50年历史的香港中文大学学生会宣布解散

香港中文大学学生会周四发表声明宣布解散。事件的导火索是今年参选学生干事会的“朔夜”内阁，其参选及受访言论被校方指责不实，并被要求向政府独立注册，自行承担法律责任。
（德国之声中文网）香港中文大学学生会周四（10月7日）宣布解散。该会在脸书、IG等社交媒体上发布解散声明"感谢中大同学及社会各界多年来与我们同行"。
声明指出："一直以来，作为中文大学一员，我们与校方关系虽时有张弛，仍有沟通之道。即使在风雨飘摇的日子，校方依然承认学生会在校内合法地位。然而，自今年二月以来，校方宣布停止代收学生会会费，并要求我们向政府独立注册，自行承担法律责任。对此学生会曾征询专业法律意见，大律师建议学生会'不需要'独立注册。若顺应法律意见，学生会五十年之历史恐终于此朝；否之，我们则难以自处的两难。"
"有鉴于此，为学生最大利益着想，我们于二零二一年九月十日召开学生会联席会议，接纳学生会代表会全体代表请辞及解散中大学生会之议案。自此，历五十一届，坚持由民主程序产生的中大学生会，成为历史。"
中大学生会解散的导火索应是今年二月其候选内阁'朔夜'在参选宣言中，形容校方向政权低头，甚至主动献媚，被校方批评参选宣言违法及失实。"朔夜"内阁最终以3983票当选，但当选隔日校方便发表声明割席，祭出五项"封杀"措施，包括暂停代收会费、要求学生会注册为独立社团、自行承担法律责任、暂停内阁成员校内不同委员会职务。"朔夜"于次日撤回参选宣言及政纲，并在3月1日履新当日总辞，强调此举并非向校方妥协，而是成员遭到骚扰及恐吓而不得不撤回文件。中大校方则发表澄清，指从来没有或意图威吓及孤立干事会或其他学生组织。
香港01报道指出，中大学生会临时行政委员会原拟在九月底、十月初就独立注册一事举行全民投票，但委员会4名成员于八月中宣布辞职并于同月底离任，学生会最终也于本周四宣布解散。
香港中文大学学生会是香港八大院校学生会中，唯一根据其大学条例设立的大学学生会，其余大学学生会均已向警务处进行社团注册。
《立场新闻》引述中大学生会代表会前主席黄博翰称，代表会在征询法律意见后，鉴于注册的风险大，加上曾与校方磋商仍难以达成共识，因而在九月开学时落实解散决定；学生会辖下属会将由校方学生事务处接管。至于注册问题是否受到警方或其他人士警告，黄博翰表示不作回应。
中大学生会的历史可追溯至半世纪前。香港中文大学创立于1963年，由新亚书院、崇基书院和联合书院合并而成，当时三家书院各自设有学生会。1971年，上述三家书院代表共同创立中文大学学生会，成立宗旨为"本民主自治精神，为团结各同学，促进德、智、体、群、美之发展 ，谋求福利之增进，沟通同学与校方之关系，以及服务社会"。
中大校园电台周四在脸书上发文写道，中大学生会诞生于火红年代，走过八九民运，见证香港主权移交，到近年的雨伞及反修例运动，走过一段又一段学运。文中指出，自今年2月以来，学生会"陷入各种的政治漩涡中"，"风雨中屹立51年的中大学生会，却在短短半年时间内走向灭亡"。
2019年反送中运动期间，香港中文大学学生会也曾积极参与其中，2020年还曾计划在校内举办反送中运动周年活动，展览名为"中大保卫战一周年历史回顾活动"，但遭到校方强硬回绝。
（综合报道）
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