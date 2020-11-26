 4.4亿次点击：中国五星红旗在月表动态展示 | 科技环境 | DW | 07.12.2020

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科技环境

4.4亿次点击：中国五星红旗在月表动态展示

嫦娥五号探测器在月球表面成功动态展示五星红旗画面激动了亿万中国民众。至周一（12月7日），约4.4亿人次阅读了微博中有关闪亮的五星红旗在月表竖起的新闻。一评论称，“若有一种代表奇迹的颜色，那就是我们国旗的红色。”

Chinas rote Flagge auf dem Mond gehisst

（德国之声中文网）在此次非载人登月使命中，上周四（12月3日），上升器起飞前，一面宽2米、高90公分的红旗从着陆器中弹出竖立。上世纪60末、70年代初的阿波罗使命中，美国宇航员将旗杆固定在月球表面上。此次，中国国旗则固定在留月球的登陆器展臂的旗杆上。月球地平线背景下，一台摄像机摄下了这面红旗的动态画面。分别于2013年和2019年实施的登月使命中，嫦娥三号和四号也展示过五星红旗，但它们都是印制在探测器表面的图案。此次是红旗首次在月球上"飘扬"。

目前，以中国传统神话中月神命名的"嫦娥五号"还在绕飞月球。根据计划，它将于本月中旬返回地球，带回约2公斤的月球表面土壤。

这是40多年来，人类再度将月球采样带回地球。如果此次使命成功，中国将成为继美国和前苏联之后的第三个登月大国。

那些褪色销蚀的旗帜

美国宇航局称，美国宇航员留在月球上的6面旗帜估计均已被岁月销蚀。参与"阿波罗11"人类首次载人登月使命的宇航员埃德温·阿尔德林（Edwin «Buzz» Aldrin）在回忆录中写道，在与阿姆斯特朗一起从月球升空时，他们竖起的星条旗被火箭发动机的喷气刮倒了，"我看了很长时间，旗帜如何倾翻。"

Edwin «Buzz» Aldrin auf dem Mond

1969年执行登月任务的美国宇航员阿尔德林

其它旗帜都该因紫外线和月球上零下150度至零上150度的极端温度而褪色且销蚀。1969年，"阿波罗11"使用的尼龙制的星条旗以5.5美元从一家商店购得。2009年的月球探险器所作的观察结果显示，"阿波罗12"、"阿波罗16"、"阿波罗17"留下的旗帜虽已不在，但旗杆倒还竖着。

"嫦娥五号"竖在月表的这面中国旗帜经特殊研制，据称，其材料和颜色都能历时更久。据中国媒体报道，国旗展示系统技术负责人程昌指出，用于地球的普通旗帜无法承受恶劣的月球气候；一名中国宇航专家称，在月球展示国旗是对"我们取得的成就和突破的认可，它将是最有价值的事情。"

  • Bild von der Rückseite des Mondes (picture-alliance/dpa/NASA)

    中国航天的"五年计划"

    月球背面

    12月27日发布的《2016中国的航天》白皮书中，提到中国计划在2017年实现月球表面着陆并采样返回、2018年实现在月球背面软着陆。在此之前，还从来没有任何航天器在月球背面着陆。

  • China Ein Modell der Mond-Rover Yutu (picture-alliance/dpa)

    中国航天的"五年计划"

    玉兔长眠

    而在月球的正面，已经有许多各国的探测器甚至载人飞船成功着陆。图为跟随嫦娥3号一同登上月球的中国第一艘月球车—玉兔号的模型。玉兔号在月球表面工作972天后，已于2016年7月31日晚停止工作。

  • China bereitet sich auf eine Mars Mission vor (Reuters/China Daily)

    中国航天的"五年计划"

    遥遥在望

    白皮书也再次提及了雄心勃勃的火星探测计划，计划在2020年发射首颗火星探测器，并表示此后还要开展火星采样返回的关键技术攻关——人类至今没有任何航天器从火星返回地球。这是2016年8月公布的中国火星任务的探测器外观设计构型图。

  • China bereitet sich auf eine Mars Mission vor (Reuters/China Daily)

    中国航天的"五年计划"

    “全副武装”

    在2020年发射的中国首枚火星探测器中，还将携带一台火星车。按照设计，火星探测器还将携带13台科研载荷，其中包括火星全球遥感相机、火星地表下探测雷达等设备。

  • Jupiter-Monde Montage (NASA/JPL/DLR)

    中国航天的"五年计划"

    深而益远

    除了火星和月球，白皮书中还提到要在今后五年内开展小行星探测、木星系及行星穿越探测等的方案深化论证和关键技术攻关，适时启动工程实施，研究太阳系起源与演化、地外生命信息探寻等重大科学问题。图为木星及其卫星。

  • China Rakette wird in den Weltraum geschossen (REUTERS/China Daily)

    中国航天的"五年计划"

    重型火箭

    而在运载火箭方面，中国同样也雄心勃勃。白皮书中计划，今后五年内，将展开重型运载火箭工程。迄今为止最重的中国火箭长征5号已于今年11月从海南文昌发射， 其发射重量超过800吨。

  • China Wenchang Raketenstart Langer Marsch 7 (picture-alliance/dpa/Y. Jun)

    中国航天的"五年计划"

    全新基地

    值得注意的是，用于发射重型航天器的海南文昌发射场已经于今年6月投入使用。图为今年6月从该基地首飞的新型中型运载火箭长征7号。

  • Chinesisches Raumschiff Shenzhou-11 (picture alliance/Xinhua/Q. Zhendong)

    中国航天的"五年计划"

    空间站

    令人惊讶的是，白皮书对载人航天只是寥寥数笔：发射天舟一号货运飞船与天宫二号空间实验室进行对接；完成空间站各舱段主要研制工作，开展空间站在轨组装建造和运营；提升载人航天能力，为载人探索开发地月空间奠定基础。图为今年10月神舟11号载人飞船与天宫2号实验室对接的合成照片。

  • China Shenzhou 11 Astronaute (Picture-Alliance/dpa/H. H. Young)

    中国航天的"五年计划"

    成熟技术

    不过，白皮书中花了较多笔墨描写了过去5年中载人航天领域的成就，称“中国已突破掌握载人天地往返、空间出舱、空间交会对接、组合体运行、航天员中期驻留等载人航天领域重大技术。”图为10月17日，即将搭乘神舟11号开始太空旅程之前，两名宇航员陈东和景海鹏（右）向欢送人群挥手致意。

  • China Astronautin Wang Yaping (picture-alliance/dpa)

    中国航天的"五年计划"

    太空女侠

    在过去五年间，中国还先后将两名女性宇航员送入太空：刘洋与王亚平（图）。

  • Beidou Navigation (picture-alliance/dpa)

    中国航天的"五年计划"

    导航系统

    白皮书还提到了北斗卫星导航系统，表示中国计划在2020年前后，完成35颗卫星发射组网，为全球用户提供服务。

  • Satellit Galileo (GSA)

    中国航天的"五年计划"

    国际合作

    中国原本计划在导航系统上与欧洲合作，共同开发伽利略卫星导航系统(图)。然而，由于欧洲各国之间协调不畅，项目进展缓慢，导致中国决定“单干”。不过，在27日公布的白皮书中，中国方面强调将进一步加强国际航天合作，并且提到中国与欧洲已经签署了《2015－2020年中欧航天合作大纲》。

    作者: 文山


凝炼/石涛（德新社）

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