5年前被困岩洞的泰国少年足球队队长在英国去世

5年前泰国被困岩洞两周最终获救的足球队一队员突然在英国去世。死亡原因未被公布。
（德国之声中文网）2018年泰国青少年足球队“野猪”队12名成员和教练在清莱省睡美人岩洞探险时遇困。国际救援人员花了数天的时间成功地将他们营救。
这支足球队的队长周二（2月14日）在英国突然去世。这名17岁昵称为“Dom”（Duangpetch Promthep）的青年去世前在英格兰一家足球学院留学。上周日他被发现在自己的房间昏迷，之后被送进医院。两天后不治身亡。
Dom去世的消息得到足球学院和资助他在英国留学的泰国Zico基金会的证实。死因没有被公布。当地警方调查后表示“没有必要当作可疑事件处理”。
足球学院院长史密斯（Ian Smith）说，学校对他的去世感到“十分难过”，社区对这一消息“深感悲痛和震惊”。
Zico基金会的负责人、泰国前国家队队长兼教练Kiatisuk Senamuang在一场网络新闻发布会上说，他不清楚Dom死亡的原因，但是Dom生前的健康状况看起来很不错。
Dom的母亲在新闻会上说，她希望英国的一位佛教僧侣能够为Dom举行佛教仪式，根据佛教信仰，他的灵魂就不会被困在离世的地方。
Dom曾是泰国北部清莱省“野猪”足球队的队长。
2018年6月，12名11至16岁的足球队员和他们的教练在睡美人岩洞探险时，被迅速上涨的洪水困在洞中。最终被困在距离洞口约4公里的洞穴深处。
总共140名潜水员参与了救援行动，分两批次将所有队员和他们的教练成功营救。
这一事件当时成为全球媒体的头条新闻，之后还被拍摄成电影和电视剧。
（美联社、法新社、路透社）
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