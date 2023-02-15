5年前被困岩洞的泰国少年足球队队长在英国去世

（德国之声中文网）2018年泰国青少年足球队“野猪”队12名成员和教练在清莱省睡美人岩洞探险时遇困。国际救援人员花了数天的时间成功地将他们营救。

这支足球队的队长周二（2月14日）在英国突然去世。这名17岁昵称为“Dom”（Duangpetch Promthep）的青年去世前在英格兰一家足球学院留学。上周日他被发现在自己的房间昏迷，之后被送进医院。两天后不治身亡。

Dom去世的消息得到足球学院和资助他在英国留学的泰国Zico基金会的证实。死因没有被公布。当地警方调查后表示“没有必要当作可疑事件处理”。

足球学院为Dom突然离世感到震惊

足球学院院长史密斯（Ian Smith）说，学校对他的去世感到“十分难过”，社区对这一消息“深感悲痛和震惊”。

Zico基金会的负责人、泰国前国家队队长兼教练Kiatisuk Senamuang在一场网络新闻发布会上说，他不清楚Dom死亡的原因，但是Dom生前的健康状况看起来很不错。

Dom的母亲在新闻会上说，她希望英国的一位佛教僧侣能够为Dom举行佛教仪式，根据佛教信仰，他的灵魂就不会被困在离世的地方。

岩洞探险遇困

Dom曾是泰国北部清莱省“野猪”足球队的队长。

2018年6月，12名11至16岁的足球队员和他们的教练在睡美人岩洞探险时，被迅速上涨的洪水困在洞中。最终被困在距离洞口约4公里的洞穴深处。

总共140名潜水员参与了救援行动，分两批次将所有队员和他们的教练成功营救。

这一事件当时成为全球媒体的头条新闻，之后还被拍摄成电影和电视剧。

奇迹! 泰国少年足球队被困失联9天寻获 遗留在洞穴入口的脚踏车 足球教练带着12名小球员们进入洞穴探险，却因为雨季水位暴涨受困。在洞穴入口发现他们的脚踏车、球鞋和背包。13人未带装备就进入洞内。

奇迹! 泰国少年足球队被困失联9天寻获 少年足球队失踪地点 泰国北部清莱省 (Chiangrai)与缅甸交界的城市美塞 (Maesai)有一处钟乳石洞景点，地下有密布的河流。足球教练和少年在这里失踪，引起全球关注。

奇迹! 泰国少年足球队被困失联9天寻获 泰国搜救队总动员 泰国军方与搜救队将强力抽水机搬进洞穴，希望全力抽干洞内积水。

奇迹! 泰国少年足球队被困失联9天寻获 泰国总理到现场关心搜救进度 泰国总理帕拉育对国际专家和救援人员讲话并视察搜救现场。

奇迹! 泰国少年足球队被困失联9天寻获 全球动员协助 搜救现场有840士兵、90名特种部队成员、4架直升机、开挖机还有许多救灾设备。

奇迹! 泰国少年足球队被困失联9天寻获 受困多天凶多吉少 搜救工作进入第7天，洞穴内没有食物和光线，大家都很关心受困者的生机。

奇迹! 泰国少年足球队被困失联9天寻获 搜救任务困难重重 搜救人员尝试深入洞穴救援，但是行动因为暴雨和大水而不断受阻。

奇迹! 泰国少年足球队被困失联9天寻获 全数获救! 英国搜救人员终于在睡美人洞寻获失踪9天的足球队少年和教练。

奇迹! 泰国少年足球队被困失联9天寻获 家属放下心中大石 连日来焦急的家属总算可以鬆一口气。全球关心的民众也热烈欢庆。接下来的挑战是提供粮食和药物，并要训练他们潜水脱困。



（美联社、法新社、路透社）

© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。