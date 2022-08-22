6名前壹傳媒主管認罪 黎智英將面臨無陪審團受審

（德國之聲中文網）香港壹傳媒6名前高階主管被披露，已根據香港國家安全法承認勾結串通。而他們被判入獄的前老闆、香港壹傳媒創辦人黎智英由於不認罪，日後將在沒有陪審團的情況下接受審判。

綜合媒體報導，現年74歲的黎智英與壹傳媒的6名前主管，被指控密謀與外國勢力勾結，檢方稱，他們曾尋求外國政府對香港或中國大陸，採取國際制裁或敵對行動。黎智英是唯一不認罪的人。

法庭週一（8月22日）在案件管理聽證會上披露了被告的立場，該聽證會通常是閉門舉行，讓當事人在審判前處理行政事務。

這6名被告分別是壹傳媒前行政總裁張劍虹，前《蘋果日報》副社長陳沛敏、總編輯羅偉光、執行總編輯林文宗、主筆馮偉光和楊清奇。法官對6名被告的答辯，或將安排在黎智英案審訊前進行。

檢察官周天行週一（22日）告知法庭，蘋果日報的六名高階主管表示他們計畫認罪。認罪通常使被告有權減刑。此外，與此案有關的另外兩名活動人士先前已經認罪，並因同樣的罪名被定罪。

法新社報導稱，香港法院已獲悉，目前因六四集會案等案已在獄中服刑的黎智英，將不會認罪，這意味著法院預計將在今年年底、或明年初進行全面審判。

報導指出，香港律政司以案件具「涉外因素」為由，指示黎智英等案不設陪審團，由三名國安法指定法官審理。

去年，官方在根據新的安全法凍結其資金後，《蘋果日報》倒閉了，包括黎智英在內的許多高級職員，被指控犯有勾結外國勢力涉違反國安法。

香港律政司司長林定國已下令，將由香港政府挑選的三名法官，來審理國家安全案件，這是香港擺脫陪審團審判傳統的最新舉措。

香港普通法法律體系使用陪審團審判，已有177年歷史，但中國在 2020 年為遏制異議，而實施的立法允許案件由專職的國家安全法官審理。

截至目前，香港當局已拒絕對已提交高等法院的三起重大案件進行陪審團審判，被告可能面臨終身監禁。

無陪審團恐成新常態

國際非政府組織「人權觀察」週一（22日）批評，香港有47名議員、社運人士將面臨不公平的審判，包含有5名被告遭檢方指控為「組織者」，可能面臨最高無期徒刑的重判。

由於8月16日香港律政司司長林定國已指示，「47人初選案」將不設陪審團，「人權觀察」批評，這違背香港高等法院原訟法庭刑事案件，一向皆由陪審團審理的傳統。

「人權觀察」指出，取消陪審團審判，是國安法剝奪被告公正審判權利的多項條文之一。該法為國家安全犯罪嫌疑人，另外設立一個特別的調查、檢控與審判的渠道，還規定由特殊警察單位調查及處理政治案件，並設立一隊由律政司司長和特區行政長官任命的特殊檢控官與法官，但行政長官本身則是由北京欽點。

自由亞洲電台報導，曾協助舉辦初選的香港民意研究所前副行政總裁鍾劍華表示，民主派初選只是一個香港民主派內部協調的機制，看不到何來為「涉外因素」。他形容香港律政司聲稱不設陪審團，是要保護陪審團及其家人的說法十分牽強，強調陪審團制度在香港一直行之有效。

鍾劍華說：「政府不想把一些公民角度帶進裁決過程，所以搞定幾個法官就可以保證判決符合香港政府和北京的意願。整個過程就是一個遊戲，沒有陪審團的話，就任由他們拿著一些資料穿鑿附會，無罪都說你有罪，法官也會配合。我覺得國安法的案件大致都會是這樣。」

報導稱，有「47人初選案」的被告對不設陪審團的安排感到不滿，在聆訊時高呼「沒有陪審團的審訊是不公義的」，也有被告在庭上表示沒有耐心打「沒有意義的官司」，選擇直接認罪。

早前涉及案件的多場交付程序提訊，都因《裁判官條例》下的報導限制而未能對外曝光。直至多名被告申請解除報導限制成功，外界才得知47名被告中已有29人認罪，包括香港大學法律學院前副院長戴耀廷、香港社運人士黃之鋒，以及前區議員岑敖暉等人。而包括前《立場新聞》記者何桂藍在內的18名被告，則表明不認罪。

另外，香港政治組織「光城者」7名成員被指多次在街頭和網上提倡「武裝起義」，被控香港國安法下的「串謀煽動他人實施顛覆國家政權罪」。案中6人週日（21日）在法庭上認罪，其中4人只有16至17歲，是首次有未成年人士在香港國安法下被定罪。

建制派表示歡迎

法新社報導，雖然批評人士認為，國安法已將異議定為犯罪，並剝奪了香港的自由。上個月，聯合國監管機構表示，對國安法的「過度廣泛解釋和任意適用導致自由惡化」，並呼籲廢除該法律。但中國官方表明，在2019年香港發生大規模、有時甚至是暴力的民主抗議活動後，國安法已讓社會恢復穩定。

中國官媒《環球時報》報導，香港選舉委員會委員、香港法學交流基金會秘書長陳曉鋒表示，《蘋果日報》荼毒香港26年，其在各大事件中扮演重要政治角色，是香港敵對勢力政治動員的機器。尤其在「修例風波」期間，該媒體散播大量謠言，與西方國家搞「顏色革命」的手段如出一轍。

陳曉鋒表示，6名高層的認罪從某種意義上來說，標誌著香港國安法正本清源的效果，同時也再次向世界證明，國安法補齊了香港法治缺失的一環，但香港法官依然可以保持良好的獨立性和公平性。

陳曉鋒還說，此次蘋果日報高層認罪，雖不能判斷一定是出於真誠考慮，但可以肯定的是，留給黎智英等反中亂港分子的時間已經不多了。

（綜合報導）

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