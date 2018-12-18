 40年前德语报刊如何看十一届三中全会 | 媒体看中国 | DW | 18.12.2018

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媒体看中国

40年前德语报刊如何看十一届三中全会

四十年前的12月，中国共产党召开十一届三中全会，宣布改革开放政策。这一具有划时代意义的决策，当时便引发全球媒体关注。德国之声从档案库中翻阅1978年底的德语区各大报刊，找到了不少对该会议的报道和评论。

Zeitungssammlung im Jahre 1978 (DW)

1978年12月24日西柏林《每日镜报》对中国改革开放政策的一篇报道。

(德国之声中文网)19781228日的瑞士《新苏黎世报》刊发评论：

令人惊讶的是，此次大会没有像苏联对待斯大林那样，就长年的停滞与困难去追究某些个人的责任，而是从自身体制中去寻找原因：权力过于集中、过于中央集权、某些特殊机构脱离了党的控制。为了纠正这些错误，今后将会有"更多民主"，恪守共产党的标准，保护人权、承认民众的言论自由权利，还要加强"社会主义法制"，大力贯彻相关法规。

西柏林《每日镜报》在1978年12月30日也刊发评论指出：

中共统治的不同时期所遭受的挫折和失败，并没有被简单归咎到对毛泽东的个人崇拜上(就像苏联清算斯大林那样)，而是归咎到整个体制的缺陷，即：中央集权、缺乏党内监督以及民主监督。

China Deng Xiaoping (picture-alliance/dpa/UPI)

1978年中共党内权力和路线之争，最终胜出的是邓小平。

在稍早前的1978年10月31日，东德执政党机关报《新德国报》刊发评论，分析了十一届三中全会召开前夕中共党内的权力与路线之争：

客观起见，我们必须认识到，文革期间遭受迫害的高级干部获得平反，以及对"四人帮"的批判，都不会让中共重新成为一个马列主义政党。现在，中共高层的权力斗争各方都继承了毛泽东的阴暗面，也就是反苏主义以及大国沙文主义。暂时在权斗中获得优势的是经验丰富、意志坚定的邓小平，他本人就曾经历过两次清洗运动，因此很清楚应当如何利用这些经验来对付他人。

我们要是以为这些政治人物都和华国峰没什么两样，未免就想得太简单了。根据这些中国领导人自己的发言去判断，他们的意见分歧不仅仅体现在政策的侧重点上--比如"四化建设"、中美关系进展等问题。愈演愈烈的人事纷争也有可能演变为"实质问题"之争。时间将会证明这一判断到底有多正确。今天已经能确证的是：中共当局在贯彻其"全面恢复国内秩序"、"维护团结稳定"之承诺时，已经遇到了不小的困难。

DW.COM

总结过去四十年的经济增长，我们无法回避一个很简单的问题：虽然中国的市场化没有很彻底，法律制度也不如一些其他的发展中国家来得完善。但是为什么中国能够成为所有发展中国家中对外资最具吸引力的地方呢？未来继续推动中国经济前行的要素何在？ (12.12.2018)

今年是中国改革开放四十周年。中国有句话叫"四十而不惑"，就是说，人活到四十岁这样的年纪，很多事情都应该想通了，对生活没有什么困惑了。那么中国在改革道路上前进了四十年，是不是真的想明白了呢？感谢《德国之声》约我写一些文字来纪念这四十年，但是我突然觉得好难，不知道从何说起。 (26.10.2018)

一场美中贸易较量，让中国改革开放四十年的成色受到检验。经济学者沈凌认为，当前的贸易战并不可怕，但中国经济未来要让人看好，经济转型是否成功至关重要。 (03.11.2018)

加杠杆、降杠杆到稳杠杆，中国的宏观经济政策似乎一直和杠杆过不去。这是因为以金融杠杆为代表的金融市场，是现代经济得以增长的重要助推器。过去四十年中国经济高速增长，银行为代表的金融市场功不可没。未来中国经济如果期待用技术创新来作为新型发动机，是否金融市场也要有所变化？ (10.11.2018)

2018年初的时候，中国最著名的通讯设备制造企业——中兴通讯，遭遇来自于美国政府的禁运制裁，一天之内，这家有八万员工的大企业，几乎陷入破产绝境。这个事情深深刺激了中国人的神经，同时也让人们对于改革开放40年后，中国的“科技强国”地位产生质疑。 (23.11.2018)

今年是中国改革开放40周年。一个改变了十三亿人命运的经济改革政策，在1978年12月，由当时己故国家领导人邓小平提倡推动，使中国经济走上高速发展。四十年的改革道路，香港商人做出了不可替代的贡献。 (06.12.2018)

1978年12月5日，魏京生在西单民主墙贴出了他的署名文章《第五个现代化：民主与其它》。时评人长平认为，以西单民主墙为标志的当代中国第一波民主运动是“改革开放”四十年历史中被抹杀的重要事件。 (05.12.2018)

1978年12月10日，瑞士《新苏黎世报》则注意到中共权力中枢之外的路线之争：

11月中旬，北京街头突然出现了许多要求民主和人权、批判毛泽东的大字报，到了12月初又突然消失。11月10日起，中共中央就在邓小平的主持下召开了一场工作会议，而正是邓小平将张贴大字报的一处地方命名为"民主墙"。这种突如其来的批判性声音很可能也要归因于领导层的宽容与鼓励。许多此前在党的最高层讨论过的东西，以"人民呼声"的形式被重复强调。而到了11月27日，在接受一名美国记者采访时，邓小平则与那些大字报拉开了距离，他说，"有些言论不利于团结和稳定，也不利于实现四个现代化。"

民主墙的重新沉寂，绝不意味着中国改革的步伐就此停止。尽管引发了巨大的关注，北京的民主墙大字报只是表象。毕竟，几张大字报又能在多大程度上代表9亿民众呢？真正重要的变革，无疑将来自于围绕毛泽东的理论之争，以及为毛时代政策受害者的大规模平反。

这些措施当然并不能称得上"民主"，也尚不能称作"贯彻人权"。但是，这毕竟是一个值得赞叹的开端。新的领袖尽管宣布要"更民主"，但是真正的决定权则依然捏在他们手里。

19781221日的《世界报》(当时在西德首都波恩出版)摘译了两篇民主墙的大字报：

在打倒了四人帮之后，"英明"领袖华国峰主席、以及大家认为"更英明"的副主席邓小平许诺我们民主和繁荣。四人帮倒台时，人民迫不及待地企盼邓小平的复出，他曾经说会"再次引入资本主义"。他复出了，人民对他有很大期待。可惜，我们已经生活在这一压迫性的体制下，什么也没改变。

我们要做自己的主人，不要做野心家实现现代化的工具。我们想要的是人民生活的现代化以及人民民主的现代化，只有这样才能实现幸福的生活。在民主的旗帜下团结起来！不要相信暴君所说的团结和稳定，那些话只会让我们坠入苦难。我们唯一的希望就是民主。

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点

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