（德国之声中文网）成千上万的瑞士人在首都伯尔尼（Bern）抗议引入5G移动通讯。示威者在议会前举行抗议，反对当局安装5G天线造成的"强制性辐射"，并要求采取有利于健康的替代方案。 许多示威者高举的标语牌上写着5G"侵犯人权"、"抵制5G"或"速度越高越快对人类和环境的影响就越大"。

抗议期间分别有人用德语、法语和意大利语发表演讲，告诫人们提防移动技术以及5G时代的到来给健康，环境和安全带来的风险。示威者指责当局和电信行业视经济利益置高无上，以及并"厚颜无耻地"骗人。

许多示威者自带标语牌去议会前抗议

新成立的环境和消费者组织Frequencia是此次示威活动的发起者。该组织称正在致力于阻止数字化和移动技术带来的风险。该组织联合主席乌尔曼（Tamlin Schiber Ulman）表示："今天有如此多的人聚集在一起，这是强烈反对不受控制地引入5G的一个信号。"

健康风险更高？

批评人士警告说，与迄今的无线标准相比，5G网络产生的电磁辐射可能会带来更高的健康和环境风险。甚至很有影响力的瑞士医学协会（FMH）也警告人们谨慎引用5G。作为预防措施，在人们的要求下，一些瑞士州也是出于安全考虑推迟5G基站的建造。

伯尔尼的许多示威者也戴着特殊的头饰

新一代移动通信技术的反对者目前正试图收集十万个的签名，要求当局就扩大5G技术的使用范畴进行全民投票。他们认为，在获得对健康风险的科学验证之前，应暂停5G技术的使用。目前正在进行一些这方面的研究，包括世界卫生组织委托进行的一项研究。

今年2月，瑞士的3家主要电信运营商就已经获得5G频段。现在他们正在积极宣传推广这一新标准。因为与旧的移动标准相比，5G标准可以明显提高连接速度和功能。

在德国，联邦网络管理局（Bundesnetzagentur）的频率拍卖在6月中旬结束。德国电信，沃达丰，Telefónica（O2）和1＆1 Drillisch（联合互联网）等电信运营商成为5G频谱的买家。德国电信于9月初在柏林、慕尼黑、科隆、波恩和达姆施塔特等5个城市启用了5G网络技术。

李京慧/洪沙 (法新社、每日导报 Tagesanzeiger)