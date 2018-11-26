5个要点看懂俄乌海上冲突

（德国之声中文网）发生了什么事？

上周日，俄罗斯海军拒绝三艘乌克兰军舰通过刻赤海峡。刻赤海峡东岸是俄罗斯本土，西侧则是2014年被俄罗斯吞并的克里米亚半岛。来自基辅的官方消息称，这些军舰原本要从黑海之滨的敖德萨向亚速海的马里乌波尔（Mariupol）移防。乌克兰海军指挥部称，事前已经向俄方通报了本次海军舰只移防的行动。但俄罗斯方面的说法却完全不同。负责边防事务的俄罗斯国内情报局FSB宣称，乌克兰军舰非法进入了俄罗斯领海。俄方要求乌克兰舰只停止前进，但乌方拒绝了这一要求。争执过程中，一艘俄罗斯边防船同乌克兰海军拖船相撞，造成后者严重损毁。最后，俄方以非法入境罪名扣押了乌克兰全部3艘军舰。而乌克兰方面则表示，冲突造成6名乌克兰海军士兵受伤。

刻赤海峡为什么如此重要？

刻赤海峡是连接黑海和亚速海的唯一通道，也是通往乌克兰港口城市马里乌波尔和别尔江斯克的必经之路。尤其对于冶金工业重镇马里乌波尔来说，刻赤海峡更是生命线。2014年，俄罗斯吞并了克里米亚半岛后，刻赤海峡两岸均在俄罗斯的掌控之下，这使乌克兰的船运业陷入困境。而随着2018年5月，连接俄罗斯本土同克里米亚半岛的大桥落成后，局势变得对乌克兰更加不利。因为俄方边境部队会对任何前往乌克兰的过往船只实施检查。有时候，检查过程会持续数天之久。船运量也因此急剧下降。而顿巴斯战争更是乌克兰港口的处境雪上加霜。

航海权之争

在当前的俄乌争端中，双方互相指责对方违反国际海洋法。比如双方都以1982年签署的国际海洋法条约为依据，俄罗斯和乌克兰在1990年代先后加入了这一条约。乌克兰方面声称根据这一条约，乌克兰拥有在刻赤海峡和亚速海自由航行的权利，而俄罗斯则强调本国的领海权。除此之外，俄乌双方还曾签署过在刻赤及亚速海自由航行的协议。乌克兰方面再度强调该协议的有效性，而俄罗斯方面也从未对这一协议提出过质疑。

俄罗斯占领克里米亚并且宣称拥有亚速海主权，即为图中蓝色地标处

乌克兰宣布实施战争法

刻赤海峡扣船事件发生后，乌克兰宣布该国实施战争法。这是俄乌交恶以来，乌克兰第一次采取这一措施。乌克兰总统波罗申科周一发布了相应的总统令，并已获得议会批准。乌克兰方面重申，宣布实施战时法，并不是向俄罗斯宣战，而完全是出于自卫的目的。尽管如此，总统的决定还是在乌克兰引发了一些争议。这一戒严状态的有效期初步定为三十天，在此期间，部分公民权利将受到限制，比如集会自由。而一旦戒严状态得以延长，原定明年三月的总统选举也有可能会延期。

刻赤冲突是克里米亚危机的延续

刻赤海峡冲突使俄乌关系进一步趋于紧张。乌克兰前总统亚努克维奇被推翻后，俄罗斯方面先暗后明地吞并了克里米亚。俄罗斯领导层以一次全民公投结果作为吞并克里米亚的理由。而公投之所以引起争议，是因为公投是在俄罗斯军方监督下临时举行的。迄今为止，无论是乌克兰方面，还是国际社会均拒绝承认俄罗斯对克里米亚的吞并。克里米亚半岛主权之争已经被多次诉诸国际法庭，其中大部分诉案都是由乌克兰发起的。