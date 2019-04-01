“5G大战”韩国抢先“吃螃蟹”

在中国和美国因为5G技术争论得不可开交之时，韩国成为了世界上第一个正式启用5G的国家。虽然这次出尽风头的是韩国的电信运营商和三星公司。但法新社报道称，中国实际上已经主导了5G技术。
（德国之声中文网）近日，韩国启动了世界上第一个完全成熟的5G移动网络。法新社报道称，这是一个转型性的飞跃。5G技术已经引得世界上的超级大国竞相争夺控制这个可能改变数十亿人日常生活的创新技术。
5G可以让移动电话实现近乎完全实时的互联通讯，比现有的4G网络快20倍。理论上来说可以允许用户在不到一秒的时间内就下载整部电影。
3G的出现让移动互联网成为可能。4G则催生了包括社交媒体和Uber打车服务在内的新型移动端互联网应用。5G的高速数据传输，将把信息时代的设备互联提升到一个新的高度。
5G背后的经济效益
这一技术对于许多智能设备的未来发展至关重要，这些设备包括实时发送数据流量的自动驾驶车辆、工业机器人、无人机和物联网的其它元素。
根据总部位于伦敦的全球移动通信系统行业联盟所掌握的数据，5G系统将成为未来基础设施的重要组成部分，预计到2034年，5G标准将带来约5650亿美元的全球经济效益。
正是因为这一技术如此关键，也引得华盛顿和北京展开了一场日益激烈的角力。
美国已向其盟国和主要经济体施压，避免使用中国电信巨头华为提供的5G解决方案，理由是技术后门可能使北京方面获得进入5G连接的公共设施或其它组件的可能性，带来安全上的风险。
中国主导5G
但是，法新社报道说，中国公司实际上已经主导了5G技术。
根据德国专利数据分析公司IPlytics的统计，在5G技术上全球领先的华为总共注册了1529个与这一新技术有关的专利。华为、中兴通讯、手机制造商Oppo和中国信息通信研究院一起总共掌握着3400个5G相关专利技术，占专利总数的三分之一以上。
排名第二的韩国，其各大公司总共拥有2051个相关技术专利。IPlytics指出，与此相对照的是，美国公司总共拥有1368个和5G相关的专利，比芬兰的诺基亚公司还少29个。
现在，韩国的三大电信服务运营商KT，SK Telecom和LG UPlus都已经开始启用5G技术.
而就在同一天，三星推出了5G版的终端设备Galaxy S10。也是世界上第一个使用这一技术的手机。其竞争对手LG预计两周后会推出自身的5G手机V50s。
韩国电信公司KT的一名高管法新社表示，截止到今年年底，会有超过300万韩国民众使用5G技术的手机。
高昂费用是门槛
到目前为止，世界上还没有任何一家电信运营商提供覆盖全国的5G接入服务。在美国，一些特定的城市通过Wifi热点提供5G联网服务。卡塔尔的Ooredoo公司表示已经在多哈及周边地区提供5G接入服务，但没有可用于这一服务的相关设备。
分析人士向法新社表示，成本目前是用户入门的障碍。最便宜的三星5G手机目前也要大约1200美金。
另外，运营商为引入5G所花费的成本最终也会被转嫁至消费者身上。目前韩国三个启用5G的运营商都不愿透露为5G究竟投入了多少资金成本。但据该国经济部长洪南基的表态，仅今年，韩国各大运营商为5G技术的投资就至少达到了26亿美金。
任琛/苗子（法新社）
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