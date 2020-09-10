50国使节吁波兰尊重LGBT 华沙驳回批评

（德国之声中文网）波兰总理莫拉维茨基反驳了多国大使和国际组织关于尊重LGBT（同性恋、双性恋、跨性别、双性人）社群权利的呼吁。在一次新闻会上，他强调，"若论宽容，任何人都不能教训我们。它存在于我们的基因中。"来自法律与公正党的这位现年52岁的政治家称，只要了解一下历史就能看到这一点。他表示，现在，自由也包括，反对方也能为自己的权利发声。

鉴于波兰国内出现一系列敌视LGBT的言论和政策决定，50名外国大使和国际组织在波兰的代表发表一份公开信，呼吁尊重人权。公开信指出，尊重在《世界人权宣言》中确立的基本人权责成各国政府，"保护所有公民不受歧视、享有公平机会。"公开信强调，为保护弱势社群不受虐待不受仇视言论的攻击，必须创造出"不歧视、讲宽容、相互接受的环境"。

德国大使也签了名

公开信的签名者中也包括了德国驻波兰大使和来自20个欧盟成员国的驻波大使，以及英国、美国和其它欧洲国家及非欧洲国家的大使。此外，多个联合国组织、欧洲安全与合作组织、比利时地区特使也表明了自己的立场。比利时大使馆主持协调了公开信事宜。

波兰副外长雅布隆斯基（Pawel Jablonski）推文回应说，波兰完全赞同公开信所表达的立场。不过，他同时强调了波兰宪法上关于男女间婚姻的至尊角色的规定。他表示，强调这一点并不就是歧视，而是尊重波兰所重价值的一个标志。

不宽容气候

在民族保守主义的执政党--法律与公正党治下，LGBT人士 受到越来越多的语言攻击。该国总统杜达（Andrzej Duda）就在选战中频发反同性恋的怨恨言辞，并成功再度当选。涉及LGBT人士，他例如就说过这样的话："人们试图说服我们，承认他们也是人。可这不过是一种意识形态。"

8月底，杜达任命议会外交委员会主席劳（Zbigniew Rau）为外交部长。虽属无党派人士，但劳于2019年列入了法律与公正党的竞选名单，并成功进入议会。选战中，他曾在脸书上呼吁："停止LGBT意识形态；停止死亡文明。"

天主教保守色彩浓厚的波兰南部和东部的近百个城镇已通过反对所称的"LGBT意识形态"的决议案。相关决定虽对LGBT群体没有法律后果，却强化了一种不宽容的气候。出于抗议，若干其它欧盟国家暂停或废除了与波兰城市的伙伴关系。欧盟委员会决定，不再向涉事波兰城镇提供城市伙伴关系资助金。

凝炼/洪沙（德新社、路透社）

© 2020年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究