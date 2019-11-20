5G用不用华为？德国的难解课题

（德国之声中文网）事情其实很清楚：德国政府力抗美国的施压，不愿意断然将中国移动设备制造商华为排除在德国扩建5G网络的项目之外。德国总理默克尔表示："我们不会为个别供应商制定规范。"意思是华为必须与所有供应商一样，遵守相同的安全标准。

本周一（11月18日），德国总理办公室主任布劳恩（Helge Braun）对德国电视二台表示：联办政府提出了一项法案，"再次将安全要求大幅提高"。"我认为，如此一来有些供应商可能无法符合要求。"布劳恩强调，所有有意参与5G建设的设备运营商都必须符合安全要求并提出证明，至于华为是否能达到要求，"我们无法事前就轻易做出判断，需要时间评估"。

但德国政坛对于让华为参与5G建设的批评声依旧不断。德国绿党联邦议会党团副主席冯诺茨(Konstantin von Notz)及议员布兰特纳(Franziska Brantner)11月中在《商报》发表客座评论指出，在攸关安全的数字化基础建设中继续依赖来自威权国家的企业，这是轻率的行为。

此前已有书名联邦政府成员及联邦议会议员以安全顾虑为由，要求禁止华为参与5G建设。工作范围涉及国外民事和军事侦察的德国联邦情报局（BND）也表示疑虑。BND局长布鲁诺·卡尔（Bruno Kahl）在联邦议院监控委员会的听证会上表示，基础设施不适合被交给一个无法完全信任的企业。

"网络安全的政治化"

针对德国政界质疑华为的声浪，德国中国商会发表声明称：“如果德国政府不能提出华为安装‘后门’的实质性证据，仅处于政治考量，和出于其他国家的压力通过行政手段将中国公司从德国5G网络建设中排除出去，在德国中国商会看来，这无疑是对市场公平性的极大破坏。”

而当事人华为公司也希望德国政府的路线不要受到外界影响。华为表示："我们欢迎德国政府为所有5G设备供应商提供相同竞争条件的举措。"该企业指出，统一的标准、测试和声明是保证公平竞争的正确道路，否则"网络安全的政治化"将会阻碍科技发展。

华为所发表的声明指出："华为将继续与监管机构、顾客和行业组织保持透明的合作，以确保手机网络安全。"华为约有18万员工，年营业额近千亿欧元。该公司的手机生产业务也取得成功，销量为全球第二，仅次于韩国三星，领先美国的苹果公司。但在网络技术领域上，其竞争者主要来自欧洲，即芬兰的诺基亚及瑞典的爱立信集团。这两家公司各有约10万名员工，营业额超过200亿欧元。诺基亚、爱立信及华为在全球瓜分了5G网络市场。规模较小的竞争者还有中国的中兴集团以及韩国的三星公司。

保持缄默

在这个大型企业为数不多的市场上，若华为因为政治因素被部分国家剔除，重磅企业诺基亚和爱立信理所当然将获益。但这两家企业的代表在接受德国之声采访时，态度都谨慎克制。

"每一个国家都必须确立自己的优先事项。"爱立信副总裁兼5G商业化负责人托马斯·诺伦（Thomas Noren）如是说。"我们对于德国政府的选择没有意见。"他认为，重要的是市场参与者都能得到公平竞争条件。

两家公司语带保留的原因显而易见：对于这种在许多国家不是涉及技术而是政治争议的讨论，生意遍及全球的企业最好不要轻易表态。毕竟这些企业都想尽可能在许多国家做生意。诺基亚和爱立信不止在美国经营业务，在中国也同样活跃。

学者们的态度也相当保留。德国之声向多个研究信息技术的德国机构提出采访邀请，但没有研究人员愿意公开对不同制造商进行评论，或分析如何甄别企业是否不会通过技术为情报机构开后门。

华为的欧洲竞争者

诺基亚也不愿对政治问题或其竞争对手进行表态，只强调自身的业务能力。该公司一名发言人对德国之声表示："基本上诺基亚可以依照德国需要的规模扩建5G网络，如同我们在韩国和美国所完成的建设。"

诺基亚与爱立信今年四月在韩国携手参与全球第一个商用5G网络建设，根据运营商KT表示，目前已有超过100万用户。

此外，爱立信也在瑞士为当地最大电信运营商"瑞士电信"（Swisscom）架设商业5G网络。"瑞士电信计划在今年内将5G网络的全国人口覆盖率提高至90%。"爱立信副总裁诺伦表示："他们的做法是在原有的4G网络基础上使用爱立信技术进行扩建。"

据爱立信表示，该公司在全球各地共参与了23个已启用的商用5G网络项目，诺基亚则是15个。华为并未公布类似数据，但该公司一名发言人对德国之声表示，华为签订了"约逾60份"建设5G网络的合同。澳洲、新西兰和日本则禁止华为参与5G建设。

华为发言人表示，截至2019年10月底，全球有56家移动设备运营商展开5G架设，而华为已供应40万个5G基地台。"在德国全境内目前有7.5万到8万基地台，但多数都还是4G。"

滞后的德国5G建设

与其它国家相比，德国的5G建设速度相对滞后。据《世界报》报道，电信运营商沃达丰（Vodafone）和德国电信（Telekom）分别部署了140根和150根5G天线。未来几个月里，天线的数目将翻一番。

《世界报》还指出，其中使用的也包括华为的技术。报道称，迄今并无证据显示，华为或中国政府可以利用其技术窃取情报，德国信息技术安全局(BSI)至今也未找到相关证明。

尽管如此，目前仍不能排除情况逆转的可能性，毕竟在5G建设的讨论中，焦点主要集中在政治争议以及信任问题上。德国防长克兰普-卡伦鲍尔（Annegret Kramp-Karrenbauer）始终表示，不排除将华为拒于门外的可能性。若这个可能性最终成真，届时必须增加成本将已经架设的技术移出。