47人案判刑 刘頴匡女友：今天不是结束，是历史的中段

香港民主派立法会初选“串谋顛復国家政权”案周二（19日）在西九龙裁判法院判刑，当中刑期最重为戴耀廷，判囚10年，其他被告如黄之锋、何桂蓝、邹家成则被判囚4年多至7年9个月不等。47 人案受到国际关注，DW整合案件对社会的影响，以及访问被告家属和朋友，作详尽报道。

（德国之声中文网）其中判4年5个月的刘頴匡，其女友Emilia接受DW访问表示：“今日判决出来的时候，我很冷静和平静，完全不是意外，其实我们在这3年8个月，都有猜想很多可能性，包括会不会有更加严重的刑期。”她说，刑期符合预期之内，心情没有很差，“当然刑期一天都嫌多，但是我们用了那么长时间去消化和做心理准备，所以没有很惊讶。”

Emilia表示，她入庭旁听判决时，见到刘頴匡的状态还好，“有做手势跟我聊天。”Emilia强调，今天不是一个结束，只是一个开始，或者是一个中段，“因为之后会发生什么事，你是不知道的，什么都有可能，我不会说今天是一个结束，然后总结所有东西，而是历史的其中一个部分，一个中段。”

11月19日，香港民主派意见领袖之一的戴耀庭“串谋颠覆国家政权”罪成，判处10年监禁。 图像来源: PHILIP FONG/AFP

被告亲属回应

黄之锋的朋友Louis亦有到场旁听，由于正庭仅设五个公众旁听席，他只能在延伸区观看正庭判刑的直播。得悉判决后，Louis对DW表示，有一种刑期定了下来的感觉，“我由第一天2021年3月1日开始来西九龙裁判法院（47人案首次上庭），人们常说，经历了3年8个月，终于有刑期出现，知道原来方向是这样，虽然《基本法》第二十三条立法后，牵涉国安条例的案件，没有刑期扣减，如无意外，应该刑满才能出狱，没有行为良好之下提早出狱这回事，但至少知道，几时会见到里面（狱中）的朋友出来。”

过去三年来，Louis经常去探监，昨日他身穿独立乐队My Little Airport周边T恤到场，上衣写著“We have to be very strong if we want to do something very wrong”歌词，他指这句说话很重要，家属也好，朋友也好，他们本身要继续做自己做到的事，例如他会继续探监、写信，继续参与同志团体和同志运动，做自己做到的事。

前学运领袖黄之锋被判56个月监禁。 图像来源: Kin Cheung/dpa/picture alliance

选择不认罪、不求情的前记者何桂蓝被判囚7年，何在判刑有结果后于社交平台 Facebook 发文，分享自己争取民主的想法，指民主自由从来不包岁月静好，真正的民主是众声喧哗，自由就是好好选择要思考要拣要承担，如果只是义愤、支持人、帮人、为道德为责任，而不去思考你自己本身想怎样，很难感受到自由。她又指，历史不是由赢者书写，而是自由有意志的人书写，没有人可以定义“香港系咩”（香港是什么），但人人可以拓阔“香港可以系咩”（香港可以是什么）。

Louis读后觉得：“监狱没有隔绝我们作为人的本能。”他称，无论身处狱中还是外面，不要因为时代的状态，“令到我们有时受到很大影响，觉得很颓废，什么都做不到。”

判决影响深远

47人案由被捕、起诉到判刑，横跨了3年8个月，案中被告过去3年来因案件保释或须还押。根据记者的观察，香港舆论及社会对案件判刑非常关注，不少港人在社交平台 Facebook 及 IG 转载新闻报道，网上讨论区也有相关讨论。

多国驻港的领事代表周二轮候旁听判刑。这次司法机构安排正庭除有45席供被告亲属，仅设5个公众席，延伸庭则设404个座位。网媒《集志社》报道，早于判刑前四日，西九龙裁判法院大楼外有疑似“排队党”率先排队，五个公众席由“排队党”取得，他们身穿黑色风褛，戴上风褛帽及口罩，判决结束后才离开法院。

作为香港首宗顛復国家政权罪的案件，这次判决将带来深远影响。路透社报道，大赦国际中國部主任 Sarah Brooks 称，此案与中国针对政府批评者的顛復政权审判有相似之处，“反对被视为异议…对香港来说是值得关注的转变。”民主派人士、前香港区议员陈嘉琳则表示，香港的民主运动现在已经变得看不见，呈现出另一种意义和形式。



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