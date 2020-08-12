5G合同多多 爱立信闷声发财

（德国之声中文网）爱立信总裁兼首席执行官鲍毅康（Borje Ekholm）周三宣布，随着第100个5G商业合同的签订，爱立信迎来了一个里程碑。几个月以来，这家瑞典公司一直在努力证明，比起华为自己并不逊色。第100份协议是与斯洛文尼亚电信（Telekom Slovenije）签署的。

该集团甚至也打入了具有战略意义的中国5G市场，不过这笔订单给爱立信的利润带来了影响，因为在竞争激烈且中方许诺后续订单的背景下，这家瑞典公司压低了价格。



研发5G产业需要投入数十亿的资金，全球5G供应商并不多。除了中国的华为和中兴之外，还有爱立信、芬兰的诺基亚和来自韩国的三星。美国思科、惠普收购的Aruba 网络（Aruba Networks）只涉足5G的边缘领域。



美国反对华为参与5G建设的背后尤其有着政治考量。美国总统特朗普指华为和中国政府关系过于密切，会给国家安全带来威胁。在美国的压力之下，尽管会增加昂贵的额外成本，英国最终还是做出弃用华为5G设备的决定。5G是支撑工业中智能机器联网，以及生活中许多领域数字化转型的基础。



文木 / 乐然 （德新社）



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