 50国使节吁波兰尊重LGBT 华沙驳回批评 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 29.09.2020

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

50国使节吁波兰尊重LGBT 华沙驳回批评

在一封致波兰政府的公开信中，50名外国大使及驻波兰的国际组织代表呼吁波兰尊重LGBT权利。华沙当局的反应耐人寻味。

Polen Kattowitz | Pro-LGBT Pride Marsch (Grzegorz Celejewski/Agencja Gazeta/Reuters)

9月5日华沙举行的LGBT声援游行

（德国之声中文网）波兰总理莫拉维茨基反驳了多国大使和国际组织关于尊重LGBT（同性恋、双性恋、跨性别、双性人）社群权利的呼吁。在一次新闻会上，他强调，"若论宽容，任何人都不能教训我们。它存在于我们的基因中。"来自法律与公正党的这位现年52岁的政治家称，只要了解一下历史就能看到这一点。他表示，现在，自由也包括，反对方也能为自己的权利发声。

Mateusz Morawiecki (picture-alliance/PAP/R. Pietruszka)

出自执政党"法律与公正"的波兰政府总理莫拉维茨基

鉴于波兰国内出现一系列敌视LGBT的言论和政策决定，50名外国大使和国际组织在波兰的代表发表一份公开信，呼吁尊重人权。公开信指出，尊重在《世界人权宣言》中确立的基本人权责成各国政府，"保护所有公民不受歧视、享有公平机会。"公开信强调，为保护弱势社群不受虐待不受仇视言论的攻击，必须创造出"不歧视、讲宽容、相互接受的环境"。

德国大使也签了名

公开信的签名者中也包括了德国驻波兰大使和来自20个欧盟成员国的驻波大使，以及英国、美国和其它欧洲国家及非欧洲国家的大使。此外，多个联合国组织、欧洲安全与合作组织、比利时地区特使也表明了自己的立场。比利时大使馆主持协调了公开信事宜。

DW.COM

欧盟委员会副主席尧罗娃对波兰的司法改革感到震惊。她担心该国的法制体系将无可挽救。

欧洲议会通过一项决议，谴责波兰所谓的“无LGBTI”区。决议还表示，对欧盟成员国政府对LGBTI的歧视予以关注。

波兰右翼政府推出一项新法案，禁止性教育，讲解未成年人性行为被刑事化，违反新法的教师可被判处最高5年监禁。

波兰副外长雅布隆斯基（Pawel Jablonski）推文回应说，波兰完全赞同公开信所表达的立场。不过，他同时强调了波兰宪法上关于男女间婚姻的至尊角色的规定。他表示，强调这一点并不就是歧视，而是尊重波兰所重价值的一个标志。

不宽容气候

在民族保守主义的执政党--法律与公正党治下，LGBT人士 受到越来越多的语言攻击。该国总统杜达（Andrzej Duda）就在选战中频发反同性恋的怨恨言辞，并成功再度当选。涉及LGBT人士，他例如就说过这样的话："人们试图说服我们，承认他们也是人。可这不过是一种意识形态。"

8月底，杜达任命议会外交委员会主席劳（Zbigniew Rau）为外交部长。虽属无党派人士，但劳于2019年列入了法律与公正党的竞选名单，并成功进入议会。选战中，他曾在脸书上呼吁："停止LGBT意识形态；停止死亡文明。"

天主教保守色彩浓厚的波兰南部和东部的近百个城镇已通过反对所称的"LGBT意识形态"的决议案。相关决定虽对LGBT群体没有法律后果，却强化了一种不宽容的气候。出于抗议，若干其它欧盟国家暂停或废除了与波兰城市的伙伴关系。欧盟委员会决定，不再向涉事波兰城镇提供城市伙伴关系资助金。

凝炼/洪沙（德新社、路透社）

© 2020年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究

观看视频 03:44

在德國尋求LGBT庇護：經歷相仿 結局各異

相关内容

Großbritannein London Liu Xiaoming

大使推特点赞色情视频 中国驻英使馆指黑客恶搞 10.09.2020

中国驻英大使刘晓明的推特帐号一度显示给一个色情视频点赞后，中国驻英大使馆发表声明，称“有个别反华分子通过网络恶意攻击刘晓明大使推特账号，大肆恶搞”，并敦促推特公司“认真调查，严肃处理”。

China Wuhan Flughafen Rührung vor Abreise

抗疫与外宣：中国外交官叫板西方媒体 17.04.2020

不少西方国家媒体有关中国抗疫政策和国际影响的负面报道，不仅引起中国舆论的不满和反驳，中国外交官也纷纷加入。中国驻德大使馆就与德国发行量最大的《图片报》展开了一场口水战。

China Peking Scheich Tamim bin Hamad Al Thani Katar Xi Jinping

卡塔尔退出支持中国新疆政策联署 22.08.2019

37个国家联名致信联合国，称中国在人权方面取得了"显著成就"。这与22个西方国家不久前批评新疆再教育营的态度形成鲜明对比。不过1个多月后，卡塔尔却决定退出。为什么?

广告

媒体看中国

Logo Telefonica (picture-alliance/dpa/L. Mirgeler)

德语媒体：中国业务与人民币债券

贝塔斯曼的一项调查告诉人们，德国企业在中国做生意时，哪些领域平安无事，哪些则面临风险；《商报》的另一篇文章介绍中国发行的人民币债券越来越受到国际投资者的青睐。  