50公里也要搭飞机？冯德莱恩被批“不环保”

（德国之声中文网）欧盟委员会主席冯德莱恩上任后积极提倡"绿色新政"并誓言加强对抗气候变迁，但她近期却因出差时短途行程也搭乘私人飞机遭到欧洲纳税人协会（TAE）秘书长耶格尔（Michael Jäger）批评。根据德国《图片报》报道，冯德莱恩今年6月21日从奥地利维也纳前往斯洛伐克首都布拉迪斯拉发，距离仅为47公里却乘坐私人飞机，飞行时间为19分钟，这段距离只比从科隆到杜塞尔多夫稍远一点。

报道指出，这种短途飞行会造成庞大生态负担，二氧化碳排放量高达1130公斤，若乘火车则近乎为零；此外还有高昂的金钱成本。

耶格尔对《图片报》形容，短程飞行无异于犯下"生态罪行"，"它花费许多纳税人金钱，许多往返机场的时间，最重要的是还让你的信誉大打折扣。"

基民盟联邦议员施姆克（Jana Schimke）也提醒这位德国前防长："想要做出改变就必须身体力行。否则会变得不值得信任。"

一名欧盟委员会发言人则为冯德莱恩作出辩护称："这趟来回比利时的行程中，主席在两天内前往七个国家。我们研究了替代方案，但从逻辑上没有其他选择。" 这名发言人补充道，同日晚间冯德莱恩还需搭乘私人飞机飞往里加。"此外，考量到新冠疫情也对搭乘普通航班或火车有所顾虑。"

不过六月的这次短途飞行似乎并非个案。英国《每日电讯报》本周二也曾披露，冯德莱恩自2019年12月接任欧委会主席以来，34次公差中有18次搭乘私人飞机，包括从伦敦前往巴黎的短距离行程。

（法新社、图片报、每日电讯报）

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