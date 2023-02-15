 5年前被困岩洞的泰国少年足球队队长在英国去世 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 16.02.2023

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新闻广角

5年前被困岩洞的泰国少年足球队队长在英国去世

5年前泰国被困岩洞两周最终获救的足球队一队员突然在英国去世。死亡原因未被公布。

Dom曾担任足球队野猪队队长。

Dom曾担任足球队野猪队队长。

（德国之声中文网）2018年泰国青少年足球队“野猪”队12名成员和教练在清莱省睡美人岩洞探险时遇困。国际救援人员花了数天的时间成功地将他们营救

这支足球队的队长周二（2月14日）在英国突然去世。这名17岁昵称为“Dom”（Duangpetch  Promthep）的青年去世前在英格兰一家足球学院留学。上周日他被发现在自己的房间昏迷，之后被送进医院。两天后不治身亡。

Dom去世的消息得到足球学院和资助他在英国留学的泰国Zico基金会的证实。死因没有被公布。当地警方调查后表示“没有必要当作可疑事件处理”。

足球学院为Dom突然离世感到震惊

足球学院院长史密斯（Ian Smith）说，学校对他的去世感到“十分难过”，社区对这一消息“深感悲痛和震惊”。

Zico基金会的负责人、泰国前国家队队长兼教练Kiatisuk Senamuang在一场网络新闻发布会上说，他不清楚Dom死亡的原因，但是Dom生前的健康状况看起来很不错。

Dom的母亲在新闻会上说，她希望英国的一位佛教僧侣能够为Dom举行佛教仪式，根据佛教信仰，他的灵魂就不会被困在离世的地方。

岩洞探险遇困

Dom曾是泰国北部清莱省“野猪”足球队的队长。

2018年6月，12名11至16岁的足球队员和他们的教练在睡美人岩洞探险时，被迅速上涨的洪水困在洞中。最终被困在距离洞口约4公里的洞穴深处。

总共140名潜水员参与了救援行动，分两批次将所有队员和他们的教练成功营救。

这一事件当时成为全球媒体的头条新闻，之后还被拍摄成电影和电视剧。

  • Fahrräder in einer Höhle eingeschlossenen Fußball-Jungenmannschaft in Thailand (AFP/Getty Images/Krit Promsakla Na Sakolnakorn)

    奇迹! 泰国少年足球队被困失联9天寻获

    遗留在洞穴入口的脚踏车

    足球教练带着12名小球员们进入洞穴探险，却因为雨季水位暴涨受困。在洞穴入口发现他们的脚踏车、球鞋和背包。13人未带装备就进入洞内。

  • Thailand Rettungsaktion für eine Jungen-Fußballmannschaft in der Tham Luang Höhle (Reuters)

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    少年足球队失踪地点

    泰国北部清莱省 (Chiangrai)与缅甸交界的城市美塞 (Maesai)有一处钟乳石洞景点，地下有密布的河流。足球教练和少年在这里失踪，引起全球关注。

  • Thailand - Tham Luang Höhlen: Rettungsaktion (Reuters/S. Zeya Tun)

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    泰国搜救队总动员

    泰国军方与搜救队将强力抽水机搬进洞穴，希望全力抽干洞内积水。

  • Thailand Rettungsaktion für eine Jungen-Fußballmannschaft in der Tham Luang Höhle Premier Prayut Chan-o-cha (picture alliance/Xinhua News Agency)

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    泰国总理到现场关心搜救进度

    泰国总理帕拉育对国际专家和救援人员讲话并视察搜救现场。

  • Thailand Rettungsaktion in der Tham Luang Höhle (picture-alliance/dpa/S. Lalit)

    奇迹! 泰国少年足球队被困失联9天寻获

    全球动员协助

    搜救现场有840士兵、90名特种部队成员、4架直升机、开挖机还有许多救灾设备。

  • Thailand Rettungsaktion in der Tham Luang Höhle (picture-alliance/dpa/S. Lalit)

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    受困多天凶多吉少

    搜救工作进入第7天，洞穴内没有食物和光线，大家都很关心受困者的生机。

  • Thailand Rettungsaktion Höhle Jugendfußballmannschaft (picture-alliance/AP Photo/Tham Luang Rescue Operation Center)

    奇迹! 泰国少年足球队被困失联9天寻获

    搜救任务困难重重

    搜救人员尝试深入洞穴救援，但是行动因为暴雨和大水而不断受阻。

  • Thailand Rettungsaktion Fußballteam aus Höhle (Thai Navy Seal via AP)

    奇迹! 泰国少年足球队被困失联9天寻获

    全数获救!

    英国搜救人员终于在睡美人洞寻获失踪9天的足球队少年和教练。

  • Thailand Rettungsaktion Fußballteam aus Höhle (Getty Images/AFP/L. Suwanrumpha)

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    家属放下心中大石

    连日来焦急的家属总算可以鬆一口气。全球关心的民众也热烈欢庆。接下来的挑战是提供粮食和药物，并要训练他们潜水脱困。


（美联社、法新社、路透社）

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