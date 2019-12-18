5G用不用华为? 默克尔没有感觉北京施压

(德国之声中文网) 德国总理默克尔所领导的政府希望更加严格把关电信设备商的审核，但同时不希望在这样的过程中刻意排除任何国家或公司。 而社民党的议员周二 (12月17日) 支持一项可能禁止华为进入德国5G市场的提案。 议员们强调它们的目标是在联合政府内，就这个提案达成共识。

社民党议员齐默尔曼 (Jens Zimmermann) 指出：「我们会在明年一月推出一个蓝图，当中与设立5G网络有关的规则会更严格。 」

德国政府今年10月针对5G网络技术与其他条件的审核制定了规范，但当时的规范被视为仍考虑将华为纳入供货商的行列。 默克尔所属的保守党在这个议题上内部意见分歧。 强硬派认为应该要对5G供货商采用更严格的标准，建议来自任何没有「宪法监督权」国家的供货商都应该被排除在5G网络建设的计划之外。

然而，温和派的成员则认为，只需要针对5G网络的核心技术拟定更严格的标准。 一个由温和保守派成员所提出的建议文件也强调不该有任何一间公司掌控超过50%的德国5G网络设备。他们也建议政府以更严格的标准来对待非欧盟国的供货商。

默克尔：没有感到北京施压

德国总理默克尔周三（12月18日）表示，在是否将华为纳入德国5G建设规划的问题上，没有感受到来自北京的压力。在联邦议院接受议员质询时，默克尔被问到北京是否试图影响德国政府的决策。默克尔对此表示：“我没有听说任何来自中国国家政府的压力。”

默克尔重申，德国会坚持严格的安全标准，但不会禁止任何个别公司参与5G建设。

“我反对排斥某一家企业，但是我支持尽一切可能确保安全。“

批评者认为，依赖出口的德国不愿意排斥华为，是为了取悦最大贸易伙伴中国，将经济利益置于优先地位。

5G推出时程恐延后

德国国内的电信供货商都是华为的客户，他们先前也警告如果德国政府将华为排除在5G供货商的名单外，恐怕导致德国得延后建构5G网络的时程，并多花好几十亿美元的费用。 基民盟议会党团副主席弗莱（Thorsten Frei）周二表示，目前该党的国会小组尚未针对华为相关的报告达成共识。 他说：「工作小组明年将会采取具体的立场，并开始与我们其他伙伴协商，针对5G供货商的议题达成共识。 」

社民党议员齐默尔曼 (Jens Zimmermann) 指出：「我们会在明年一月推出一个蓝图，当中与设立5G网络有关的规则会更严格。 」

其中一个主要争议是德国政府是否只将严格的标准运用在审核5G网络的核心技术，还是应该将标准延伸至整个网络的设备。 立场强硬的联合政府成员希望能将「宪法监督权」订为审核所有供货商的标准。

Forsa民调：德国人对华为参与5G更多持怀疑态度

据路透社报道，德国民调机构Forsa为《国际政治》（Internationale Politik）进行的一项问卷调查显示，德国民众对于与华为合作建造5G移动网络更多持怀疑态度：35%的受访者支持合作，47%反对。较为明显的是德国东西部的差距：西部有更多民众持怀疑态度（49%反对合作，33%支持），东部则48%支持，40%反对。此外，各政党中自民党、绿党和社民党的选民持怀疑态度最为明显：60%的自民党选民反对华为的参与，绿党和社民党分别为52%和51%。

此前，美国曾说华为的设备有「后门」能让中国监控其他国家，但华为也出面驳斥美国政府的指控。 美国自五月开始对华为实施出口禁令，这也严重影响了该公司的智能手机事业及其市场龙头的地位。

杨威廉/罗法 (路透社、法新社)