教廷紛紛關注此案，發布聲明譴責逮捕行動。

美國白宮副新聞秘書卡琳·讓-皮埃爾（Karine Jean-Pierre）在記者會呼籲中國政府立即釋放被逮捕的4人。她說：「我們呼籲中國與香港當局停止打擊異議人士。言論自由對一個繁榮與安全的社會來說非常重要。」

綜合港媒報導，「612人道支援基金」的其中一個信託人、前嶺南大學學者許寶強，是在10日於香港機場準備離境到外地擔任大學訪問學者時，遭港警國安處人員攔下逮捕。陳日君、吳靄儀與何韻詩則是11日被捕。根據「香港01」報導，港警國安處懷疑「612人道支援基金」曾涉嫌資助香港本地組織至外國呼籲制裁香港官員，並收取香港當地組織與《蘋果日報》的捐助。

90岁的荣休主教陈日君枢机被国安处人员逮捕

「香港01」引述匿名消息稱，港警國安處懷疑「612人道支援基金」在國安法實施前，已涉嫌與外國勢力勾結，包括於2019至2020年反修例運動期間，資助「香港大專學界國際事務代表團」到倫敦及日內瓦進行海外遊說及抹黑香港。此外，警方還懷疑，「612人道支援基金」曾向台灣非政府組織與在加拿大的港人提供法律與醫療協助，所以「有理由」相信該基金實質上是為了資助潛逃的港人。

專家：國安法成打壓非暴力公共活動的利器

美國喬治城大學法學院亞洲法中心的香港法學人黎恩灝向德國之聲表示，這次的逮捕行動表明，國安法如今是被用來鎮壓香港許多非暴力公共活動的利器，而這個趨勢對支持等待刑事審判的政治犯來說，是一種寒蟬效應。他說：「這對很多香港人來說是個打擊，尤其是有捐款和支持眾籌平台的人。」

黎恩灝強調，「612人道支援基金」是一個透過眾籌獲得資金的平台，主要提供面臨刑事審判的抗議者法律或人道援助。在國安法生效前，這個基金的運作完全合法且和平。他告訴德國之聲：「之所以有這個人道主義基金，是因為香港政府的法律援助系統缺乏資源，以及沒有為被捕或被指控的抗議者提供足夠和公平的支持。如果香港有公平的審判、適當的程序和法治，人們就根本不需要依靠民間社會的努力。」

此外，黎恩灝說香港警方逮捕陳日君的舉動，顯示他們並不在意將此事件提升到外交或地緣政治層級後，可能帶來什麼後果。他說：「由於梵蒂岡和中國的關係仍然非常模糊，而今年雙方又將再次簽署中梵協議，所以逮捕陳日君的舉動，可能意味著他們不在乎國際反應，或他們對保護人權與個人自由做出的承諾。」

黎恩灝表示，港警國安處人員在機場攔截並逮捕前嶺南大學學者許寶強的舉動，將被不少曾積極參與香港公眾事務的人視為「白色恐怖」，因為他們無法知道自己是否在國家安全警察的目標名單上。他告訴德國之聲：「這將使許多活躍在公共領域的人三思而後行，或感到害怕，因為他們不知道現在何時何地會成為警察的目標。」

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