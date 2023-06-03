《5月35日》：香港「六四記憶」能移植台灣嗎？

（德國之聲中文網）「我想去廣場，沒錯，你最怕我做的事。我要去廣場，去哲哲被人打死的地方，好好哭一場。」六四34週年前夕，來自香港的舞台劇《5月35日》首度在台灣公演，劇目就在小林向阿大宣洩壓抑已久的喪子之痛中，拉開序幕。

《5月35日》主角小林與阿大是天安門事件的死難者家屬，為了一償癌末妻子小林的宿願，丈夫阿大決心不再避談六四，兩人密謀要到天安門廣場去，為六四鎮壓死去的兒子哲哲哀悼。

這齣舞台劇誕生於香港，由知名編劇莊梅岩編寫、藝術劇團「六四舞台」製作，2019年六四30週年之際在香港首演時，正值反修例運動爆發。那年，是《5月35日》最後一次在香港實體演出。

2021年，「六四舞台」宣布自行解散，前主席列明慧帶著版權移居英國。今年，國際特赦組織台灣分會取得授權，與台灣劇團「曉劇場」合作，首次將《5月35日》改編搬上台灣舞台，在台北連演6場，包含一場粵語讀劇，估計共有超過1200名觀眾。

舞台上，《5月35日》講述了受難者家屬從不談六四到前進廣場的過程；現實中，戲劇本身卻見證了香港不能再公開悼念的巨變。

記憶的「清洗」

「以前香港是沒有敏感詞的，說『5月35日』有點是在諷刺大陸不能說六四，沒想過那個轉變這麼快。」受邀來台觀賞公演的列明慧在接受DW採訪時感嘆，「香港過去這麼多年來，我們是有自由的，現在連悼念的自由也沒有。」

香港曾是全世界紀念六四規模最大的城市，維園燭光晚會有超過30年的歷史，每年吸引數萬、甚至數十萬人參加。今年，燭光將連續第4年絕跡維園，改由建制派團體舉辦慶祝「回歸祖國26週年」的家鄉市集。

香港保安局長鄧炳強日前談及六四時，只以「特別日子」借指；特首李家超回應市民能否自主悼念時，則含糊指示，如警方認為違法會果斷執法；在這之前，香港公共圖書館下架大批書籍，六四書目幾乎清零；存放於港大的「國殤之柱」也遭港警檢走用作調查。

列明慧形容，中共正試圖「清洗」香港的六四記憶，但海外港人仍會以自己的方式持續悼念，「哪怕是很微小也好，很可能是買一本書、可能是穿一件衣服、可能是點一支蠟燭」，《5月35日》來台演出也是如此。

《5月35日》的港台意義

2020年，《5月35日》庚子版因《香港國安法》與新冠疫情等原因，無法實體演出，僅能網路直播。那年的版本，特別改編加入了香港街頭抗爭的畫面。

列明慧告訴DW，反修例運動過後，紀念六四在許多港人心中有了新的意義。對她來說，六四「已經不只是歷史的傷口，而是我現在活生生、現在流血的傷口」。

「過去六四的時候，我第一個會想到的是當年犧牲的學生，我會想到天安門母親，還有內地的維權人士，但這幾年每到六四，我會特別想起香港的朋友。因為他們有部分還在監獄，依然在等待審判，也有在未經審訊的情況底下被關押超過2年了，特別是（前支聯會）主席李卓人、何俊仁還有鄒幸彤，被控煽動顛覆國家政權罪，面臨10年甚至終身監禁。」

她說，希望藉《5月35日》向台灣觀眾傳遞警號：「中共專制政權其實是會影響到台灣的…希望它能連結大家，讓我們維持一個普世價值觀，不是單純圍繞著六四，（而是）我們怎麼去連結，爭取民主和反對專制政權。」

六四、天安门—不能忘却的记忆 民主女神 天安门晨曦下，抗议者用塑料泡沫和石膏材质在金属支架上树立起一座高约10米的民主女神像，女神所处位置正对天安门城楼上的毛泽东像。在6月4日清晨，士兵动用坦克和武装车辆推倒了这座塑像。

六四、天安门—不能忘却的记忆 唱歌的女警 在中国政府六四镇压之前，局势已经趋于紧张，但市民们经常会向士兵和警察送东西。有时候，入城部队会与示威者一起高唱爱国歌曲。图中这位女警在天安门广场上引吭高歌，而几天之后，军队进驻，民主运动遭到武力镇压。

六四、天安门—不能忘却的记忆 挣扎 1989年6月3日，六四镇压一天之前，人民大会堂附近，一位妇女被夹在了民主派示威者和军队中间。当天午夜，第38军向手无寸铁的民众开火，最终夺取了被示威者占领数周的天安门广场。

六四、天安门—不能忘却的记忆 缴获的武器 镇压之前一天，数千名示威者围绕在一辆公共汽车周围，一张摆在车顶的桌子上摆放着缴获的武器。在政府宣布戒严之后，士兵和示威民众之间曾一度关系微妙。示威者有时向士兵送上礼物慰问，而部队也曾暂时退却。

六四、天安门—不能忘却的记忆 为民主而抗争 6月3日深夜，一辆装甲运兵车刚刚冲破了示威者搭建的路障，便在人民大会党门前被示威者团团围住。与此同时，不远处的戒严部队士兵正在准备对示威者开火。

六四、天安门—不能忘却的记忆 燃烧着的运兵车 6月3日晚间，示威者在天安门长安街上点火焚烧一辆装甲运兵车。这是摄影师威德内尔（Jeff Widener）当晚拍摄的最后一幅照片，此后不久他便被示威者掷出的砖头意外击中。虽然遭受剧烈脑震荡，但由于手中相机的外壳抵消了大部分冲击力，威德内尔逃过一劫，没有生命危险。

六四、天安门—不能忘却的记忆 镇压 6月4日，学生领导的民主运动遭血腥镇压之后第一天，一辆装载着士兵的卡车在北京宾馆门前的长安街上巡逻。当天，一辆类似卡车上的士兵向北京宾馆大堂内站立的旅游者开枪。

六四、天安门—不能忘却的记忆 “坦克人” 6月4日，一个拿着购物袋的孤身男子站在长安街的正中间，试图阻挡坦克编队的去路。二十五年之后，此人的最终命运依然不为人所知。这一场景成为了天安门民主运动最具象征意义的图像之一。

六四、天安门—不能忘却的记忆 死去的英雄 6月5日，一群民众在长安街上展示一张据称摄于当地一处太平间的图片，画面上的死者据称都是38军士兵在抢占天安门广场过程中枪杀的示威者。死者身上巨大的创口显示士兵动用了达姆弹。大赦国际组织认为，至少300名平民被杀。

六四、天安门—不能忘却的记忆 清扫 军队镇压民主运动后，两位妇女正在打扫广场，她们身后是一辆已经被烧毁的公共汽车。抗议运动中多辆汽车和军车被烧毁，一些士兵因此身亡或受伤。

六四、天安门—不能忘却的记忆 保卫毛泽东 镇压之后几天，天安门城楼前始终有士兵和坦克守护。

六四、天安门—不能忘却的记忆 兄弟并肩 1989年5月下旬，美联社摄影记者威德内尔（左）和华人摄影师刘香成在紫禁城前留影纪念。当时可能他们都没有想到，几天之后中国政府便动用武力镇压了天安门民主运动。 作者: Jeff Widener/石涛



對於《5月35日》移師台灣，DW日前聯繫原著莊梅岩詢問看法。她表示自己正忙於新劇本創作，暫時無暇接受訪問。不過，在被問及能否贈言在台觀眾時，她答覆，2019年後香港發生的社會運動及其後發生的一切，讓她明白了市民質素、傳媒、教育、記錄歷史的重要。

莊梅岩說，她希望向觀眾傳遞：「作為香港人，我深感曾經活在資訊開放、言論自由的社會之幸福。我希望關心六四真相的人，也會關心世上其他不公義的事情，但最重要的是，好好保重，看美好的事，看正義彰顯。」

台灣版《5月35日》的導演鍾伯淵則向DW表示，如何呈現「台灣縮影」是改編時的首要思考。他說，儘管舞台劇講述中國的六四故事，但當演員說著台灣國語或原住民腔調、不時冒出台語時，觀眾很可能會錯覺，「這真的在講一個台灣的故事」。

此外，台灣版使用了3首台灣戒嚴時期禁歌與太陽花學運歌曲〈島嶼天光〉，「也讓觀眾聯想到，這個故事在講的是一個威權壓迫下的悲劇。台灣其實依然在面對的是轉型正義，還有很長一段路正在進行當中。」

鍾伯淵說，台灣如今自然而然地享受民主多元或自由平等，但有時候可能會遺忘，「如何透過演出讓大家知道其實它得來不易，或者是在自由的狀況底下，如何避免下一次受到壓迫的時候才有所作為，其實我覺得是這個作品反映的最大意義。」

國際特赦組織台灣分會長邱伊翎則表示，希望藉舞台劇令台灣觀眾更了解六四，並關注中港人權現況。

學者：記憶抹除不容易

近年，台灣成為兩岸三地唯一能自由哀悼六四的地方，紀念活動多了不少「港味」。除了《5月35日》，「國殤之柱」的複製雕像去年也在台北的自由廣場再次矗立。

台灣中研院研究員、台灣清華大學當代中國研究中心主任林宗弘向DW表示，六四事件本身就是「記憶與遺忘的鬥爭」。當香港的六四記憶被鎮壓，海外港人在台灣正透過各種方式延續這份共同記憶，並轉化為對抗北京極權的抗爭符號。

研究民族主義的台灣中央研究院副研究員吳叡人也認為，儘管六四在香港的公共記憶正在消失 ，「但是這個消失不代表記憶真的就被抹除了，因為記憶是一個很微妙的東西。」

他舉例，「香港現在很像後228時代的台灣，經歷了一次很嚴重的、不管說是肉體物理上的、或精神上的屠殺」。228事件在台灣戒嚴時代被嚴格禁止談論，但靠著民間口耳相傳，不只沒有消失，反而更根深蒂固；香港人是高度全球化的族群，外部聯繫跟資訊流通非常發達，條件與時代比當時的台灣更好，「真的要把記憶抹除、認同抹除，沒有那麼容易。」

吳叡人認為，海外港人紀念六四，就是保存香港民族傳統記憶與認同的一種實踐，「這是一個漫長的鬥爭，才剛剛開始。」

無評論 no comments 走進台北紀念六四33週年現場

香港「六四記憶」移植台灣？

但相較香港，台灣普遍對六四較為冷感。香港的六四記憶能否移植台灣？吳叡人認為，客觀來說並不容易。他解釋，這是因為六四在港台的意義與脈絡完全不一樣。

吳叡人指出，六四當年在主張民主回歸的香港民主派心中，激發了更強烈的、對中國民主的責任感 ，一直到雨傘運動及反修例運動後，年輕本土世代才重新定義了六四的意義；然而，台灣民主化的過程卻一直根植於本土，本土派多把六四看作「他國事務」，紀念六四的台灣人也較少從中國民族主義的立場出發，更多是訴諸國際普世人權價值。

此外，吳叡人續指，幾年前台灣非常挺香港，但在烏克蘭戰爭爆發後，因為擔心類似衝突可能發生在台灣，孤立主義變得更明顯，「你可以看到（對香港的）熱情幾乎就冷卻了」，「這也是為什麼我認為台灣不大能夠去接棒或者移植。」

但吳叡人強調，台灣有自身的歷史與記憶，當前的地緣政治危機，本身也會賦予六四紀念新的意義，比如民主輸出或共抗威權。他認為，所謂移植「長出來的東西一定不一樣，包含了過去香港有的東西，但是也包含了我們台灣的東西...最後融合在一起的新的東西。」

台灣學者林宗弘也指出，台灣雖然沒有辦法完全承載香港人的集體記憶，可能也不會像過去香港的六四紀念活動那麼熱鬧，但至少提供了一個紀念的場合。

「一些抱持著不同的歷史記憶的人們，可以在這裡展開對話，然後重新去創造一種新的、可能更多元的共同記憶...它一定不會是簡單的移植，或者是把過去的戲劇再重演一次——每次戲重新演一次，就會變成一個新的生命。」

對此，列明慧認為港台經歷不同，很能理解兩地對六四的不同反應。但她指，藝術和戲劇正是很好的突破形式，可以跟當地人有更深厚的連結。《5月35日》今次在台受到歡迎，未必是因為觀眾對六四感興趣，而是這也是一個深具感染力的家庭故事。她說，自己未來將繼續做《5月35日》工作，盼能連結世界各地更多的人。

「我不回香港了啊，因為我現在做的這個是高風險的，我想這是一個代價了。如果你選擇要回香港的話，可能你就有機會被逮補、關押..所以我決定不回香港了，我會繼續做《5月35日》的工作。」她說。



香港和台湾曾经这样紀念六四 一周年纪念 1990年6月4日，香港民众首次走上街头，纪念天安门大屠杀一周年。这一年起，香港支联会每年组织大规模悼念活动。由于1989年民主运动在中国大陆是禁忌话题，香港逐渐成为各类与六四有关的追思活动的中心。

香港和台湾曾经这样紀念六四 维园烛光 自1990年以来，每年6月4日晚，香港维多利亚公园都举行烛光晚会，悼念六四死难者，表达自由民主诉求。参加人数少则数万人，多则十多万人（据组织方支联会数字，一般高于警方公布数字），为全球规模最大的六四纪念活动。（2015年资料图片）

香港和台湾曾经这样紀念六四 天安门的故人 2013年，台北民众举行烛光晚会，纪念六四，声援狱中的诺贝尔和平奖得主刘晓波。刘晓波是89民运代表人物之一、与周舵、高新、侯德健一同被成为“天安门四君子"。

香港和台湾曾经这样紀念六四 遥望台北 2019年，六四30周年之际，台北举办了专题纪念活动。此前还在台北中正纪念堂前放置了由台湾艺术家雪克（Shake）搭建的充气“坦克人”艺术装置，亲历六四的王丹、周锋锁等民运人士到场参与。

香港和台湾曾经这样紀念六四 两岸三地成唯一 台湾的六四纪念活动，规模和历史远远不及香港，但近年来开始得到更多关注。2020年，尽管受到疫情影响，仍有三千多人参加了在台北的烛光悼念晚会。由于这一年香港和澳门都以防疫为由禁止六四集会，台湾成为两岸三地唯一可以纪念六四的地方。

香港和台湾曾经这样紀念六四 六四纪念馆 香港六四纪念馆2012年起临时设址九龙，先后迁至城市大学和尖沙咀，在物色新馆址过程中屡遭挫折，被迫多次关闭。2018年支联会在旺角购买房产作为新址，2019年4月重新开馆。2021年4月休馆翻新后，5月底重新开放，但数日后被当局以“证照不全”为由再度关闭。

香港和台湾曾经这样紀念六四 国殇之柱 2019年六四30周年之际，香港大学生清洗丹麦艺术家高智活（Jens Galschiøt）的作品“国殇之柱”。它曾在香港各间大学巡回展出，现矗立在香港大学黄克竞楼平台。传统上，支联会每年都会派人在六四前夕洗刷该雕塑。

香港和台湾曾经这样紀念六四 疫情下的追思 新冠疫情下的2020年，因有防疫限聚令，当局31年来首次未批准维园六四集会。但仍有数万港人来到维多利亚公园燃烛默哀。

香港和台湾曾经这样紀念六四 再度遭禁 2021年，香港当局再度禁止六四纪念晚会。一年前香港国安法生效后，香港社会的言论、集会自由空间受到进一步挤压。同时，澳门的民间六四纪念活动也连续第二年遭禁。



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