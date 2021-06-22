 40多国联合呼吁中国允许独立观察员入疆调查 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 22.06.2021

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40多国联合呼吁中国允许独立观察员入疆调查

加拿大等40多个国家向联合国人权理事会提交联合声明，呼吁中国立即允许联合国人权事务高级专员巴切莱特（Michelle Bachelet）进入新疆，对有关当地维吾尔人人权遭到严重践踏的报道进行调查。

Tableau | Xinjiang - Baumwollanbau | Uighren | 25.03.2021

（德国之声中文网）据路透社报道，加拿大驻联合国大使诺顿（Leslie Norton）在联合国人权理事会上诵读了这篇联合声明。参与签署这份联合声明的国家包括加拿大、澳大利亚、英国、法国、德国、日本和美国等等。

此前不断有人权活动人士指控，超过100万维吾尔人和其他穆斯林族裔被关押在新疆再教育营，其中一些人受到虐待或被强迫劳动。

北京方面驳斥了这些指控并声称，这些营地为学员提供职业技能培训机会并且去除他们头脑中的宗教极端影响。

声明指出，“可信的报道指出，在新疆超过100万人遭到任意拘留，维吾尔人和其他少数民族遭到广泛监视，维吾尔人的基本自由和文化受到限制和打压”。

声明呼吁“中国立即允许包括联合国人权事务高级专员巴切莱特在内的独立观察员不受限制地进入新疆（开展调查）”。

昨天巴切莱特表示，她希望今年就包括新疆在内的访华条件达成一致。路透社报道称，这是巴切莱特首次公开建议为访华列出时间表。2018年9月以来，联合国方面一直在同中国政府就人权事务高级专员访华所需条件进行协商谈判。

中国常驻日内瓦代表团发言人刘玉印同一天立即回应，表示“欢迎人权高专访华并参访新疆”，但“此访应是友好访问，目的是促进双方交流与合作，而不是进行有罪推定式的所谓‘调查’”。

(路透社)

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