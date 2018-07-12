5年审理终宣判 恰培被判终身监禁

（德国之声中文网）恰培（Beate Zschäpe）是新纳粹恐怖主义组织国家社会主义地下党（NSU）的成员，周三因在2000-2007年谋杀10人、制造两起爆炸案、数起谋杀未遂和抢劫案被判处终身监禁。此外，她也因创建恐怖组织以及是其成员而被判有罪。

法官格策（Manfred Götzl）还认为恰培有严重罪责，这意味着，43岁的恰培服刑时间可能超过15年的最低限度。

恰培的同案犯沃尔雷本（Ralf Wohlleben）被认定为该组织提供了所有谋杀案中使用的枪支，被判处10年监禁。

慕尼黑法院的判决标志着德国战后最重要的案件之一告终。这也是审理过程最复杂的案件之一，耗时五年，超过430个审判日，数百名证人作证词。NSU杀害的9人有移民背景，第10人是一名警察。

惨遭NSU杀害的10名受害者

此一宣判结果公布后，一些土耳其人团体、德国在野党以及律师发表声明，呼吁对德国新纳粹恐怖主义网络予以更多调查。

该案件审理过程中，受到一些怀疑和批评，包括德国安全力量是否存在过失。几位受害者的律师对德国情报部门、宪法保护局提出指责，认为这些机构曾销毁档案、保护新纳粹团伙中提供情报的人员。此外，律师也认为，国家检察机关没有彻查对三位已知成员提供支持的网络。

还有不少人指责警方在调查过程中曾排除案件可能有恐怖主义动机，而认为是与土耳其犯罪团伙有关的案件。

土耳其人组织TGD周三表示，对安全力量的信任受到重创。这一信任仅能通过"追查更多纳粹成员和NSU网络中提供情报的人员"才能得到重建。该组织还批评检方坚持认为这三人是独立作案。

直到2011年11月4日，NSU另两名成员伯恩哈特（Uwe Böhnhardt）和穆恩特洛斯（Uwe Mundlos）在一起银行抢劫未遂案后自杀，其尸体在一辆焚烧后的房车内被发现，该组织才浮出水面。四天后，恰培向警方自首。

检方此前要求对恰培判处终身监禁，对四名被控协助NSU的人员判处3-12年监禁。恰培的律师则提出无罪释放，理由是当事人没有参与犯案，没有参与杀人，事后才得知相关情况。

NSU仇外系列谋杀案的来龙去脉 终身监禁 法庭认定，主要被告人恰培（Beate Zschaepe）对10人犯有谋杀罪，判处其终身监禁。这是德国刑法规定的最重刑罚。因判决指出被告的罪责极其严重，因此在15年后提前释放的可能微乎其微。

NSU仇外系列谋杀案的来龙去脉 系列谋杀案 长达10年间，新纳粹——极右翼国家社会主义地下党（NSU）在德国各地杀害了很多人。被指控的肇事者：乌韦·穆德勒斯（Uwe Mundlos，左），乌韦·贝尔哈德（Uwe Böhnhardt，右），贝娅特·恰培（Beate Zschäpe）。受害者：八名土耳其裔，一名希腊裔和一名女警察。新纳粹的特点：仇外。然而这一切直到2011年才真相大白。

NSU仇外系列谋杀案的来龙去脉 抢银行失败，东窗事发 2011年11月4日，乌韦•穆德勒斯和乌韦•贝尔哈德在爱森纳赫抢劫银行失手后，被警察包围。穆德勒斯杀死了同伙贝尔哈德，然后开枪自杀。之后，他们多年的谋杀罪行才败露出来。

NSU仇外系列谋杀案的来龙去脉 罪行败露 不久，萨克森州的茨维考一处公寓发生爆炸。贝娅特•恰培曾与这两名凶手一同住在这里，她本想烧毁房子来毁灭证据。然而四天后，她向警方投案自首，因涉嫌恐怖活动被拘留。

NSU仇外系列谋杀案的来龙去脉 血腥视频 在茨维考的公寓废墟中发现了一个自制视频，其中提到国家社会主义地下党（NSU）。这个15分钟的视频包含了该党在2000年至2007年间的一系列恐怖袭击活动，以著名动画人物“粉红豹”为解说向导，内容血腥，仇视外国移民。

NSU仇外系列谋杀案的来龙去脉 “土耳其烤肉店谋杀案” 由于谋杀动机和背后肇事者不明，直到2011年，很多德国媒体都称之前的一系列凶杀事件为“土耳其烤肉店谋杀案”。尽管视频曝光后，整个事件变得明朗，但“土耳其烤肉店谋杀案”仍被选为德国当年的年度最糟糕词汇。

NSU仇外系列谋杀案的来龙去脉 2004年的科隆爆炸案 “就安全部门目前掌握的情况来看，这属于刑事案件，而非恐怖主义”，德国内政部长奥托·席利在2004年6月10日科隆一起爆炸案后曾这样说。那次爆炸中，数家商店受损，22人受伤。直到 2011年，答案方才揭晓：科隆爆炸案背后也是国家社会主义地下党的恐怖分子。

NSU仇外系列谋杀案的来龙去脉 慕尼黑庭审 2013年5月6日，慕尼黑高等地方法院开庭审理恰培（图右）及其他4人涉嫌恐怖活动一案，受到德国内外媒体的极大关注。法庭对记者旁听的限制规定一度引发争议。

NSU仇外系列谋杀案的来龙去脉 辩护律师 法庭先后为被告指定了多名辩护律师，但最后恰培只对格拉瑟尔（Mathias Grasel，左）保持信任。另外三名最开始为她辩护的律师后来实际上不再直接参与。

NSU仇外系列谋杀案的来龙去脉 悼念受害人 2012年2月23日，悼念受害人仪式在德国柏林宪兵广场音乐厅举行。仪式的焦点是受害人家属。受害人花店店主恩维尔·希姆瑟克（Enver Simsek）的女儿塞米娅·希姆瑟克（Semiya Simsek） 代表发表了激情的讲话，至今令人记忆犹新。德国总理默克尔向家人表示道歉，并承诺他们要澄清犯罪事实。

NSU仇外系列谋杀案的来龙去脉 有更多内情？ 在NSU谋杀案的调查中，德国当局未能给出令人信服的表现。很多重要的文档文案都没有被及时发现，或者过早就被销毁了。为宪法保护部门提供极右组织内部信息的“线人”（图中出庭作证）所扮演的角色也值得怀疑。

NSU仇外系列谋杀案的来龙去脉 “国家失职” 社民党议员塞巴斯蒂安•易达西（Sebastian Edathy）领导的议会专案调查委员会得出结论：安全机构多年以来低估了国家社会主义地下党（NSU）这个极右翼团伙。对此议员们甚至用了"国家机构彻底的失职"这样的措辞。

NSU仇外系列谋杀案的来龙去脉 纪念碑 2013年在多特蒙德建起了一座纪念NSU暴行受害者的纪念碑。上面刻有所有10名遇害者的名字和他们遇害的地点。 作者: Anna Peters/万方/安静



苗子/达扬（德新社、法新社）