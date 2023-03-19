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德国从2023年5月1日起推出了价格为每月49欧元的德国通票，适用于全德范围内所有公交、地铁、有轨电车和区域火车。
每月只需49欧元，您就可以在德国全境乘坐所有区域列车（RB）、区域快车（RE）、地铁、公交汽车和城市电车，比如到德国西南部的黑森林观光。
穿越莱茵河中上游河谷的旅程将是一次难忘的经历：科布伦茨、宾根和吕德斯海姆之间约长60公里的这一段列入联合国教科文组织的世界文化遗产名录，自有其道理。一路上，列车乘客可尽享无数葡萄园点缀其间的山坡、古城堡和迷人的袖珍城镇构成的绮丽风光。
沿摩泽尔河略向西南去的铁路两旁风光同样让人流连忘返。可将位于莱茵河和摩泽尔河交汇处的科布伦茨作为出发地，一路同摩泽尔河相伴，直至特里尔。途中，旅行者不妨在像河畔的科赫姆那样的各个风景如画的村庄休憩，品尝葡萄酒并参观那里古韵犹在的众多城堡。
自然爱好者们请注意：5号区域直快（RE5）连接了巴登-符腾堡州首府斯图加特和博登湖湖畔田园小城林道。该条线路先是穿越绵延数公里的自然景观，然后让人南向远远看到阿尔卑斯山的英姿，最后抵达博登湖。
从汉堡-阿尔托纳出发，6号区域直快（RE6）只需不到4小时就能到达德国最大的北海岛屿——叙尔特。它一望无际的沙滩、沙丘和传统的茅草屋顶房屋遐迩闻名。
从德累斯顿出发，您可乘坐区域列车轻松抵达萨克森小瑞士国家公园。这一易北河砂岩山脉的德国部分尤以其光怪陆离的岩层和徒步漫游线路而著称。此外，游客们也可惬意坐在火车上，一路享受易北河沿岸风光。
这会是一种特殊体验，大家千万不可错过。从格拉出发，4号、6号区域直快最后将穿行雄伟的格尔茨施河谷大桥，到达捷克共和国的埃格尔。她是世界上最大砖桥，始建于19世纪中叶，长570米，高70米。
从慕尼黑往南行车不到一小时就到了受人钟爱的旅游目的地——特根湖。此湖是巴伐利亚州最干净水域之一。位于该湖北端的格蒙德镇和东岸的特根塞镇都设有车站，方便至极。
一到夏季，不少首都居民就想着去波罗的海度假。有了49欧元的德国全境通用的月票，到海边旅游、参观斯特拉松这样的风景如画的沿海城镇，都变得更加容易。
很多德国城市的市政府都有一本金色留言簿，供到访的贵宾签名留言。其中一些也有俄罗斯总统普京的签名，在乌克兰战争爆发之后，如何处理这些历史印迹，成为一道难题。
亚洲多地迎来农历新年和小长假，随着中国解封国门，选择旅行过年的人越来越多，如果是二人世界浪漫之旅，不妨避免不必要的“搅局”因素。
在被欧盟列入制裁名单之前，俄罗斯总统普京的小女儿卡捷琳娜·吉洪诺娃曾经多次飞往慕尼黑与男友相会，而德国安全部门则毫无察觉？——根据“明镜在线”的调查，这位“小公主”每次赴德国都会有总统卫队的贴身保镖随从。
夏季休假期开始了。然而，多少人前往梦想之地的旅程却始于乱像一片的机场，从数小时排队、航班延误到临时取消，挫折连连，麻烦多多。值本届柏林国际航空展（ILA）即将开幕之际，我们不妨了解一下航空业的现状。
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