53民主派人士被捕 港府控意图以初选瘫痪政府

(德国之声中文网) 6日清晨，包括立法会民主派初选发起人戴耀廷、多名参选人等至少53名民主派人士被控涉嫌违反《香港国安法》中的“顛復国家政权罪”，遭到港警登门逮捕。

民主派区议员袁嘉蔚、梁晃维、民主派初选参选人何桂蓝、刘颖匡及香港民主党纷纷在社群媒体上，发布港警国安处警察上门拘捕多名民主派人士的消息。

流亡英国的香港民主运动人士罗冠聪第一时间在推特发文表示，由於黄之锋也参与了民主派的立法会初选，所以目前仍在坐牢的他，很有可能会被港警增加违反国安法的相关罪名。

罗冠聪在推特上写道：「这波大抓捕背後的逻辑很可能是：参与民主派立法会初选等同於试图争取让民主派在立法会中席次过半，而在北京眼中，此举已构成『颠覆国家政权罪』。专制政权的思维非常恐怖，国际社会必须做出回应，并追究中国共产党在这波大抓捕中的责任。」

黄之锋的脸书编辑6日上午也发文表示，港警早上以黄之锋违反国安法为由，到他的住处进行了将近1.5小时的搜查。由於黄之锋目前仍在监狱服刑，他的团队认为他有可能在监狱中被警方调查。

香港元朗区议员伍健伟也是被捕人士之一。香港元朗区议员伍健伟被捕前的脸书直播显示，港警直指他参与2020年民主派为立法会选举举办的初选，而港警称该初选的目的是要「否决任何政府财政预算案或议案，从而逼使行政长官辞职」。

《香港众新闻》与《星岛日报》都报导，港警国安处的警员也逮捕了美籍人权律师关尚义（John Clancey）。报导称，关尚义曾担任去年协调民主派初选的“民主动力”的司库。

香港电台还报导，香港政府行政会议的成员汤家骅6日在香港一个电台节目中表示，他暂时看不到民主派的初选如何违反《香港国安法》，但他不清楚会否涉及其他犯罪行为，所以不应看表面就下定论。

汤家骅说，他认为否决政府议案是正常行为，并称看不到为何否决议案会顛復特区政府的政权，让政府瘫痪。但他也表示，如果否决所有的政府拨款，导致港府没有资金进行管治工作，那这些行为可能被视为严重幹擾政权机关履行职责。

根据《香港国安法》的条文规定，涉嫌违反国安法的「颠覆国家政权罪」，情节重大者最高能被处无期徒刑或者10年以上有期徒刑。积极参与者则会被处3年以上10年以下有期徒刑。其他参加者则会被处3年以下有期徒刑丶拘役或者管制。

港警称初选为「歹毒计划」

香港保安局长李家超6日中午针对上午的大抓捕召开记者会，他说被捕的民主派人士意图透过初选瘫痪特区政府运作，涉嫌违反国安法中的颠覆国家政权罪，并强调香港警方会「迎头打击」。

李家超说:「这是一个有组织及有计划，令香港陷入一个深渊，如果这个歹毒的计划得逞，香港社会包括经济、民主，整体上都会受到极严重的冲击及破坏，令香港经历一个万劫不复的深渊。特区政府绝不容忍颠覆国家政权的罪行，这个罪行是严重的，必然会迎头打及，严肃执法。」

香港警方在6日下午两点半也召开记者会说明案情。香港警方国家安全处高级警司李桂华表示，港警6日清晨派出国安公署跟警总部队约1000员警，到72个地方拘捕约53人。他称这些人打算以立法会权力瘫痪政府运作，包括否决财政预算案与逼特首辞职。

李桂华也补充道，港警以得到高等法院的手令，到4间公司发出物料提交令，并冻结160万港元的资金。他称这个组织资源丰富，并意图干涉政权运作，违反香港国安法第二十三条，亦即是这次拘捕的罪行。李桂华也重申，港警不会调查参与投票的人士。

港警造访《立场新闻》与民调办公室

根据香港电台报导，除了大规模抓捕53名民主派人士外，港警6日上午也造访香港《立场新闻》的办公室，称该机构涉入一宗国安法案件。港警要求《立场新闻》签署一份文件令，并下令《立场新闻》在7天内提出一些文件。

不过，港警表示，他们暂时不会搜查《立场新闻》的办公室，也不会带任何人来协助调查。《立场新闻》总编辑在签署了法庭文件后表示，他必须先瞭解内容，并谘询律师意见。

此外，港警也到负责2020年民主派初选的香港民意研究所位于黄竹坑的办公室进行搜查。该研究所的副执行总裁钟剑华今早在电台节目称，去年民主派初选结束后几天，该研究所已将约60万参与初选投票的选民个资完全销毁，存有选民个资的电脑硬盘也被机器压碎，所以香港选民无须担忧个资外泄。钟剑华也表示，7日早上将到警署协助案件调查。

杨威廉/邹宗翰/张慈 (综合报导)

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