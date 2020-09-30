54岁泰森复出 用生命在比赛？

（德国之声中文网）“11月28日是残酷对决的日子”，迈克·泰森（Mike Tyson）在Instagram上写道："在生活中，我可能有时会输，但那天我不会输在拳台上！" 这位前世界重量级拳王即将在洛杉矶与小罗伊·琼斯（Roy Jones Jr.）交手——这是一场两位拳坛传奇的表演赛。“铁迈克”今年54岁，他的对手——前五个级别的世界冠军，只比他小3岁。泰森的上一场职业比赛要追溯到15年前。2005年，他在惨败给爱尔兰拳手凯文·麦克布莱德（Iren Kevin McBride）后宣布退役。

琼斯的退役赛则是在2018年。当年他十回合点数完胜加拿大拳手斯科特·西格蒙（Scott Sigmon）。琼斯很清楚，在即将到来的“百岁大战”中，他可能会遇到更多的困难。在喜剧演员和笼边解说员乔·罗根 （Joe Rogan）的播客中，琼斯承认：“如果你被泰森击中，任何事情都可能发生。 他不是普通的拳手。”不过，主办方在降低健康和受伤风险方面做了很多工作。这场表演赛也是为了慈善事业，比赛将持续8个回合，而不是12个回合，每回合的三分钟也被缩短到了两分钟。这次比赛使用的手套也比普通手套大。另外，如果裁判认为比赛过于激烈，可以随时停止比赛：“和泰森一起上擂台，就与表演无关”，这一点琼斯心知肚明。

1995年，阿克塞尔·舒尔茨与乔治·福尔曼（ George Foreman ）争夺拳王宝座后名声大噪

阿克塞尔·舒尔茨：“每个人都应该活出自己的梦想"

提到泰森的上一个对手麦克布莱德，德国拳迷可能主要是因为他与德国拳手阿克塞尔·舒尔茨（Axel Schulz）的比赛而记住了他。1997年，舒尔茨在柏林的比赛第九回合以技术性击倒的方式击败了这名身高两米的男子。舒尔茨在其职业生涯中曾三次挑战世界拳王宝座。1999年，这位当时最受欢迎的德国重量级拳击手被弗拉基米尔·克里琴科（Wladimir Klitschko）击败后结束了自己的职业生涯。

2006年11月，38岁的舒尔茨在复出赛中输给了布莱恩·明托（Brian Minto），之后彻底告别拳场。不过，他对泰森和琼斯的比赛持开放态度：“我认为两人打比赛绝对没问题。他们知道自己在做什么，知道自己将面临什么”，这位前重量级拳王挑战者向德国之声如是说：“每个人都应该活出自己的梦想”。

不过，现年52岁的他也表达了一些担忧：“我自己在2006年复出失败的时候亲身体验到，比赛中的问题不容小觑。“我当时的训练感觉非常好，练得也很顺利”，他回忆说：“擂台上却不一样。要想重返以前的比赛模式，难度很大。”

反应和承受能力变差

然而，最重要的是，高龄拳手打比赛时会面临健康风险：“如果拳击手无法恢复，就会留下严重的损伤。"运动医生沃尔特·瓦格纳（Walter Wagner） 证实了这一点。69岁的瓦格纳是德国最著名的擂台医生，在其漫长的职业生涯中，他检查和治疗过无数位拳击手。瓦格纳说。"有一位拳击手患有严重的痴呆症，因为他在55岁的时候还被击倒过。"

瓦格纳解释说，在年轻时，人恢复地更快，不论关节、肌肉还是大脑都是如此。“随着年龄的增长，恢复力减弱。反射和反应速度也在不经意间变慢。" 由此通过掩护和回避等达到的自我保护能力减弱。瓦格纳认为，年纪大的人被击倒或头部受到打击都很危险。瓦格纳补充道：“与此同时，抗击打的能力也会降低。“因此，瓦格纳对这场被命名为“前线之战“的泰森对决和琼斯的比赛有明确的看法：“从医学角度而言，泰森对琼斯的复出赛应该被取消”， 瓦格纳坦言：“因为对两人来说都太危险了”。

舒尔茨则更多地从拳手的角度出发，他能理解重回拳台的吸引力：“两人都感觉不错，只有他们自己知道原因”，舒尔茨接着指出：“问题是，到底要不要去做？如果不去做，可能就会后悔。” 瓦格纳则认为：“以泰森的年龄而言，拳击运动总体都太危险了。在他的训练视频中，他看上去非常健康，但这一切不无问题。”“以前我们都说，40岁以上的拳击手只有在特殊情况下才可以比赛，而且之前要通过所有医学检查才行。“

为了说明拳击手颅骨内的变化，瓦格纳举了一个形象的例子：“用一把锤子打一个苹果，打20次。会发生什么？是的，它会变成棕色——这也是大脑中的变化。” 但他也承认，大脑和苹果的对比并没有得到科学证明。“但我认识很多拳击手，”瓦格纳说：“尽管他们一直过着健康的生活，但是他们在50岁或不到60岁的时候就得了老年痴呆症。脑损伤、拳手痴呆症和关节损伤都是这项运动常见的后遗症。”

速战速决——这次也不例外？

泰森和琼斯的比赛也要传达一定的政治信息。世界拳击理事会（WBC）的 "前线之战 "的腰带上印有 "黑人的命也是命 （Black Lives Matter）”运动的口号和标志。目前有不少运动员通过自己的赛场对种族主义和警察对黑人的暴力行为进行了明确的表态，泰森和琼斯由此也加入其中。

不过，这场比赛最主要的还是关乎两位拳坛传奇之间的对决，这无疑令众多拳迷万分期待。“我是一个真正的泰森迷”，舒尔茨说：“他曾经就是一台机器，当他启动的时候，总能快速击倒对手，他是个出色的拳击手。” 瓦格纳也承认自己非常欣赏泰森：“他速战速决的打法令人印象深刻！”

泰森在职业生涯中44次通过击倒对手获胜，其中有22次在第一回合就击倒了对手。为了最大程度地享受这场比赛，大多数拳迷可能会希望这次的比赛时间能长一些。泰森成为博彩市场的热门人选，他的对手则不太被看好。即使有遭受重击的危险，琼斯表示，他将享受与泰森的对决。“我热爱拳击”，琼斯坦言：“如果死在拳场，那我也是快乐地死去！”

万人送别拳坛传奇，永别了阿里！ 传统穆斯林葬礼 美国当地时间星期四，成千上万人聚集在拳王阿里的家乡肯塔基州路易斯维尔参加拳王阿里的葬礼。穆斯林遗体告别仪式在肯塔基州的自由大厅举行。

万人送别拳坛传奇，永别了阿里！ 家人的陪伴 阿里的第四任妻子朗尼和女儿莱拉·阿里（右）出席葬礼。

万人送别拳坛传奇，永别了阿里！ 最伟大世纪运动员 拳王阿里是20世纪最优秀的重量级拳击手和最伟大的运动员之一。他是首位3次获得重量级世界拳击冠军的运动员，其灵活、轻盈的脚下步法为拳击运动带来一场革命。这张图片是摄影师托马斯·霍普克（Thomas Hoepker）在芝加哥为阿里拍摄的。

万人送别拳坛传奇，永别了阿里！ 与披头士的“对决” 1964年，摄影师哈里·本森（Harry Benson）拍下了阿里与披头士乐队在迈阿密的会面的画面。对体育界来说，当时的阿里已经是拳击界的大腕儿了。照片中他调皮的将拳头挥向披头士。

万人送别拳坛传奇，永别了阿里！ 怒吼的拳击冠军 这张照片可谓是阿里体育生涯中最经典的瞬间。1965年5月，拳王阿里击倒了对手“魔王”桑尼利斯顿，并大吼：“起来，继续战斗！摄影师抓住了这位23岁年轻的拳击重量级世界冠军“愤怒”的瞬间。

万人送别拳坛传奇，永别了阿里！ 媒体的宠儿 阿里是摄影师追逐的焦点。每当摄影师谈到与阿里的合作都表示，和这位拳击明星一起工作一点不麻烦。阿里能准确理解，媒体需要什么。这张照片是摄影师托马斯·霍普克（Thomas Hoepker）拍摄的。通过镜头，摄影师展现的不只是阿里本身，更展现阿里如何在镜头中工作。

万人送别拳坛传奇，永别了阿里！ 会演戏的拳王 除了拳击，阿里还参与其他领域的尝试，例如表演。图片是1979年，阿里参演电影《自由之路》演出的一幕。

万人送别拳坛传奇，永别了阿里！ 会唱歌的拳王 当然，拳王还有音乐方面的天赋。图片是1962年12月2日，阿里在纽约百老汇音乐剧《Buck White》中的扮相。越南战争期间，因阿里拒绝入伍，这部音乐剧仅演出了7次，他的拳击执照也被吊销。

万人送别拳坛传奇，永别了阿里！ 扮演自己 阿里的形象曾出现在多部电影中。2014年一部名为《我是阿里（I Am Ali）》的纪录片展现了这位伟大拳击手的生活。

万人送别拳坛传奇，永别了阿里！ 传奇者雕像 1995年4月，拉斯维加斯的好莱坞星球竖起了阿里的铜像。这件描述拳王的艺术品出自雕塑家约翰·彼特克（John Petek）。2016年6月4日阿里病逝。至于阿里得帕金森氏病是否与拳击有关，现在还没有定论。但世界亿万观众永远忘不了1996年阿里颤巍巍地点燃奥运火炬的动人景象。 作者: 严严



© 2020年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究