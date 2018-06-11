50年前的今天：“核不扩散条约”签署

（德国之声中文网）"伊朗应该得到原子弹"- 这是美国政治学者瓦尔慈（Kenneth Waltz）就伊朗核计划做出的具有挑衅性的论断。因美国单方面退出了同伊朗签署的核协议，对此的辩论突然间有了现实意义。伊朗政府威胁道，如果该协议失败，德黑兰将退出核不扩散协定。

抚今追昔，冷战时代原子弹曾让局势发展到战争的边缘。"每个男子，每位妇女，每个儿童，都生活在核武器这把丝线吊起的达摩克利斯利剑之下，每时每刻，这根丝都会断裂，无论是出于偶然，还是错打算盘或者就是疯狂。"这是1961年时任美国总统的肯尼迪在核军备竞赛的高峰期说的一番话。

在这一背景下，美国于1968年7月1日同当时的苏联和英国签署了"核不扩散条约"。这个条约的目的是在铁幕的两边都实现安全保障，直到今天，它都被作为全球性核裁军的基础文件。签署这个协定的有核国家承担削减其核武库的义务，还没有核武器的国家，则要放弃核武器，并在利用核技术方面展开合作。目前，190个国家承认这一条约，除最早的签约核大国外，中国和法国也都加入了"核不扩散条约"。

德国也部属有北约的核武器

"核不扩散条约"的目标虽然明确，但实际贯彻时又是怎样的呢？问题多多。原因之一，核武器保障了权力和影响力，没有政府主动提出要限制它们。据估计目前世界上共有将近1.45万枚核弹头，其中6800枚在俄罗斯，6450在美国。

尽管如此，该协定生效后，许多国家放弃了军事用途的核计划，其中包括瑞典、巴西、白俄罗斯和伊朗。但与此同时，核技术在蔓延。印度、以色列和巴基斯坦没有签署"核不扩散条约"，自1960年以来开发自己的核武器。以色列官方从未承认过自己拥有核武器。朝鲜则在2003年退出了该协定，此后不断测试核武器。不清楚的是，在新加坡举行的特金会能否改变这一状况。

一些签约国的行为也令人生疑，有核国家并未减少其库存的核武器，相反，他们为核武的现代化进程注入大笔资金，专家估计，每年为核武器的研发投入大约900亿欧元的资金。

朝鲜早已退出核不扩散协议

美国政治学者瓦尔慈直到今天坚持他的观点，即更多的核武器能够稳定国际间的权力平衡，即"威慑的平衡"。没有哪个理智的国家会进攻一个有核武器的国家，因为进攻者必须担心自己会不会遭到对方毁灭性的袭击。

另外有专家则坚决反对核武器。他们的论据是缺乏监控的可能：一旦核武器从国家流失、落到理性行为以及自身生存都不重要的恐怖组织手中，情形会是怎样？

因此，至少有122个国家认为"核不扩散条约"还力度不够，他们于2017年签署了另一份"禁止核武器"的协定，该协定不仅禁止使用核武器，还禁止生产、拥有、储藏以及部署核武器。遗憾的是，这份条约没有实际效力，因为核武器拥有国如多个北约成员国以及其他有核国家都不承认这项协定。德国也不承认，因为在德国的领土上，作为威慑手段部署了北约的美制核武器。

朝鲜：一个拥核国家的前世今生 朝韩、朝美会谈之前的缓和信号？ 4月20日，金正恩在朝鲜劳动东中央委员会第七届第三次全体会议上宣布，即日起中止核试验和导弹试验，并且关闭核试验设施。此时距离朝鲜和韩国领导人会晤近一周时间。中美韩均对这一决定表示欢迎，而日本则相对谨慎，称还需“观其行”。

朝鲜：一个拥核国家的前世今生 一切似曾相识 不少分析人士对平壤中止核岛试验的消息持谨慎乐观态度。其实这已经不是朝鲜政府第一次做出妥协姿态。2000年，时任朝鲜领导人金正日和韩国总统金大中在平壤的握手，是朝鲜半岛分裂55年后的首次南北首脑会晤。会后双方发表共同宣言，金大中也因为这次历史性的和解获颁诺贝尔和平奖。

朝鲜：一个拥核国家的前世今生 2006年：首次核爆成功 国际孤立的开始 然而，“和平的成果”并没有维持太久。金正日领导下的朝鲜政府于2004年宣布将发展核武器，2005年首次宣称已拥有核武器，但当时国际社会对此普遍表示怀疑。2006年10月14日，朝鲜宣称第一次核爆获得成功。安理会一致通过针对朝鲜的制裁决议，中俄均投了赞同票。这是朝鲜走向国际孤立的开端。

朝鲜：一个拥核国家的前世今生 2009年：第二波！ 不到三年之后，朝鲜在咸镜北道吉州郡的地下设施内进行了第二次核试验。据韩国方面估计，2009年5月25日出了进行核试爆之外，朝鲜还发射了三枚地对空导弹，次日又发射三枚短程导弹。

朝鲜：一个拥核国家的前世今生 芦洞、舞水端和大浦洞：导弹越飞越远 金正日推行的“先军政治”，发展核武和导弹技术是其核心内容。美国情报部门相信，八十年代初，朝鲜开始了以仿造飞毛腿为基础的导弹技术。后来先后研发出芦洞、舞水端和大浦洞等导弹技术。芦洞导弹技术还曾先后转让给伊朗和巴基斯坦。

朝鲜：一个拥核国家的前世今生 金正恩子承父业 继续推进核武技术 2011年金正日去世后，其子金正恩全面接管权力。2013年2月12日，朝鲜宣布成功进行了一次地下核试验，并称此次试验的是小型轻量的原子弹。中国、美国乃至欧洲的地震监测机构均记录到震级超过四级的地震。专家认为，这是朝鲜在实现可用于导弹发射的核武小型化方面取得一次重大突破。图为朝鲜军方领袖在平壤参加核爆成功的庆祝活动。

朝鲜：一个拥核国家的前世今生 2016年：第四次核试验 2016年1月6日，朝鲜中央电视台当家女主播李春姬亲自播报了一则重大新闻：朝鲜“在最高领导人金正恩的指导下，成功完成氢弹试验”。不过从种种迹象来看，各国认为此次试爆的威力明显过小，所以怀疑并非真正的氢弹。

朝鲜：一个拥核国家的前世今生 一年未过又来一发 2016年9月9日朝鲜国庆日，李春姬再次播报了核武发展的“重大成就”：朝鲜在咸镜北道吉州郡丰溪里西南约12千米的丰溪里核试验场进行了第五次核试验，也是2016年内进行的第二次核试验。平壤自称该次试验采用了作战用的弹头来测试，代表了核武的实用化以及小型化成为现实。

朝鲜：一个拥核国家的前世今生 2017年：掌握氢弹技术 2017年9月3日，包括中国在内的许多国家监测到朝鲜境内发生六级以上强烈地震，震中位于丰溪里核试验基地。稍后，朝鲜官方宣布，该国已成功试验一枚可安装在洲际导弹上的小型氢弹。

朝鲜：一个拥核国家的前世今生 “导弹强国” 尽管国际社会不断抗议和制裁，但朝鲜领导人金正恩继续推进其核武和导弹技术。2017年11月29日，朝鲜再度发射迄今为止射程最远的弹道导弹。朝鲜官方通讯社称金正恩全程观看导弹试射，并宣布实现了导弹强国目标，完成了国家核武历史大业。

朝鲜：一个拥核国家的前世今生 小金，你葫芦里卖的什么药？ 回顾朝鲜半岛最近十来年的发展，可谓是“缓和-谈判-核试验-国际制裁-冲突升级-缓和”依次循环往复。而被特朗普戏称为“小火箭男”的金正恩，此次宣布中止核试验和导弹试验，是真心诚意地想要和国际社会和解，还是抱着“反正我有核武器了我也不怕你，咱们可以谈判了”这样的内心潜台词？——只有拭目以待了。 作者: 雨涵



李鱼/乐然（天主教通讯社）