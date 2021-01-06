53民主派人士被捕 港府控意图以初选瘫痪政府

(德国之声中文网) 香港6日清晨传出至少52名参与或主导民主派初选的人士遭港警国安处警员上门拘捕。香港元朗区议员伍健伟被捕前的脸书直播显示，港警直指他参与2020年民主派为立法会选举举办的初选，而港警称该初选的目的是要「否决任何政府财政预算案或议案，从而逼使行政长官辞职」。

黄之锋的脸书编辑6日上午也发文表示，港警早上以黄之锋违反国安法为由，到他的住处进行了将近1.5小时的搜查。由於黄之锋目前仍在监狱服刑，他的团队认为他有可能在监狱中被警方调查。

港警: 民主派打算以立法会权力瘫痪政府运作

香港保安局长李家超6日中午针对上午的大抓捕召开记者会，他说被捕的民主派人士意图透过初选瘫痪特区政府运作，涉嫌违反国安法中的颠覆国家政权罪，并强调香港警方会「迎头打击」。

李家超说:「这是一个有组织及有计划，令香港陷入一个深渊，如果这个歹毒的计划得逞，香港社会包括经济、民主，整体上都会受到极严重的冲击及破坏，令香港经历一个万劫不复的深渊。特区政府绝不容忍颠覆国家政权的罪行，这个罪行是严重的，必然会迎头打及，严肃执法。」

香港警方在6日下午两点半也召开记者会进一步说明案情。香港警方国家安全处高级警司李桂华表示，港警6日清晨派出国安公署跟警总部队约1000员警，到72个地方拘捕约53人。他称这些人打算以立法会权力瘫痪政府运作，包括否决财政预算案与逼特首辞职。

李桂华也补充道，港警以得到高等法院的手令，到4间公司发出物料提交令，并冻结160万港元的资金。他称这个组织资源丰富，并意图干涉政权运作，违反香港国安法第二十三条，亦即是这次拘捕的罪行。李桂华也重申，港警不会调查参与投票的人士。

张崑阳: 港府欲彻底铲除民主派

曾参与2020年民主派初选、但目前已流亡海外的张崑阳告诉德国之声，这波大抓捕再次突显「一国两制已灭亡」。他说：「民主派去年举办的立法会初选并不是为了颠覆国家政权，而是要证明民主派各阵营团结一致。」

张崑阳质疑，当初有超过60万香港民众参与了民主派的初选，所以这是否代表有超过60万的香港民众也会被香港政府以违反国安法为由起诉? 他向德国之声表示：「这起大抓捕的目的，显然是想彻底铲除整个民主派。」

目前在德国留学的香港公民团体「键盘战线」前发言人邝颂晴在接受德国之声访问时也说，她无法理解为何举办一场初选就算是「颠覆国家政权」。她说：「建制派2020年也举办了立法会初选，但港府却未以相同罪名将建制派的参与者定罪。」

邝颂晴担忧，这波大抓捕会在香港社会中制造寒蝉效应，因为大多数人都未预期所有参与民主派初选的人会被当局以国安法抓捕。她告诉德国之声：「这些被捕的民主派人士，都是在敏感议题上，最勇於发言的人。港警今日大规模抓捕他们是为了让整个香港社会噤声。他们被逮捕後，香港社会将不再有人领导反对政府的势力。」

张崑阳与邝颂晴都坦言，目睹昔日一起共事的夥伴被港府以国安法大规模抓捕，让他们「既无言又担忧」。张崑阳告诉德国之声：「如果我仍在香港，我今天一定也会被抓。」

目前在加拿大麦基尔大学从事法律与极权主义博士後研究的香港学者张语轩告诉德国之声，香港警方今日大规模抓捕民主派人士的行为显示，港府「政治化」的执法与他们所谓的「法治」是不相符的。他说：「很显然的，北京对香港的打压已扩大到更多领域。」

港警造访《立场新闻》与民调机构办公室

根据香港电台报导，除了大规模抓捕52名民主派人士外，港警6日上午也造访香港《立场新闻》的办公室，称该机构涉入一宗国安法案件。港警要求《立场新闻》签署一份文件令，并下令《立场新闻》在7天内提出一些文件。

不过，港警表示，他们暂时不会搜查《立场新闻》的办公室，也不会带任何人来协助调查。《立场新闻》总编辑在签署了法庭文件後表示，他必须先了解内容，并谘询律师意见。

此外，港警到负责2020年民主派初选的香港民意研究所位於黄竹坑的办公室进行搜查。该研究所的副执行总裁锺剑华今早在电台节目称，去年民主派初选结束後几天，该研究所已将约60万参与初选投票的选民个资完全销毁，存有选民个资的电脑硬碟也被机器压碎，所以香港选民无须担忧个资外泄。锺剑华也表示，7日早上将到警署协助案件调查。

《香港众新闻》与《星岛日报》都报导，港警国安处的警员也逮捕了美籍人权律师关尚义（John Clancey）。报导称，关尚义曾担任去年协调民主派初选的「民主动力」的司库。

香港电台还报导，香港政府行政会议的成员汤家骅6日在香港一个电台节目中表示，他暂时看不到民主派的初选如何违反《香港国安法》，但他不清楚会否涉及其他犯罪行为，所以不应看表面就下定论。

汤家骅说，他认为否决政府议案是正常行为，并称看不到为何否决议案会颠覆特区政府的政权，让政府瘫痪。但他也表示，如果否决所有的政府拨款，导致港府没有资金进行管治工作，那这些行为可能被视为严重干扰政权机关履行职责。

© 2020年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。