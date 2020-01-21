5G网络建设用不用华为？英国将做抉择

（德国之声中文网）在用不用华为5G的问题上，英国首相约翰逊受到来自美国的压力。华盛顿反对让华为加入5G网络建设，担忧中国当局通过华为技术从事间谍或破坏活动。华为这家总部位于深圳的科技巨头否认美方的指控。

知情人士透露，有英国官员提议"有限制"地让华为参与5G建设。这可能是一种对华盛顿的妥协，但同时也可以让英国运营商使用华为设备。

约翰逊周一表示，重要的是，在不危及国家安全或者是不破坏与重要盟友关系的情况下，让英国使用新技术。他告诉媒体："我们将提出一个解决方案，使我们能够实现这两个目标。"

英国情报官员批评华为未能解决其设备的安全漏洞，但也指出没有发现任何为国家从事间谍活动的证据。

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英国智库皇家联合三军研究所（RUSI）副所长查莫斯（Malcolm Chalmers）表示："政治和技术沟通的不连贯使得英国很难在这个问题上有所进展。"

在过去的15年里，英国电信系统一直使用华为的技术，安全机构认为可以沿用过去的方法管理5G网络中的风险。

前英国首相特蕾莎·梅去年离任之前决定，禁止华为参与5G的所有核心部分，对于非核心部分的参与将设置限制。

文木 / 罗法（路透社，美联社，法新社）