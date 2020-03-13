 5G建设推动欧洲专利申请 华为最勤奋 | 经济纵横 | DW | 15.03.2020

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经济纵横

5G建设推动欧洲专利申请 华为最勤奋

快速互联网的扩建也使欧洲专利局收到的专利申请数量大增，其中中国电信巨头华为申报的专利增长尤其迅速。

Logo Huawei (picture-alliance/NurPhoto/J. Porzycki)

（德国之声中文网）据设址慕尼黑的欧洲专利局周四（3月12日）公布的年度专利综合指数报告，去年，该机构共收到18.1万多件专利申请，同比增4%，创历史新高。

尤其是数字通信领域的专利申请直线上升：增幅近20%，超过1.4万个。中国网络装备商华为是其中最勤奋的一个，共提出3500多件申请，从而取代了德国的西门子，坐上第一把交椅。数月来，出于数据安全忧虑，有关该让华为在欧洲的5G网络建设上扮演何种角色的问题，政界一直有着激烈争论。

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華為的危機感

2019年，来自数字技术领域的专利申请最多，为是十多年来首次出现。在电脑技术领域，专利申请数量也增加了10%以上。欧洲专利局认为，主要原因是人工智能技术有长足进展。该机构指出，此前一年，来自医疗技术领域的专利申请尚居榜首。局长坎皮诺斯（Antonio Campinos）表示，"这一快速增长极清晰地反映出了经济的数字化转型"。

去年，中国企业在该局的专利申请增加了29%。自2010年起，来自中国的申请翻了6番。不过，欧洲专利局收到的全部申请中只有7%来自中国。来自美国的申请占四分之一，15%来自德国。

总部位于慕尼黑的工业康采恩西门子去年向欧洲专利局共申请了2619项专利，同比增加100个。尽管如此，该公司仅位列第5名，居于华为（3524）、韩国的三星（2858）、LG（2817）和美国的联合技术（United Technologies，2813）之后。德国博世排名第十。

欧洲专利局是一个独立于欧盟的自主机构，囊括了几乎所有欧洲国家。只是俄罗斯、白俄罗斯和乌克兰有自己的专利保护机制，与该机构无关。

凝炼/叶宣（德新社）

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