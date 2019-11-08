40余款APP侵权 腾讯小米均在列

（德国之声中文网）中国工业和信息化部周四（12月19日）在其官网发布"关于侵害用户权益行为的APP（第一批）"通报，拥有大量用户的小米金融和腾讯QQ等应用程序纷纷在列。

该部在通报中指出，截至目前，尚有41款APP存在违规收集、使用用户个人信息、不合理索取用户权限、为用户账号注销设置障碍等问题，未完成整改。通报另外要求相关APP在12月31日前完成整改落实工作，否则将被依法处置。

中国工信部在通报的附件中详细列出了各个应用程序存在的问题。例如，QQ存在强迫用户使用定向推送功能、不给权限不让用、账号注销难的问题。同样，小米金融也存在为用户账号注销设置障碍的问题。

被点名通报的APP还包括搜顺义区图书馆，以及搜狐新闻、新浪体育、人人视频、高铁管家12306火车票等热门应用。

中国工信部介绍此次通报背景指出，"根据《工业和信息化部关于开展APP侵害用户权益专项整治工作的通知》要求，我部按计划、分阶段、稳步推进APP侵害用户权益专项整治行动。自查自纠阶段共8000多款APP完成整改"。"在监督检查阶段，我部组织第三方检测机构对各大应用商店APP进行检查，对发现存在问题的百余家企业进行督促整改"。

令人细思极恐的换脸软件

今年九月，一款名为Zao的换脸软件迅速蹿红，成为在中国下载量最大的应用程序之一，但同时也引发了外界对隐私和肖像权被侵犯的担忧。

该应用程序允许用户使用所谓的深度伪造（Deepfake）技术将自己植入知名电影的场景中。引发争议之后，该应用程序的所属公司承诺更改其用户协议，删除了原有的上传肖像权可被"ZAO""完全免费、不可撤销、永久、可转授权和可再许可的权利"等文字，用"您同意或确保肖像权利人已经同意授予'ZAO'使用'ZAO'的技术服务对您的或其他人的人脸进行处理，但仅为与用户内容合成为新的内容"取而代之。

上个月初，一名中国教授因为拒绝刷脸入园而将杭州的一个野生动物园告上法庭。 中国人脸识别第一案由此立案。

针对公司侵犯隐私，消费者的自我保护意识有所增强，但是政府的监控却只增不减。今年3月，荷兰非营利机构GDI基金会网路安全研究员葛弗斯（Victor Gevers），中国东部的一个地方政府雇用了一家科技公司来监视3.64亿条数据资料，包括私人消息和身份证号码。

据中国工信部的相关规定，自今年12月1日起，电信企业需在实体渠道全面实施人像比对技术措施，人像比对一致方可办理入网手续。 部分社交媒体用户对此表示担忧，因为他们认为这项新要求可能会导致自己的生物识别数据被泄露或出售。

安静/洪沙（法新社）