 6名极右翼恐怖组织成员被逮捕 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 01.10.2018

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时政风云

6名极右翼恐怖组织成员被逮捕

来自开姆尼茨地区的相关嫌疑人士分别在萨克森州和巴伐利亚州被捕。联邦总检察院以组建右翼恐怖主义组织的罪名对他们展开调查。

Razzia in Rheinland-Pfalz Archivbild (picture alliance / Thomas Frey/dpa)

警方在夜间突袭搜查

（德国之声中文网）这6名被捕者年龄在20岁至30岁之间。当局怀疑，他们同现年31岁的克里斯蒂安·K.一起组建了取名为"开姆尼茨革命"的一个右翼恐怖主义组织，并充任领头人。克里斯蒂安·K.已于今年9月14日因严重滋扰地方和平被开姆尼茨检方逮捕，并接受拘留审查。

根据到目前为止传出的信息，这些被捕者是开姆尼茨地区的社会流氓、光头党和新纳粹团伙成员，并自诩是萨克森州极右社群的领袖。 最初调查结果显示，至迟到上月11日，这些人组成"开姆尼茨革命"团伙，克里斯蒂安·K.成为该团伙中心领导人。

计划袭击外国人

据信，该团伙的目标是，战胜民主法制国家。为此，他们计划对外国人和政治异见者实施暴力攻击和武装袭击。在这一背景下，他们已想方设法弄到了半自动枪支。

上月14日，现被捕者中有5人配备玻璃瓶、沙石手套和电击器，与另一些极右团伙的暴力成员在开姆尼茨攻击了多名外国人。一名受害人被玻璃瓶击中后脑受伤。根据调查结果，此次攻击是为计划于10月3日进行的一次行动的"预演"。该行动的细节尚待澄清。

  • Rostock Lichtenhagen Sonnenblumenhaus (imago/C. Ditsch)

    25年前，极右翼悍然纵火欲杀人，旁观者称快

    8月22日，周六，暴力升级

    罗斯托克的“向日葵大楼”是当地的难民登记中心。1992年8月22日，大约200人聚集在楼前向大楼扔石块，后来局面失控，暴力升级。到了凌晨2点，警察不得不出动高压水炮，但也只是暂时稳定了局面。

  • Ausschreitungen Rostock Lichtenhagen 1992 (imago/R. Schober)

    25年前，极右翼悍然纵火欲杀人，旁观者称快

    8月23日，周日，骚乱再起

    一些极右分子从各地赶往罗斯托克，为骚乱火上浇油。难民登记中心和楼内的住宅受到攻击。到了晚上8点左右，大约3000名旁观者和过路人观看约500名极右分子有恃无恐进行公然的恐怖活动。

  • Ausschreitungen Rostock Lichtenhagen 1992 (picture-alliance/ZB/B. Wüstneck)

    25年前，极右翼悍然纵火欲杀人，旁观者称快

    “外国人滚回去！”

    这群人高呼“德国是德国人的！”以及“外国人滚回去！”等口号，暴力分子继续向大楼扔石块和燃烧瓶。在场的警察也受到攻击，他们向州警察署呼救。边防警察以及汉堡警署派员增援，在他们齐心协力配合之下，终于控制住了局面。

  • Ausschreitungen Rostock Lichtenhagen 1992 (picture-alliance/AP Photo/T. Haentzschel)

    25年前，极右翼悍然纵火欲杀人，旁观者称快

    8月24日，周一

    当地政府将难民登记中心迁出了向日葵大楼。但原先就住在大楼里的越南人却留在了楼内。当日晚间，极右翼骚乱分子高呼口号，同警察在街上发生冲突。多名警员受伤。

  • Ausschreitungen Rostock Lichtenhagen 1992 (picture-alliance/ZB/J. Bauer)

    25年前，极右翼悍然纵火欲杀人，旁观者称快

    大楼起火

    此时，留在楼内的越南人无法受到任何保护。燃烧瓶投掷到楼内，大楼起火。楼内大约120人，包括儿童，在面临烧伤、死亡的恐惧中，仍不敢冲出大楼。

  • Rechtsradikale Gewalt gegen Ausländer in Rostock-Lichtenhagen 1992 (picture-alliance/dpa)

    25年前，极右翼悍然纵火欲杀人，旁观者称快

    极端右翼阻止消防队灭火

    更多的燃烧瓶扔进大楼，极端右翼阻止消防队灭火，消防队只能求助警察保护。警察赶到前，楼内的人试图爬上房顶，寻找逃生的通道。警察终于到场后，控制住暴力。这时，消防队才扑灭了大火。之后，大楼内的越南居民被转移到其他地方。没有人丧生，真是个奇迹。

  • Ausschreitungen Rostock Lichtenhagen 1992 (picture-alliance/ZB/B. Wüstneck)

    25年前，极右翼悍然纵火欲杀人，旁观者称快

    8月25日，周二

    警察得到增援，加强了行动能力。他们使用高压水炮和催泪瓦斯制服骚乱。周三凌晨2点左右，局面终于算是控制住了。

  • Ausschreitungen Rostock Lichtenhagen 1992 (picture-alliance/dpa/B. Wüstneck)

    25年前，极右翼悍然纵火欲杀人，旁观者称快

    8月26日，星期三

    在警方的保护下，楼内居住的难民离开此地。但他们心中的恐惧烙印不会立刻消失，这些人会问，当他们的生命受到威胁时，为什么数千名当地人会眼看着这一悲剧的上演，不仅不阻止，反而有人拍手称快？


凝炼/苗子（德新社、法新社）

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25年前，极右翼悍然纵火欲杀人，旁观者称快

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