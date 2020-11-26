4.4亿次点击：中国五星红旗在月表动态展示

（德国之声中文网）在此次非载人登月使命中，上周四（12月3日），上升器起飞前，一面宽2米、高90公分的红旗从着陆器中弹出竖立。上世纪60末、70年代初的阿波罗使命中，美国宇航员将旗杆固定在月球表面上。此次，中国国旗则固定在留月球的登陆器展臂的旗杆上。月球地平线背景下，一台摄像机摄下了这面红旗的动态画面。分别于2013年和2019年实施的登月使命中，嫦娥三号和四号也展示过五星红旗，但它们都是印制在探测器表面的图案。此次是红旗首次在月球上"飘扬"。

目前，以中国传统神话中月神命名的"嫦娥五号"还在绕飞月球。根据计划，它将于本月中旬返回地球，带回约2公斤的月球表面土壤。

这是40多年来，人类再度将月球采样带回地球。如果此次使命成功，中国将成为继美国和前苏联之后的第三个登月大国。

那些褪色销蚀的旗帜

美国宇航局称，美国宇航员留在月球上的6面旗帜估计均已被岁月销蚀。参与"阿波罗11"人类首次载人登月使命的宇航员埃德温·阿尔德林（Edwin «Buzz» Aldrin）在回忆录中写道，在与阿姆斯特朗一起从月球升空时，他们竖起的星条旗被火箭发动机的喷气刮倒了，"我看了很长时间，旗帜如何倾翻。"

1969年执行登月任务的美国宇航员阿尔德林

其它旗帜都该因紫外线和月球上零下150度至零上150度的极端温度而褪色且销蚀。1969年，"阿波罗11"使用的尼龙制的星条旗以5.5美元从一家商店购得。2009年的月球探险器所作的观察结果显示，"阿波罗12"、"阿波罗16"、"阿波罗17"留下的旗帜虽已不在，但旗杆倒还竖着。

"嫦娥五号"竖在月表的这面中国旗帜经特殊研制，据称，其材料和颜色都能历时更久。据中国媒体报道，国旗展示系统技术负责人程昌指出，用于地球的普通旗帜无法承受恶劣的月球气候；一名中国宇航专家称，在月球展示国旗是对"我们取得的成就和突破的认可，它将是最有价值的事情。"

中国航天的"五年计划" 月球背面 12月27日发布的《2016中国的航天》白皮书中，提到中国计划在2017年实现月球表面着陆并采样返回、2018年实现在月球背面软着陆。在此之前，还从来没有任何航天器在月球背面着陆。

中国航天的"五年计划" 玉兔长眠 而在月球的正面，已经有许多各国的探测器甚至载人飞船成功着陆。图为跟随嫦娥3号一同登上月球的中国第一艘月球车—玉兔号的模型。玉兔号在月球表面工作972天后，已于2016年7月31日晚停止工作。

中国航天的"五年计划" 遥遥在望 白皮书也再次提及了雄心勃勃的火星探测计划，计划在2020年发射首颗火星探测器，并表示此后还要开展火星采样返回的关键技术攻关——人类至今没有任何航天器从火星返回地球。这是2016年8月公布的中国火星任务的探测器外观设计构型图。

中国航天的"五年计划" “全副武装” 在2020年发射的中国首枚火星探测器中，还将携带一台火星车。按照设计，火星探测器还将携带13台科研载荷，其中包括火星全球遥感相机、火星地表下探测雷达等设备。

中国航天的"五年计划" 深而益远 除了火星和月球，白皮书中还提到要在今后五年内开展小行星探测、木星系及行星穿越探测等的方案深化论证和关键技术攻关，适时启动工程实施，研究太阳系起源与演化、地外生命信息探寻等重大科学问题。图为木星及其卫星。

中国航天的"五年计划" 重型火箭 而在运载火箭方面，中国同样也雄心勃勃。白皮书中计划，今后五年内，将展开重型运载火箭工程。迄今为止最重的中国火箭长征5号已于今年11月从海南文昌发射， 其发射重量超过800吨。

中国航天的"五年计划" 全新基地 值得注意的是，用于发射重型航天器的海南文昌发射场已经于今年6月投入使用。图为今年6月从该基地首飞的新型中型运载火箭长征7号。

中国航天的"五年计划" 空间站 令人惊讶的是，白皮书对载人航天只是寥寥数笔：发射天舟一号货运飞船与天宫二号空间实验室进行对接；完成空间站各舱段主要研制工作，开展空间站在轨组装建造和运营；提升载人航天能力，为载人探索开发地月空间奠定基础。图为今年10月神舟11号载人飞船与天宫2号实验室对接的合成照片。

中国航天的"五年计划" 成熟技术 不过，白皮书中花了较多笔墨描写了过去5年中载人航天领域的成就，称“中国已突破掌握载人天地往返、空间出舱、空间交会对接、组合体运行、航天员中期驻留等载人航天领域重大技术。”图为10月17日，即将搭乘神舟11号开始太空旅程之前，两名宇航员陈东和景海鹏（右）向欢送人群挥手致意。

中国航天的"五年计划" 太空女侠 在过去五年间，中国还先后将两名女性宇航员送入太空：刘洋与王亚平（图）。

中国航天的"五年计划" 导航系统 白皮书还提到了北斗卫星导航系统，表示中国计划在2020年前后，完成35颗卫星发射组网，为全球用户提供服务。

中国航天的"五年计划" 国际合作 中国原本计划在导航系统上与欧洲合作，共同开发伽利略卫星导航系统(图)。然而，由于欧洲各国之间协调不畅，项目进展缓慢，导致中国决定“单干”。不过，在27日公布的白皮书中，中国方面强调将进一步加强国际航天合作，并且提到中国与欧洲已经签署了《2015－2020年中欧航天合作大纲》。 作者: 文山



凝炼/石涛（德新社）

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