50年历史的香港中文大学学生会宣布解散

（德国之声中文网）香港中文大学学生会周四（10月7日）宣布解散。该会在脸书、IG等社交媒体上发布解散声明"感谢中大同学及社会各界多年来与我们同行"。

声明指出："一直以来，作为中文大学一员，我们与校方关系虽时有张弛，仍有沟通之道。即使在风雨飘摇的日子，校方依然承认学生会在校内合法地位。然而，自今年二月以来，校方宣布停止代收学生会会费，并要求我们向政府独立注册，自行承担法律责任。对此学生会曾征询专业法律意见，大律师建议学生会'不需要'独立注册。若顺应法律意见，学生会五十年之历史恐终于此朝；否之，我们则难以自处的两难。"

"有鉴于此，为学生最大利益着想，我们于二零二一年九月十日召开学生会联席会议，接纳学生会代表会全体代表请辞及解散中大学生会之议案。自此，历五十一届，坚持由民主程序产生的中大学生会，成为历史。"

中大学生会解散的导火索应是今年二月其候选内阁'朔夜'在参选宣言中，形容校方向政权低头，甚至主动献媚，被校方批评参选宣言违法及失实。"朔夜"内阁最终以3983票当选，但当选隔日校方便发表声明割席，祭出五项"封杀"措施，包括暂停代收会费、要求学生会注册为独立社团、自行承担法律责任、暂停内阁成员校内不同委员会职务。"朔夜"于次日撤回参选宣言及政纲，并在3月1日履新当日总辞，强调此举并非向校方妥协，而是成员遭到骚扰及恐吓而不得不撤回文件。中大校方则发表澄清，指从来没有或意图威吓及孤立干事会或其他学生组织。

香港01报道指出，中大学生会临时行政委员会原拟在九月底、十月初就独立注册一事举行全民投票，但委员会4名成员于八月中宣布辞职并于同月底离任，学生会最终也于本周四宣布解散。

香港中文大学学生会是香港八大院校学生会中，唯一根据其大学条例设立的大学学生会，其余大学学生会均已向警务处进行社团注册。

《立场新闻》引述中大学生会代表会前主席黄博翰称，代表会在征询法律意见后，鉴于注册的风险大，加上曾与校方磋商仍难以达成共识，因而在九月开学时落实解散决定；学生会辖下属会将由校方学生事务处接管。至于注册问题是否受到警方或其他人士警告，黄博翰表示不作回应。

中大学生会的历史可追溯至半世纪前。香港中文大学创立于1963年，由新亚书院、崇基书院和联合书院合并而成，当时三家书院各自设有学生会。1971年，上述三家书院代表共同创立中文大学学生会，成立宗旨为"本民主自治精神，为团结各同学，促进德、智、体、群、美之发展 ，谋求福利之增进，沟通同学与校方之关系，以及服务社会"。

中大校园电台周四在脸书上发文写道，中大学生会诞生于火红年代，走过八九民运，见证香港主权移交，到近年的雨伞及反修例运动，走过一段又一段学运。文中指出，自今年2月以来，学生会"陷入各种的政治漩涡中"，"风雨中屹立51年的中大学生会，却在短短半年时间内走向灭亡"。

2019年反送中运动期间，香港中文大学学生会也曾积极参与其中，2020年还曾计划在校内举办反送中运动周年活动，展览名为"中大保卫战一周年历史回顾活动"，但遭到校方强硬回绝。

香港年轻人为何投入「反送中」行列 「政治局势不断恶化」 22岁的泽琳娜刚从电影学院毕业。 对她来说，香港的政治情势不断恶化，而她与身边的朋友都很努力尽一己之力维护香港所拥有的一切。 她告诉路透社:「我有美国护照，所以照理来说，我随时都能选择离开香港。 但我仍希望我们能促成一些改变。 如果情况持续恶化，我会选择离开香港，但目前为止，我仍在这里持续替香港奋斗。 」

香港年轻人为何投入「反送中」行列 「我们愿意为信念挺身而出」 23岁的林先生与母亲与四位姊妹同住一个屋檐下。 他向路透社表示，即便明知会失败，许多香港年轻人仍选择为信念挺身而出，而非眼睁睁看着香港的情况继续恶化。 他说，虽然香港年轻人愿意为理念奋斗，但有时也很难保持正面乐观的态度。 他表示:「我有时候也想或许应该赶快放弃抵抗，选择移民到别的国家。 」

香港年轻人为何投入「反送中」行列 「高房价迫使我考虑移民」 26岁的约翰是从顶尖大学毕业的高材生，但毕业两年的他，却因为得偿还学贷与供养父母，导致他无多余的钱去买属于自己的公寓。 他告诉路透社:「令我气愤的是香港政府准许中国投资客买走有限的土地，而房仲也把房价调涨到一般香港人无法负担的程度。 我目前很认真的在考虑移民新加坡或泰国的可能性，因为我对香港的未来已感到十分失望。 」

香港年轻人为何投入「反送中」行列 「我们需要有个民选的特首」 23岁的彼得是名创业家，而他与父亲同住一间仅5平方米的房间。 他认为香港政府近年来推动的许多政策让越来越多中国人能移居香港。 他告诉路透社:「如同中国政府在西藏、广东或新疆推动的移民政策，香港政府正试图透过推动大湾区来强制推行香港与中国之间的文化融合。 我觉得，香港需要一个真正民选的特首，因为这是中国在香港主权移交前向国际社会做出的承诺。 如果没有真正民选的特首，香港政府将永远推出符合中国利益的政策。 」

香港年轻人为何投入「反送中」行列 「我需要赚更多钱」 21岁的鲁卡还是名学生，但她目前已展开一周工作七天的生活。 她告诉路透社:「我不断工作是为了能存钱买属于自己的公寓。 我除了有份固定的办公室工作外，也兼差家教。 我必须赚更多钱来付学费及支持我的家人。 我们这个世代的香港人每天面临各种不同的压力，而我希望香港的下一代不需要面对这样的压力。 」

香港年轻人为何投入「反送中」行列 「集结力量才能改变现状」 29岁的李先生是名音乐家，而对他而言，雨伞运动让他理解单纯透过一场社会运动，无法改变香港的现状。 他告诉路透社:「唯有集结许多人的力量与努力，才能改变香港的现状。 我很怕有一天我无法再阅读某些书籍或是唱特定的歌曲。 然而，我同时又认为艺术与音乐比很多东西来的更强大。 如果我透过音乐来表达香港的现状以及我们该奋斗的目标，那么音乐对香港来说就会变得十分重要。 」

香港年轻人为何投入「反送中」行列 「28年后的香港会是什么样的面貌?」 22岁的梁小姐目前是名仍在就学的法学院学生。 她认为，不少香港人因为一国两制的50年期限而对香港的未来感到担忧。 她说:「中国会让香港维持现状，还是他们会试图把香港变成另一个中国城市? 对我们来说，预测香港的未来是令人害怕的一件事。 原先我们期望能获得真普选，但现在香港的政治情势不断恶化。 我们现在不但没有真普选的权利，中国在香港的政治影响力也越来越强。 」 作者: William Yang



（综合报道）

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