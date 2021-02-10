 55万剂中国疫苗运抵 匈牙利被指“单打独斗” | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 17.02.2021

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时政风云

55万剂中国疫苗运抵 匈牙利被指“单打独斗”

首批来自中国的疫苗周三运抵匈牙利，该国在抗疫战也与欧盟分道扬镳，在遥远的布鲁塞尔再度引起愤怒。

Ungarn | Coronavirus | Ankunft Impfstoff Sinopharm in Budapest

布达佩斯机场，国药集团疫苗从中国货机中卸下

DW.COM

中国国家主席习近平在2月9日与中东欧国家的「17+1」峰会中表示，将加强与中东欧的疫苗和贸易合作。匈牙利总理对中国提供疫苗表示感谢，波兰则希望扩大与中国贸易。

欧委会主席冯德莱恩首次承认在购置疫苗问题上有过失，没有太多考虑到疫苗大规模生产中可能出现的挑战。匈牙利总理欧尔班宣布，该国下周就会开始接种俄罗斯卫星五号疫苗，成为第一个接种该疫苗的欧盟国家。

匈牙利总理奥尔班称他最信任中国疫苗，匈牙利可能在周六之前就签署订购中国新冠疫苗的协议。匈牙利药品监管机构已经于周五批准了中国国药的新冠疫苗，是欧盟国家中第一个这样做的。

（德国之声中文网）一批由中国生产的新冠疫苗运抵匈牙利。载有55万剂中国国药集团疫苗的一架货机降落在布达佩斯国际机场。由此，匈牙利成为第一个从中国获得新冠疫苗的欧盟成员国。

抱怨欧盟“采购进度太慢 ” 

匈牙利国家公共卫生中心的高尔戈齐（Agnes Galgoczy）在新闻发布会上称，这批疫苗可供27.5万人两次施打。随着使用中国国药集团疫苗，意味着匈牙利将拥有５种疫苗。她透露，将共获得500万剂国药集团疫苗，用于接种250万人。匈牙利还计划购买200万剂俄罗斯“卫星五号”Sputnik V疫苗。匈牙利人口接近1000万。

匈牙利卫生当局在欧盟成员国中第一个紧急批准国药集团疫苗——未经该国药品管理部门的审查。奥尔班总理批评欧盟委员会采购疫苗动作迟缓。他称，若疫苗不能从布鲁塞尔获得，就得设法从别的地方弄来。他强调，不能因欧盟委员会办事拖沓，就任由匈牙利公民死去。

Viktor Orban | ungarischer Premierminister

匈牙利总理奥尔班

绿党议员：奥尔班的 "地缘政治作态"  

与此同时，欧盟议会议员毕蒂科菲尔（Reinhard Bütikofer）对匈牙利的行为提出尖锐批评。在接受德国之声采访时，这位德国绿党人士指责奥尔班单打独斗，一如他在其它很多情况下所做的那样，他未做出任何努力，与其它欧盟成员国合作。

他指出，连匈牙利医学协会都拒绝推荐使用俄罗斯或中国的疫苗，奥尔班在这里的所作所为更多地是一种 "地缘政治作态"，并非真正出于对国民健康的考虑。

与此相关，这位绿党议员还对奥尔班关于所有匈牙利人都能在复活节前，即4月初前接种的说法表示质疑。他指出，出于对匈牙利人民负责的态度，奥尔班应确保自己遵循科学建议。

凝炼／叶宣（德新社、路透社）

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