 6年来首次 莫迪公开祝贺达赖喇嘛生日 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 07.07.2021

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时政风云

6年来首次 莫迪公开祝贺达赖喇嘛生日

印度总理莫迪上一次向达赖喇嘛公开祝贺已经是2015年的事了。达赖喇嘛向来是印度领袖的敏感议题，在中印关系低迷的情况下，莫迪对达赖喇嘛的友好态度更加引人关注。

Dalai Lama

（德国之声中文网）印度总理莫迪周二 (7月6日)在推特上宣布，他已致电西藏精神领袖达赖喇嘛祝贺他的86岁生日，无视任何可能来自於中国的反对。

莫迪在他的推特贴文中写道:「我与达赖喇嘛尊者通了电话，传达对他的86岁生日的祝贺。我们祝福他健康丶长寿。」许多印度地方邦的首席部长也公开向达赖喇嘛祝贺，表示他的思想与教诲是对全体人类的启发。

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达赖喇嘛86岁生日前一日，别名 "入侵者"（Invader）的法国艺术家斯拉马（Franck Slama）的一件魔方艺术作品再度成功高价拍出。

西藏流亡政府新一届领导人表示他将尽最大努力，恢复同中国已中断十多年的对话。而如果能促成达赖喇嘛重返西藏，则无疑是朝前迈出的重要一步。

印度媒体 The Print 指出，这是莫迪在 2015 年後首次公开向达赖喇嘛祝贺，反映出与过去低调处理的方式不同之处。路透社报导，新德里承认西藏是中国的一个自治区，2019 年时，莫迪政府曾要求在印度的西藏人不要举行集会活动，去纪念1959年时反对中国统治的「西藏起义」。

莫迪这次高调为达赖喇嘛祝寿，外界解读，是反应了中印两国近来不断交恶的双边关系，特别是在双方长达3500公里的喜马拉雅山边界上的领土争端。去年6月，中印边界发生了几十年来最严重的流血冲突，造成印方20人死亡丶中方4人死亡。此後两国关系恶化，最近两国更是不断在边界增兵丶部署先进军事设备，进一步升高了当地的紧张局势。

Taiwan Präsidentin Tsai Ing-wen

台湾总统蔡英文也透过社群平台向达赖喇嘛道贺。达赖喇嘛在2009年来台访问时曾见过蔡英文。

蔡英文发贺寿文

除了莫迪以外，台湾总统蔡英文也透过社群平台向达赖喇嘛道贺。她引述达赖的话：「这次的危机告诉我们，即便我们分开生活，我们也无法远离彼此。因此，我们所有人都有责任去实践慈悲和协助他人。」并感谢他向大众分享智慧。

曾获得诺贝尔和平奖的达赖喇嘛，在1959年逃离西藏後已流亡印度北部逾60年。北京当局视他为危险的「分裂主义分子」或「分离主义者」，并对外界任何与他的交流表达不满。许多国家的领袖对於与达赖喇嘛的接触抱持审慎态度，以免惹恼中国。

（综合报导）

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