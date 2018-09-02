6名极右翼恐怖组织成员被逮捕

（德国之声中文网）这6名被捕者年龄在20岁至30岁之间。当局怀疑，他们同现年31岁的克里斯蒂安·K.一起组建了取名为"开姆尼茨革命"的一个右翼恐怖主义组织，并充任领头人。克里斯蒂安·K.已于今年9月14日因严重滋扰地方和平被开姆尼茨检方逮捕，并接受拘留审查。

根据到目前为止传出的信息，这些被捕者是开姆尼茨地区的社会流氓、光头党和新纳粹团伙成员，并自诩是萨克森州极右社群的领袖。 最初调查结果显示，至迟到上月11日，这些人组成"开姆尼茨革命"团伙，克里斯蒂安·K.成为该团伙中心领导人。

计划袭击外国人

据信，该团伙的目标是，战胜民主法制国家。为此，他们计划对外国人和政治异见者实施暴力攻击和武装袭击。在这一背景下，他们已想方设法弄到了半自动枪支。

上月14日，现被捕者中有5人配备玻璃瓶、沙石手套和电击器，与另一些极右团伙的暴力成员在开姆尼茨攻击了多名外国人。一名受害人被玻璃瓶击中后脑受伤。根据调查结果，此次攻击是为计划于10月3日进行的一次行动的"预演"。该行动的细节尚待澄清。

25年前，极右翼悍然纵火欲杀人，旁观者称快 8月22日，周六，暴力升级 罗斯托克的“向日葵大楼”是当地的难民登记中心。1992年8月22日，大约200人聚集在楼前向大楼扔石块，后来局面失控，暴力升级。到了凌晨2点，警察不得不出动高压水炮，但也只是暂时稳定了局面。

25年前，极右翼悍然纵火欲杀人，旁观者称快 8月23日，周日，骚乱再起 一些极右分子从各地赶往罗斯托克，为骚乱火上浇油。难民登记中心和楼内的住宅受到攻击。到了晚上8点左右，大约3000名旁观者和过路人观看约500名极右分子有恃无恐进行公然的恐怖活动。

25年前，极右翼悍然纵火欲杀人，旁观者称快 “外国人滚回去！” 这群人高呼“德国是德国人的！”以及“外国人滚回去！”等口号，暴力分子继续向大楼扔石块和燃烧瓶。在场的警察也受到攻击，他们向州警察署呼救。边防警察以及汉堡警署派员增援，在他们齐心协力配合之下，终于控制住了局面。

25年前，极右翼悍然纵火欲杀人，旁观者称快 8月24日，周一 当地政府将难民登记中心迁出了向日葵大楼。但原先就住在大楼里的越南人却留在了楼内。当日晚间，极右翼骚乱分子高呼口号，同警察在街上发生冲突。多名警员受伤。

25年前，极右翼悍然纵火欲杀人，旁观者称快 大楼起火 此时，留在楼内的越南人无法受到任何保护。燃烧瓶投掷到楼内，大楼起火。楼内大约120人，包括儿童，在面临烧伤、死亡的恐惧中，仍不敢冲出大楼。

25年前，极右翼悍然纵火欲杀人，旁观者称快 极端右翼阻止消防队灭火 更多的燃烧瓶扔进大楼，极端右翼阻止消防队灭火，消防队只能求助警察保护。警察赶到前，楼内的人试图爬上房顶，寻找逃生的通道。警察终于到场后，控制住暴力。这时，消防队才扑灭了大火。之后，大楼内的越南居民被转移到其他地方。没有人丧生，真是个奇迹。

25年前，极右翼悍然纵火欲杀人，旁观者称快 8月25日，周二 警察得到增援，加强了行动能力。他们使用高压水炮和催泪瓦斯制服骚乱。周三凌晨2点左右，局面终于算是控制住了。

25年前，极右翼悍然纵火欲杀人，旁观者称快 8月26日，星期三 在警方的保护下，楼内居住的难民离开此地。但他们心中的恐惧烙印不会立刻消失，这些人会问，当他们的生命受到威胁时，为什么数千名当地人会眼看着这一悲剧的上演，不仅不阻止，反而有人拍手称快？



凝炼/苗子（德新社、法新社）