5月份制造业指数下降，中国经济增长乏力

5月份中国制造业采购经理指数（PMI）为49.5%，比上月下降0.9个百分点。经济学家认为，中国需要进行长期的结构性改革。

（德国之声中文网）据周五（5月31日）公布的一项官方调查显示，中国5月份生产经营活动的放缓程度超出预期，这表明本已因房地产行业的长期危机而不堪重负的经济面临进一步压力。

中国物流与采购联合会与国家统计局服务业调查中心发布的2024年5月份中国制造业采购经理指数（PMI）为49.5%，比上月下降0.9个百分点。

经济活动放缓的主要原因是产出下降。新订单和出口订单减少表明需求疲软。

分析师预测制造业采购经理指数略高于50，或仍处于扩张区间，因为今年第一季度经济年增长率为5.3%，高于预期。

但是，随着拜登总统和他的竞选对手、前总统特朗普都加倍支持对从中国进口的商品继续征收或提高严格的关税，中国产品进入美国市场的不确定性在增加。

凯投宏观（Capital Economics）中国经济学家黄子春（Zichun Huang）在一份报告中说："后者（新订单和出口订单）可能表明近期出口下降，但它更有可能反映拜登的新关税对市场情绪的影响。"

作为稳定住房市场努力的一部分，中国最近放宽了首付要求，并下调了部分住房贷款的最低利率。自几年前政府打击过度借贷以来，房价一直在下跌，建筑业停滞不前，数十家开发商出现债务违约。

上海5月底推出刺激房市的新措施 图像来源: CFOTO/NurPhoto/IMAGO

周五公布的调查显示建筑业略有放缓。

中国家庭的大部分个人财富都投入在房地产中，而长时期的经济衰退已使房地产市场遭受重创。新冠疫情和其他因素（如加强对技术相关企业的控制）造成的失业也打击了消费。

许多经济学家表示，需要进行更长期的改革，以提高消费信心，维持长期增长。本周早些时候，国际货币基金组织将中国今年的经济增长预期上调至5%，但警告说，随着中国人口老龄化，需要采取更多措施使经济摆脱对出口和建筑投资的依赖。

黄子春说："我们认为，加强财政支持和新的房地产刺激措施将在未来几个月促进经济再次回暖。但鉴于经济面临的结构性挑战，这种情况可能不会持续太久。"

（美联社）

©2024年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。