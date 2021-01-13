 58国签署宣言要求停止任意拘押外国人 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 15.02.2021

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58国签署宣言要求停止任意拘押外国人

本周一，加拿大开启了一项由58个国家参与的倡议，要求一些国家停止任意拘押外国公民作为外交筹码的做法。加、美两国表示，中国等一些国家正在使用这些做法。

加拿大外长马克·加诺(Marc Garneau)表示，“让人们同他们的家人分离，把他们当作讨价还价的筹码，这样做既不合法也不道德”。

加拿大外长马克·加诺(Marc Garneau)表示，“让人们同他们的家人分离，把他们当作讨价还价的筹码，这样做既不合法也不道德”。

（德国之声中文网）据路透社报道，58个国家的外长共同签署了一份不具约束力的宣言。这份宣言谴责那些被加拿大外长马克·加诺(Marc Garneau)称为不可接受的行为做法。

 加诺在电话中表示，“让人们同他们的家人分离，把他们当作讨价还价的筹码，这样做既不合法也不道德”。他还表示，签署共同宣言的尝试和努力还是第一次。

签署这项宣言的国家除了加拿大还包括美国、日本、英国、澳大利亚和欧盟几乎所有成员国。

加拿大外长加诺表示，这一声明不针对任何国家。签署宣言的目的只是为了向那些拘留外国人的国家以及有可能实施这种做法的国家施加更多的外交压力。

2018年加拿大警方根据应美国政府司法互助要求逮捕在温哥华转机的中国华为公司副董事长兼首席财务官孟晚舟。

2018年加拿大警方根据应美国政府司法互助要求逮捕在温哥华转机的中国华为公司副董事长兼首席财务官孟晚舟。

但是一名加拿大官员表示，这项倡议是由于对中国、伊朗、俄罗斯和朝鲜等国家拘押外国人的担忧而提出的。 

2月13日，《环球时报》在这份宣言正式公布前发表文章称，“加拿大正拉拢有关国家发表所谓反对‘任意拘押’宣言”。文章引述一位匿名专家的看法表示，“加方在中国农历新年之际炮制所谓‘宣言’，手法十分拙劣，极具挑衅性和冒犯性”。这名专家还说： “中国政府和人民不是吓大的，加方的‘麦克风外交’过去没有、未来也不会起到任何效果，只会搬起石头砸自己的脚。”

2018年加拿大警方根据应美国政府司法互助要求逮捕在温哥华转机的中国华为公司副董事长兼首席财务官孟晚舟。此后北京方面拘留了两名加拿大人。自此两国间矛盾不断。加拿大官方称中国在搞“人质外交”，而北京方面则坚称两起案件之间并无任何关联和可比性。

上周，美国国务院呼吁中国释放仍被关押的两名加拿大人并驳斥中国对美国“使用胁迫方式作为政治工具”的指责。

中国在2018年12月拘禁了加拿大前外交官康明凯和加拿大公民迈克尔，并指控他们从事间谍活动。

中国在2018年12月拘禁了加拿大前外交官康明凯和加拿大公民迈克尔，并指控他们从事间谍活动。

加拿大一名官员认为，这项宣言可能有助于对中国施加压力。这名不愿透露身份和姓名的官员说：“我们向让他们感觉有点不舒服。我们向让他们知道，很多国家都认为他们这种做法是不可接受的。希望随着事件的推移，宣言有助于改变那些行为。”

去年12月，英国议会外交委员会呼吁伦敦政府将伊朗列为“任意拘押外国人”作为人质的国家。

同时具有英国和伊朗护照的救援组织成员扎哈里雷克里夫（Nazanin Zaghari-Ratcliffe）2016年在伊朗遭伊斯兰革命卫队逮捕。之后她被控“涉嫌密谋推翻伊朗政权”被判入狱5年。2019年3月，英国外交部授予扎哈里雷克里夫外交保护，使该案件被提升为两国政府之间的争端。 

签署共同宣言的倡议由加拿大前外长商鹏飞（Francois-Philippe Champagne）提出。他表示，各国协力合作有助于更好地关注那些被拘押者。

洪沙/文木 （路透社）

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