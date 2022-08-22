 6名前壹傳媒主管認罪 黎智英將面臨無陪審團受審 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 23.08.2022

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

6名前壹傳媒主管認罪 黎智英將面臨無陪審團受審

壹傳媒創辦人黎智英、《蘋果日報》等3間公司及6名公司高層被控違反國安法的案件，高等法院週一（8月22日）進行管理聆訊，庭上透露除黎智英及三間公司被告不認罪外，《蘋果日報》6名前高層擬認罪。此外，香港律政司引用「涉外因素」為由，指示黎智英等案不設陪審團，由三名國安法指定法官審理。

目前已經在香港獄中服刑的黎智英，將會面臨沒有陪審團參與的國安法案件審理

目前已經在香港獄中服刑的黎智英，將會面臨沒有陪審團參與的國安法案件審理

（德國之聲中文網）香港壹傳媒6名前高階主管被披露，已根據香港國家安全法承認勾結串通。而他們被判入獄的前老闆、香港壹傳媒創辦人黎智英由於不認罪，日後將在沒有陪審團的情況下接受審判。

綜合媒體報導，現年74歲的黎智英與壹傳媒的6名前主管，被指控密謀與外國勢力勾結，檢方稱，他們曾尋求外國政府對香港或中國大陸，採取國際制裁或敵對行動。黎智英是唯一不認罪的人。 

法庭週一（8月22日）在案件管理聽證會上披露了被告的立場，該聽證會通常是閉門舉行，讓當事人在審判前處理行政事務。

這6名被告分別是壹傳媒前行政總裁張劍虹，前《蘋果日報》副社長陳沛敏、總編輯羅偉光、執行總編輯林文宗、主筆馮偉光和楊清奇。法官對6名被告的答辯，或將安排在黎智英案審訊前進行。

檢察官周天行週一（22日）告知法庭，蘋果日報的六名高階主管表示他們計畫認罪。認罪通常使被告有權減刑。此外，與此案有關的另外兩名活動人士先前已經認罪，並因同樣的罪名被定罪。

法新社報導稱，香港法院已獲悉，目前因六四集會案等案已在獄中服刑的黎智英，將不會認罪，這意味著法院預計將在今年年底、或明年初進行全面審判。

報導指出，香港律政司以案件具「涉外因素」為由，指示黎智英等案不設陪審團，由三名國安法指定法官審理。

去年，官方在根據新的安全法凍結其資金後，《蘋果日報》倒閉了，包括黎智英在內的許多高級職員，被指控犯有勾結外國勢力涉違反國安法。

香港警方去年曾搜查蘋果日報總部，並查扣大量物品回去調查（資料照）

香港警方去年曾搜查蘋果日報總部，並查扣大量物品回去調查（資料照）

香港律政司司長林定國已下令，將由香港政府挑選的三名法官，來審理國家安全案件，這是香港擺脫陪審團審判傳統的最新舉措。

香港普通法法律體系使用陪審團審判，已有177年歷史，但中國在 2020 年為遏制異議，而實施的立法允許案件由專職的國家安全法官審理。

截至目前，香港當局已拒絕對已提交高等法院的三起重大案件進行陪審團審判，被告可能面臨終身監禁。

無陪審團恐成新常態

國際非政府組織「人權觀察」週一（22日）批評，香港有47名議員、社運人士將面臨不公平的審判，包含有5名被告遭檢方指控為「組織者」，可能面臨最高無期徒刑的重判。

由於8月16日香港律政司司長林定國已指示，「47人初選案」將不設陪審團，「人權觀察」批評，這違背香港高等法院原訟法庭刑事案件，一向皆由陪審團審理的傳統。

「人權觀察」指出，取消陪審團審判，是國安法剝奪被告公正審判權利的多項條文之一。該法為國家安全犯罪嫌疑人，另外設立一個特別的調查、檢控與審判的渠道，還規定由特殊警察單位調查及處理政治案件，並設立一隊由律政司司長和特區行政長官任命的特殊檢控官與法官，但行政長官本身則是由北京欽點。

自由亞洲電台報導，曾協助舉辦初選的香港民意研究所前副行政總裁鍾劍華表示，民主派初選只是一個香港民主派內部協調的機制，看不到何來為「涉外因素」。他形容香港律政司聲稱不設陪審團，是要保護陪審團及其家人的說法十分牽強，強調陪審團制度在香港一直行之有效。

鍾劍華說：「政府不想把一些公民角度帶進裁決過程，所以搞定幾個法官就可以保證判決符合香港政府和北京的意願。整個過程就是一個遊戲，沒有陪審團的話，就任由他們拿著一些資料穿鑿附會，無罪都說你有罪，法官也會配合。我覺得國安法的案件大致都會是這樣。」

報導稱，有「47人初選案」的被告對不設陪審團的安排感到不滿，在聆訊時高呼「沒有陪審團的審訊是不公義的」，也有被告在庭上表示沒有耐心打「沒有意義的官司」，選擇直接認罪。

香港官方強力推動國家安全教育相關活動（資料照）

香港官方強力推動國家安全教育相關活動（資料照）

早前涉及案件的多場交付程序提訊，都因《裁判官條例》下的報導限制而未能對外曝光。直至多名被告申請解除報導限制成功，外界才得知47名被告中已有29人認罪，包括香港大學法律學院前副院長戴耀廷、香港社運人士黃之鋒，以及前區議員岑敖暉等人。而包括前《立場新聞》記者何桂藍在內的18名被告，則表明不認罪。

另外，香港政治組織「光城者」7名成員被指多次在街頭和網上提倡「武裝起義」，被控香港國安法下的「串謀煽動他人實施顛覆國家政權罪」。案中6人週日（21日）在法庭上認罪，其中4人只有16至17歲，是首次有未成年人士在香港國安法下被定罪。

建制派表示歡迎

法新社報導，雖然批評人士認為，國安法已將異議定為犯罪，並剝奪了香港的自由。上個月，聯合國監管機構表示，對國安法的「過度廣泛解釋和任意適用導致自由惡化」，並呼籲廢除該法律。但中國官方表明，在2019年香港發生大規模、有時甚至是暴力的民主抗議活動後，國安法已讓社會恢復穩定。

中國官媒《環球時報》報導，香港選舉委員會委員、香港法學交流基金會秘書長陳曉鋒表示，《蘋果日報》荼毒香港26年，其在各大事件中扮演重要政治角色，是香港敵對勢力政治動員的機器。尤其在「修例風波」期間，該媒體散播大量謠言，與西方國家搞「顏色革命」的手段如出一轍。

香港蘋果日報總部（資料照）

香港蘋果日報總部（資料照）

陳曉鋒表示，6名高層的認罪從某種意義上來說，標誌著香港國安法正本清源的效果，同時也再次向世界證明，國安法補齊了香港法治缺失的一環，但香港法官依然可以保持良好的獨立性和公平性。

陳曉鋒還說，此次蘋果日報高層認罪，雖不能判斷一定是出於真誠考慮，但可以肯定的是，留給黎智英等反中亂港分子的時間已經不多了。

（綜合報導）

© 2022年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

DW.COM

香港最大涉及国安案件审理将不设陪审团

据法新社报道，香港律政司已下令对截至目前香港最大国家安全案作无陪审团审判。涉案数十名民主派人士最高可被判终身监禁。  

香港人口連跌三年 民调：港人对政府好感大增

受政治局勢、防疫政策等因素驅使，香港的移民人數有增無減，最新的人口跌幅打破幾十年來的紀錄，人口负增长持續擴大。人口結構突變所影響的不光是社會運行，還有民調結果的趨勢。  

涉支聯案煽動顛覆還押 何俊仁獲准保釋

被控違反國安法的前香港支聯會副主席何俊仁週一（8月22日）獲得保釋，但人權觀察組織指出，目前仍多達47名的香港議員或社運人士，正在面臨不公正的審判，更擔憂其中的五人，有可能被當局認定為是「串謀顛覆國家政權罪」的「組織者」，面臨最高無期徒刑的重判。  

相关内容

HONG KONG, CHINA - APRIL 01: Pro-democracy activist and former lawmaker Albert Ho leaves the West Kowloon Magistrates Courts following a hearing on April 1, 2021 in Hong Kong, China. Seven prominent democratic figures, including Apple Daily founder Jimmy Lai, former lawmaker and barrister Martin Lee and Margaret Ng, were convicted of unauthorized assembly in relation to a peaceful protest on Aug. 18 in 2019. (Photo by Anthony Kwan/Getty Images)

涉支聯案煽動顛覆還押 何俊仁獲准保釋 22.08.2022

被控違反國安法的前香港支聯會副主席何俊仁週一（8月22日）獲得保釋，但人權觀察組織指出，目前仍多達47名的香港議員或社運人士，正在面臨不公正的審判，更擔憂其中的五人，有可能被當局認定為是「串謀顛覆國家政權罪」的「組織者」，面臨最高無期徒刑的重判。

25.03.2019 Lawmaker Ted Hui Chi-fung photographed at the Eastern Court in Sai Wan Ho; he faces trial for snatching a government officer's smartphone at the Legislative Council. Ted Hui, is facing charges of common assault, obstructing a public officer in the performance of a public duty, and obtaining access to a computer with a view to dishonest gain for oneself or another. 25MAR19 SCMP / Sam Tsang picture alliance

許智峯澳洲遇襲 國安情報部門介入 11.08.2022

正在流亡的前香港民主派議員許智峯在澳洲受襲，他表示被一名華裔男子潑水和咒罵。許智峯指這是自他離開香港後第一次遇襲，澳洲多個安全部門調查和了解事件。

In this Dec. 2013, photo, Xiao Jianhua, a Chinese-born Canadian billionaire, reads a book outside the International Finance Centre in Hong Kong. Mystery surrounds the whereabouts of Xiao reportedly taken away from his Hong Kong hotel by mainland police, in a case that could rekindle concerns about overreach by Chinese law enforcement in the semiautonomous city. (Next Magazine via AP) |

德语媒体：知道过多内幕的富商 22.08.2022

上周五，中国富商肖建华在上海被判处13年监禁。五年前，同时拥有加拿大国籍的肖建华在香港突然失踪，曾引起广泛猜测。媒体报道称，肖建华同中国权力高层有着千丝万缕的联系，也知道很多高层内幕。

广告

媒体看中国

China Xiao Jianhua in Hong Kong

德语媒体：知道过多内幕的富商

上周五，中国富商肖建华在上海被判处13年监禁。五年前，同时拥有加拿大国籍的肖建华在香港突然失踪，曾引起广泛猜测。媒体报道称，肖建华同中国权力高层有着千丝万缕的联系，也知道很多高层内幕。  