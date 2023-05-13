 5月中国官方PMI不如预期 工业尤其堪忧 | 经济纵横 | DW | 31.05.2023

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经济纵横

5月中国官方PMI不如预期 工业尤其堪忧

中国经济恢复速度放缓。预示经济走势的采购经理指数PMI5月不如预期。工业领域继续收缩，服务业扩张放慢。

China Klima l Kohleindustrie, Kraftwerk in Zhangjiakou, Hebei Provinz

（德国之声中文网）中国官方公布的PMI在工业领域连续第二个月下降，从49.2降至48.8。这是中国国家统计局周三公布的数据。PMI在50以下，意味着生产在收缩。

服务业领域的PMi虽然是在50以上，也就是扩张区域，但也从56.4降至54.5。无论是工业还是服务业的PMI都低于专家预期。

世界第二大经济体第二季度以来降温的原因是多样的。出口增长放缓。房地产市场的恢复不如预期。政府放慢基建开支。企业利润下降，与美国及其盟国的政治紧张关系也带来压力。

如何实现政府设定的5%增长目标

自结束严格的新冠政策以来，中国政府希望今年能恢复经济增长势头。第一季度增长率同比为4.5%。中国领导层将今年的经济增长目标设为约5%。这意味着，增长率还须进一步上升，才能实现这一目标

野村证券在一份报告中说，PMI下降显示，特别在制造业领域，下降螺旋的风险越来越真实。该报告预计，6月工业PMI有可能仍将在收缩区域。

中国制造商深受全球需求减弱的冲击。美国、欧洲和亚洲各央行为抑制通胀而纷纷提升利率。

在国内，中国消费者在解除新冠封控措施后，旅游和其它商业活动消费复苏，但力度低于预期

凯投宏观（Capital Economics）在一份报告中认为：数据显示，5月中国经济以更为缓慢的速度恢复，工业举步维艰，对建设工程的财政支持也减弱。但服务业仍能看到较明显的增长。

与此同时，工业领域疲弱的PMI数据在亚洲其他国家有类似表现，日本工业产出也出人意料地出现下降，韩国的工业生产也减弱。

（德新社、美联社、路透社）

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