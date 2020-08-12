 5G合同多多 爱立信闷声发财 | 经济纵横 | DW | 12.08.2020

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经济纵横

5G合同多多 爱立信闷声发财

华为5G陷入争议的背景之下，爱立信在5G上迎来了一个里程碑：这家瑞典网络设备供应商已在全球各地拿到了100个5G商用合同。

MWC2019 Mobile World Congress Barcelona, Spanien | Logo von Ericsson (picture-alliance/Zuma Press/SOPA Images/P. Freire)

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与欧洲其他国家一样，法国也在为其下一代5G移动市场奠定基础，而法国正处于两个全球超级大国之间日益严重的政治风暴中。虽然法国表面上说不会排除华为，实际上却祭出类似淘汰华为的措施。

英国政府本周宣布将华为全面排除在5G建设之外，几经反复后，英国终于顺应了华盛顿的要求。迄今为止有哪些国家对华为采取了禁用或限制措施？

德国官方的立场是，中国网络设备商华为不应被排除在德国5G网络建设之外。然而， 联邦政府总理默克尔却密会华为在欧洲的竞争对手。

（德国之声中文网）爱立信总裁兼首席执行官鲍毅康（Borje Ekholm）周三宣布，随着第100个5G商业合同的签订，爱立信迎来了一个里程碑。几个月以来，这家瑞典公司一直在努力证明，比起华为自己并不逊色。第100份协议是与斯洛文尼亚电信（Telekom Slovenije）签署的。

该集团甚至也打入了具有战略意义的中国5G市场，不过这笔订单给爱立信的利润带来了影响，因为在竞争激烈且中方许诺后续订单的背景下，这家瑞典公司压低了价格。

研发5G产业需要投入数十亿的资金，全球5G供应商并不多。除了中国的华为和中兴之外，还有爱立信、芬兰的诺基亚和来自韩国的三星。美国思科、惠普收购的Aruba 网络（Aruba Networks）只涉足5G的边缘领域。

美国反对华为参与5G建设的背后尤其有着政治考量。美国总统特朗普指华为和中国政府关系过于密切，会给国家安全带来威胁。在美国的压力之下，尽管会增加昂贵的额外成本，英国最终还是做出弃用华为5G设备的决定。5G是支撑工业中智能机器联网，以及生活中许多领域数字化转型的基础。

文木 / 乐然 （德新社）

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