50美参议员致函莱特希泽 吁启动台美贸易谈判

(德国之声中文网) 美国参议院半数参议员10月1日联合制函美国贸易代表莱特希泽(Robert Lighthizer)，呼吁尽快就台美双边贸易协定(BTA) 展开谈判。信中强调与台湾合作有助于建立印太合作网络，反制中国。

参议院「台湾连线」两位共同主席英霍夫(James Inhofe)及梅南德兹(Robert Menendez)领衔发起，共计50位参议院联名致函给莱特希泽。

公开信指出，台湾是美国第11大贸易伙伴，现在台湾支持208,000个美国人的工作，其稳定经济实力证明这项数字在签订贸易协定后只会上升不会减少。

信中表示，中国试图以供应链效率低落作为筹码，在区域或全球获取控制力，因此美国与台湾合作也有助于美国多样化其供应链来源，摆脱对中国的依赖。

此外，美国若要促进印太地区的自由与开放，势必得反制中国在该地区不公平的贸易措施，因此与台湾这种理念相近的政府合作，有助于建立坚持公平竞争、开放市场的贸易网络。

信中也提到，最近台湾已经公开表示有意撤除对美国牛肉及猪肉设置的限制，让美国更有信心在洽谈协议时可以获得良好结果。美国参议员认为与此同时美国应该要推进全面双边贸易协定的谈判。

开放美猪争议多

台湾总统蔡英文8月底宣布开放美国含瘦肉精「莱克多巴胺」(Ractopamine)的美国猪肉进口，在台湾岛内引起激烈争议。

「莱克多巴胺」是一种添加在饲料中的化学物质，可以增加猪肉的瘦肉比例、甚至提前宰杀时间。台湾自从2007年以来，就多次因美猪是否进口爆发多次抗议，虽然近年美国OIE评定食用瘦肉精造成人体后果的「风险可忽略」，但美猪仍然是敏感话题。

蔡英文宣布开放美猪后，也接着公布莱克多巴胺的残留量标准，但支持率仍然下滑。台湾民意基金会9月28日公布民调，约有6成民众不赞成开放美猪牛。而赞同蔡英文处理国政方式的民众比例，虽然赞成者仍维持比不赞成多，但支持率净值从8月43.7个百分点下滑到23个百分点，相当于下滑20.9个百方点。