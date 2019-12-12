5G用不用华为? 德国政府将答案延到明年初

(德国之声中文网) 德国总理默克尔所领导的政府希望更加严格把关电信设备商的审核，但同时不希望在这样的过程中刻意排除任何国家或公司。 而社民党的议员周二 (12月17日) 支持一项可能禁止华为进入德国5G市场的提案。 议员们强调它们的目标是在联合政府内，就这个提案达成共识。

社民党议员齐默尔曼 (Jens Zimmermann) 指出：「我们会在明年一月推出一个蓝图，当中与设立5G网络有关的规则会更严格。 」

德国政府今年10月针对5G网络技术与其他条件的审核制定了规范，但当时的规范被视为仍考虑将华为纳入供货商的行列。 默克尔所属的保守党在这个议题上内部意见分歧。 强硬派认为应该要对5G供货商采用更严格的标准，建议来自任何没有「宪法监督权」国家的供货商都应该被排除在5G网络建设的计划之外。

然而，温和派的成员则认为，只需要针对5G网络的核心技术拟定更严格的标准。 一个由温和保守派成员所提出的建议文件也强调不该有任何一间公司掌控超过50%的德国5G网络设备。他们也建议政府以更严格的标准来对待非欧盟国的供货商。

5G推出时程恐延后

德国国内的电信供货商都是华为的客户，他们先前也警告如果德国政府将华为排除在5G供货商的名单外，恐怕导致德国得延后建构5G网络的时程，并多花好几十亿美元的费用。 基民盟议会党团副主席弗莱（Thorsten Frei）周二表示，目前该党的国会小组尚未针对华为相关的报告达成共识。 他说：「工作小组明年将会采取具体的立场，并开始与我们其他伙伴协商，针对5G供货商的议题达成共识。 」

社民党议员齐默尔曼 (Jens Zimmermann) 指出：「我们会在明年一月推出一个蓝图，当中与设立5G网络有关的规则会更严格。 」

其中一个主要争议是德国政府是否只将严格的标准运用在审核5G网络的核心技术，还是应该将标准延伸至整个网络的设备。 立场强硬的联合政府成员希望能将「宪法监督权」订为审核所有供货商的标准。

此前，美国曾说华为的设备有「后门」能让中国监控其他国家，但华为也出面驳斥美国政府的指控。 美国自五月开始对华为实施出口禁令，这也严重影响了该公司的智能手机事业及其市场龙头的地位。

杨威廉/罗法 (路透社、法新社)