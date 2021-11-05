50公里也要搭飞机？冯德莱恩被批“不环保”

欧委会主席冯德莱恩今年六月在一次出差时搭乘私人飞机从维也纳飞往斯洛伐克首都。由于两地距离不到50公里，飞行仅需19分钟，冯德莱恩此举被批评是“生态罪行”。
（德国之声中文网）欧盟委员会主席冯德莱恩上任后积极提倡"绿色新政"并誓言加强对抗气候变迁，但她近期却因出差时短途行程也搭乘私人飞机遭到欧洲纳税人协会（TAE）秘书长耶格尔（Michael Jäger）批评。根据德国《图片报》报道，冯德莱恩今年6月21日从奥地利维也纳前往斯洛伐克首都布拉迪斯拉发，距离仅为47公里却乘坐私人飞机，飞行时间为19分钟，这段距离只比从科隆到杜塞尔多夫稍远一点。
报道指出，这种短途飞行会造成庞大生态负担，二氧化碳排放量高达1130公斤，若乘火车则近乎为零；此外还有高昂的金钱成本。
耶格尔对《图片报》形容，短程飞行无异于犯下"生态罪行"，"它花费许多纳税人金钱，许多往返机场的时间，最重要的是还让你的信誉大打折扣。"
基民盟联邦议员施姆克（Jana Schimke）也提醒这位德国前防长："想要做出改变就必须身体力行。否则会变得不值得信任。"
一名欧盟委员会发言人则为冯德莱恩作出辩护称："这趟来回比利时的行程中，主席在两天内前往七个国家。我们研究了替代方案，但从逻辑上没有其他选择。" 这名发言人补充道，同日晚间冯德莱恩还需搭乘私人飞机飞往里加。"此外，考量到新冠疫情也对搭乘普通航班或火车有所顾虑。"
不过六月的这次短途飞行似乎并非个案。英国《每日电讯报》本周二也曾披露，冯德莱恩自2019年12月接任欧委会主席以来，34次公差中有18次搭乘私人飞机，包括从伦敦前往巴黎的短距离行程。
（法新社、图片报、每日电讯报）
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