55万剂中国疫苗运抵 匈牙利被指“单打独斗”

（德国之声中文网）一批由中国生产的新冠疫苗运抵匈牙利。载有55万剂中国国药集团疫苗的一架货机降落在布达佩斯国际机场。由此，匈牙利成为第一个从中国获得新冠疫苗的欧盟成员国。

抱怨欧盟“采购进度太慢 ”

匈牙利国家公共卫生中心的高尔戈齐（Agnes Galgoczy）在新闻发布会上称，这批疫苗可供27.5万人两次施打。随着使用中国国药集团疫苗，意味着匈牙利将拥有５种疫苗。她透露，将共获得500万剂国药集团疫苗，用于接种250万人。匈牙利还计划购买200万剂俄罗斯“卫星五号”Sputnik V疫苗。匈牙利人口接近1000万。

匈牙利卫生当局在欧盟成员国中第一个紧急批准国药集团疫苗——未经该国药品管理部门的审查。奥尔班总理批评欧盟委员会采购疫苗动作迟缓。他称，若疫苗不能从布鲁塞尔获得，就得设法从别的地方弄来。他强调，不能因欧盟委员会办事拖沓，就任由匈牙利公民死去。

匈牙利总理奥尔班

绿党议员：奥尔班的 "地缘政治作态"

与此同时，欧盟议会议员毕蒂科菲尔（Reinhard Bütikofer）对匈牙利的行为提出尖锐批评。在接受德国之声采访时，这位德国绿党人士指责奥尔班单打独斗，一如他在其它很多情况下所做的那样，他未做出任何努力，与其它欧盟成员国合作。

他指出，连匈牙利医学协会都拒绝推荐使用俄罗斯或中国的疫苗，奥尔班在这里的所作所为更多地是一种 "地缘政治作态"，并非真正出于对国民健康的考虑。

与此相关，这位绿党议员还对奥尔班关于所有匈牙利人都能在复活节前，即4月初前接种的说法表示质疑。他指出，出于对匈牙利人民负责的态度，奥尔班应确保自己遵循科学建议。

凝炼／叶宣（德新社、路透社）

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