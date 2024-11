47人案判刑 刘頴匡女友：今天不是结束，是历史的中段

(德国之声中文网)其中判4年5个月的刘頴匡,其女友Emilia接受DW访问表示:“今日判决出来的时候,我很冷静和平静,完全不是意外,其实我们在这3年8个月,都有猜想很多可能性,包括会不会有更加严重的刑期。”她说,刑期符合预期之内,心情没有很差,“当然刑期一天都嫌多,但是我们用了那么长时间去消化和做心理准备,所以没有很惊讶。”

Emilia表示,她入庭旁听判决时,见到刘頴匡的状态还好,“有做手势跟我聊天。”Emilia强调,今天不是一个结束,只是一个开始,或者是一个中段,“因为之后会发生什么事,你是不知道的,什么都有可能,我不会说今天是一个结束,然后总结所有东西,而是历史的其中一个部分,一个中段。”

11月19日,香港民主派意见领袖之一的戴耀庭“串谋颠覆国家政权”罪成,判处10年监禁。 图像来源: PHILIP FONG/AFP

被告亲属回应

黄之锋的朋友Louis亦有到场旁听,由于正庭仅设五个公众旁听席,他只能在延伸区观看正庭判刑的直播。得悉判决后,Louis对DW表示,有一种刑期定了下来的感觉,“我由第一天2021年3月1日开始来西九龙裁判法院(47人案首次上庭),人们常说,经历了3年8个月,终于有刑期出现,知道原来方向是这样,虽然《基本法》第二十三条立法后,牵涉国安条例的案件,没有刑期扣减,如无意外,应该刑满才能出狱,没有行为良好之下提早出狱这回事,但至少知道,几时会见到里面(狱中)的朋友出来。”

过去三年来,Louis经常去探监,昨日他身穿独立乐队My Little Airport周边T恤到场,上衣写著“We have to be very strong if we want to do something very wrong”歌词,他指这句说话很重要,家属也好,朋友也好,他们本身要继续做自己做到的事,例如他会继续探监、写信,继续参与同志团体和同志运动,做自己做到的事。

前学运领袖黄之锋被判56个月监禁。 图像来源: Kin Cheung/dpa/picture alliance

选择不认罪、不求情的前记者何桂蓝被判囚7年,何在判刑有结果后于社交平台 Facebook 发文,分享自己争取民主的想法,指民主自由从来不包岁月静好,真正的民主是众声喧哗,自由就是好好选择要思考要拣要承担,如果只是义愤、支持人、帮人、为道德为责任,而不去思考你自己本身想怎样,很难感受到自由。她又指,历史不是由赢者书写,而是自由有意志的人书写,没有人可以定义“香港系咩”(香港是什么),但人人可以拓阔“香港可以系咩”(香港可以是什么)。

Louis读后觉得:“监狱没有隔绝我们作为人的本能。”他称,无论身处狱中还是外面,不要因为时代的状态,“令到我们有时受到很大影响,觉得很颓废,什么都做不到。”

判决影响深远

47人案由被捕、起诉到判刑,横跨了3年8个月,案中被告过去3年来因案件保释或须还押。根据记者的观察,香港舆论及社会对案件判刑非常关注,不少港人在社交平台 Facebook 及 IG 转载新闻报道,网上讨论区也有相关讨论。

多国驻港的领事代表周二轮候旁听判刑。这次司法机构安排正庭除有45席供被告亲属,仅设5个公众席,延伸庭则设404个座位。网媒《集志社》报道,早于判刑前四日,西九龙裁判法院大楼外有疑似“排队党”率先排队,五个公众席由“排队党”取得,他们身穿黑色风褛,戴上风褛帽及口罩,判决结束后才离开法院。

作为香港首宗顛復国家政权罪的案件,这次判决将带来深远影响。路透社报道,大赦国际中國部主任 Sarah Brooks 称,此案与中国针对政府批评者的顛復政权审判有相似之处,“反对被视为异议…对香港来说是值得关注的转变。”民主派人士、前香港区议员陈嘉琳则表示,香港的民主运动现在已经变得看不见,呈现出另一种意义和形式。



