 “5G大战”韩国抢先“吃螃蟹” | 经济纵横 | DW | 03.04.2019

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经济纵横

“5G大战”韩国抢先“吃螃蟹”

在中国和美国因为5G技术争论得不可开交之时，韩国成为了世界上第一个正式启用5G的国家。虽然这次出尽风头的是韩国的电信运营商和三星公司。但法新社报道称，中国实际上已经主导了5G技术。

5G-Mobilfunk (picture-alliance/dpa/A. Warnecke)

（德国之声中文网）近日，韩国启动了世界上第一个完全成熟的5G移动网络。法新社报道称，这是一个转型性的飞跃。5G技术已经引得世界上的超级大国竞相争夺控制这个可能改变数十亿人日常生活的创新技术。

5G可以让移动电话实现近乎完全实时的互联通讯，比现有的4G网络快20倍。理论上来说可以允许用户在不到一秒的时间内就下载整部电影。

3G的出现让移动互联网成为可能。4G则催生了包括社交媒体和Uber打车服务在内的新型移动端互联网应用。5G的高速数据传输，将把信息时代的设备互联提升到一个新的高度。

5G背后的经济效益

这一技术对于许多智能设备的未来发展至关重要，这些设备包括实时发送数据流量的自动驾驶车辆、工业机器人、无人机和物联网的其它元素。

根据总部位于伦敦的全球移动通信系统行业联盟所掌握的数据，5G系统将成为未来基础设施的重要组成部分，预计到2034年，5G标准将带来约5650亿美元的全球经济效益。     

正是因为这一技术如此关键，也引得华盛顿和北京展开了一场日益激烈的角力。

China Huawei Filialie in Huaibei (picture-alliance/dpa/C. Jialiang)

美国已向其盟国和主要经济体施压，避免使用中国电信巨头华为提供的5G解决方案，理由是技术后门可能使北京方面获得进入5G连接的公共设施或其它组件的可能性，带来安全上的风险。

中国主导5G

但是，法新社报道说，中国公司实际上已经主导了5G技术。

根据德国专利数据分析公司IPlytics的统计，在5G技术上全球领先的华为总共注册了1529个与这一新技术有关的专利。华为、中兴通讯、手机制造商Oppo和中国信息通信研究院一起总共掌握着3400个5G相关专利技术，占专利总数的三分之一以上。

Samsung Galaxy Fold (Reuters/Courtesy Samsung)

三星推出最新5G手机。

排名第二的韩国，其各大公司总共拥有2051个相关技术专利。IPlytics指出，与此相对照的是，美国公司总共拥有1368个和5G相关的专利，比芬兰的诺基亚公司还少29个。

现在，韩国的三大电信服务运营商KT，SK Telecom和LG UPlus都已经开始启用5G技术.

而就在同一天，三星推出了5G版的终端设备Galaxy S10。也是世界上第一个使用这一技术的手机。其竞争对手LG预计两周后会推出自身的5G手机V50s。   

韩国电信公司KT的一名高管法新社表示，截止到今年年底，会有超过300万韩国民众使用5G技术的手机。

高昂费用是门槛

到目前为止，世界上还没有任何一家电信运营商提供覆盖全国的5G接入服务。在美国，一些特定的城市通过Wifi热点提供5G联网服务。卡塔尔的Ooredoo公司表示已经在多哈及周边地区提供5G接入服务，但没有可用于这一服务的相关设备。

  • Royole aus China gewann das Rennen um das erste faltbare Handy, hier abgebildet

    世界移动通信大会上的折叠手机和5G技术

    关键是可折叠

    折叠式屏幕今年风行一时。华为推出的 “Mate X”折叠屏手机成为轰动一时的头条新闻。但同是中国公司的柔宇科技动作明显快于华为，该公司去年10月就推出了其首款折叠屏手机。

  • Tanzperformance zur Präsentation des Mate X auf dem Stand von Huawei beim MWC in Barcelona

    世界移动通信大会上的折叠手机和5G技术

    令人印象深刻的价格

    华为Mate X 5G手机有一个可折叠的屏幕。它在三星的银河折叠手机公布一周后亮相。其价格也将韩国手机甩在后面。华为Mate X售价 2299 欧元，比韩国银河贵约300欧元。

  • Ein Firmenvertreter von Huawei stellt in Barcelona die neue Notebook-Reihe Matebook X Pro vor

    世界移动通信大会上的折叠手机和5G技术

    华为笔记本电脑

    “Mate X”虽然令华为广受关注, 但并不是中国人唯一的新发明。该公司还推出了 matebook x pro 笔记本电脑系列。由于有了“onehop”功能，只要都是使用华为的计算机和智能手机，两者之间便可以顺利进行数据交换。

  • Auch dieses futuristisch designte Auto, das BMW in Barcelona zeigte, ist bereits 5G-fähig

    世界移动通信大会上的折叠手机和5G技术

    下一代移动通信

    包括德国宝马在内的很多汽车制造商也在巴塞罗那移动通信博览会上亮相。他们对5G寄予厚望。由于数据传输速度快、延迟小, 下一代移动通信技术将能够推动自动驾驶车辆的新发展。

  • Das Bild zeigt eine der riesigen Ausstellungshallen der Messe in Barcelona

    世界移动通信大会上的折叠手机和5G技术

    日益普及的新科技

    世界移动通信大会是一个规模宏大的盛会，参加者超过10万，了解约2000家企业的产品。5G、人工智能和工业4.0是本届通信博览会的最大亮点。

  • Eine Vertreterin der Firma Mystery Vibe aus London erläutert die Funktionsweise eines Produkts - ein tragbarer Vibrator für Männer

    世界移动通信大会上的折叠手机和5G技术

    男用便携式振动器

    伦敦Startup Mystery Vibe公司研发的一款便携式男用振动器可以通过手机遥控。通过技术手段提高人的性情趣是该公司研发这一新技术的宗旨。

  • Das Bild zeigt den XR-1, einen Dienstleistungsroboter der Firma CloudMinds, der als Pförtner, Rezeptionist oder in der Altenpflege arbeiten kann

    世界移动通信大会上的折叠手机和5G技术

    机器人来了

    据中国制造商CloudMinds 介绍，该公司所生产的服务机器人可以担任门卫、服务台接待员或在养老院从事照顾老人的工作。基于4G和5G网络的服务机器人能够通过各种传感器和模块与人交流视觉感知。

  • Das Bild zeigt einen XR-1 Roboter, der mit einer Hand eine Nadel greift

    世界移动通信大会上的折叠手机和5G技术

    改进的人工智能

    xr-1 型机器人的抓握能力极佳，甚至可以自如地拿起针等微小物品。据制造商介绍，近乎于人类的服务机器人甚至能够发展到拥有情商。但是其价格不菲，高达99.000 美元。


分析人士向法新社表示，成本目前是用户入门的障碍。最便宜的三星5G手机目前也要大约1200美金。    

另外，运营商为引入5G所花费的成本最终也会被转嫁至消费者身上。目前韩国三个启用5G的运营商都不愿透露为5G究竟投入了多少资金成本。但据该国经济部长洪南基的表态，仅今年，韩国各大运营商为5G技术的投资就至少达到了26亿美金。

任琛/苗子（法新社）

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