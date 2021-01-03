52名香港民主派人士遭捕 疑与民主派初选有关

(德国之声中文网) 根据多家港媒报导，52名被逮捕的民主派人士包含立法会民主派初选的发起人前港大教授戴耀廷以及多名参选人。据悉，他们被控涉嫌违反《香港国安法》中的「颠覆国家政权罪」。

6日清晨6点多，民主派区议员袁嘉蔚、梁晃维、民主派初选参选人何桂蓝、刘颖匡及香港民主党纷纷在社群媒体上，发布港警国安处警察上门拘捕多名民主派人士的消息。

流亡英国的香港民主运动人士罗冠聪第一时间在推特发文表示，由於黄之锋也参与了民主派的立法会初选，所以目前仍在坐牢的他，很有可能会被港警增加违反国安法的相关罪名。

罗冠聪在推特上写道：「这波大抓捕背後的逻辑很可能是：参与民主派立法会初选等同於试图争取让民主派在立法会中席次过半，而在北京眼中，此举已构成『颠覆国家政权罪』。专制政权的思维非常恐怖，国际社会必须做出回应，并追究中国共产党在这波大抓捕中的责任。」

香港元朗区议员伍健伟也是其中一个被捕的民主派人士。他在被捕前的脸书直播显示，港警上门拘捕他时，直指伍健伟在2020参与民主派初选，而港警称这场初选的目的是要「否决任何政府财政预算案或议案，从而逼使行政长官辞职」。港警目前尚未公开评论今早的大规模抓捕。

根据《香港国安法》的条文规定，涉嫌违反国安法的「颠覆国家政权罪」，情节重大者最高能被处无期徒刑或者10年以上有期徒刑。积极参与者则会被处3年以上10年以下有期徒刑。其他参加者则会被处3年以下有期徒刑丶拘役或者管制。

杨威廉/邹宗翰 (综合报导)

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