（德国之声中文网）何谓5G？

最初是这个词：随着移动通信兴起，人类首次可以无线通话。然后，有了短信。3G带来了移动互联网。4G带来音乐和电影的流数据服务。新开发的5G标准则确保了未来：极快的速度、"物联网"、"工业4.0"。不过，如果一切都是移动联网，对黑客和间谍行为的忧虑也相应增长。

是否能利用5G从事破坏或间谍活动？

本来，5G被认为是目前最安全的远程通信技术。比如，5G信号发射塔只在需要时才激活。而现有的网络则总处于激活状态，对数据传输开放。但没有哪一个企业像中国企业华为那样背负如此糟糕的名声，被指试图在5G技术中做手脚。安全专家们批评该企业填补安全漏洞不力。尽管这样，要想窃取信息而不留痕迹绝无可能。

中国政府有何种影响?

华为这个远程通信巨擘是否必须将包括来自境外的涉及国家安全重要信息在内的用户数据提供给中国政府？中国的一项情报法目前有可能使这家企业大触霉头。不过，华为和中国当局反驳说：像美国和德国一样，在其它国家企业也同样受到当局的压力。

世界移动通信大会上的折叠手机和5G技术 关键是可折叠 折叠式屏幕今年风行一时。华为推出的 “Mate X”折叠屏手机成为轰动一时的头条新闻。但同是中国公司的柔宇科技动作明显快于华为，该公司去年10月就推出了其首款折叠屏手机。

世界移动通信大会上的折叠手机和5G技术 令人印象深刻的价格 华为Mate X 5G手机有一个可折叠的屏幕。它在三星的银河折叠手机公布一周后亮相。其价格也将韩国手机甩在后面。华为Mate X售价 2299 欧元，比韩国银河贵约300欧元。

世界移动通信大会上的折叠手机和5G技术 华为笔记本电脑 “Mate X”虽然令华为广受关注, 但并不是中国人唯一的新发明。该公司还推出了 matebook x pro 笔记本电脑系列。由于有了“onehop”功能，只要都是使用华为的计算机和智能手机，两者之间便可以顺利进行数据交换。

世界移动通信大会上的折叠手机和5G技术 下一代移动通信 包括德国宝马在内的很多汽车制造商也在巴塞罗那移动通信博览会上亮相。他们对5G寄予厚望。由于数据传输速度快、延迟小, 下一代移动通信技术将能够推动自动驾驶车辆的新发展。

世界移动通信大会上的折叠手机和5G技术 日益普及的新科技 世界移动通信大会是一个规模宏大的盛会，参加者超过10万，了解约2000家企业的产品。5G、人工智能和工业4.0是本届通信博览会的最大亮点。

世界移动通信大会上的折叠手机和5G技术 男用便携式振动器 伦敦Startup Mystery Vibe公司研发的一款便携式男用振动器可以通过手机遥控。通过技术手段提高人的性情趣是该公司研发这一新技术的宗旨。

世界移动通信大会上的折叠手机和5G技术 机器人来了 据中国制造商CloudMinds 介绍，该公司所生产的服务机器人可以担任门卫、服务台接待员或在养老院从事照顾老人的工作。基于4G和5G网络的服务机器人能够通过各种传感器和模块与人交流视觉感知。

世界移动通信大会上的折叠手机和5G技术 改进的人工智能 xr-1 型机器人的抓握能力极佳，甚至可以自如地拿起针等微小物品。据制造商介绍，近乎于人类的服务机器人甚至能够发展到拥有情商。但是其价格不菲，高达99.000 美元。



面对华为，德国政界何以会进退两难？

是否在5G网络扩建项目中使用华为技术俨然成为政治事件，德国只有这样的选择：要么与美国这样的政治盟友对着干，要么让中国这个重要贸易伙伴吃闭门羹。有一个解决办法：欧盟。一个全欧工业政策将不仅能增添这个全球最大内部市场的份量，而且，对取决于5G技术的自动驾驶汽车等未来技术而言也是必要的。

5G污染环境？

目前，德国移动通信网络共有7.4万多个基站，它们且都不怎么中看。尽管数量已经不少，但仍还不够，其覆盖面只占国土总面积的三分之二。若使用5G技术，基站数量还需增加。科学家们警告未来出现电子烟雾。新一代移动通信标准的扩建会否因民众的反对而失败？