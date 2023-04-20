4月通胀继续放缓 中国经济复苏堪忧

（德国之声中文网）中国国家统计局周四公布的数据显示，4月份的消费者价格指数（CPI）同比上涨0.1%，较3月份0.7%的同比涨幅进一步放缓。这意味着通胀率创下2021年2月以来的最低水平。

《华尔街日报》的报道分析称，中国4月份的低通胀一定程度上归因于上年同期对比基数偏高，预计在今年晚些时候通胀率将重新上升。经济学家们称，中国的低消费通胀水平表明了内需复苏的脆弱性，青年失业率高企、住房市场不确定性以及企业利润减弱打击了消费者信心。

渣打银行首席中国经济学家丁爽则表示，周四公布的通胀数据表明，中国的经济复苏仍不均衡，服务需求增速超过了商品需求。

同时公布的4月份生产者价格指数(PPI)同比下降3.6%，连降七个月，降幅比前月扩大1.1个百分点，为连续第四个月扩大，降幅也高于预期。国家统计局解释称，4月份PPI同比环比下降，主要受国际大宗商品价格波动、国内外市场需求总体偏弱及上年同期对比基数较高等因素影响。此前3月份PPI同比下降2.5%，连降六个月。

《华尔街日报》指出，中国4月份CPI同比上涨0.1%，使中国经济距离通货紧缩更近一步，但经济学家普遍预计中国经济将保持复苏势头，因此剔除波动较大的食品和能源价格的核心通胀率将在今年余下时间里呈上升趋势。

中国的贸易顺差继续扩大

外贸：出口增、进口跌

根据国家统计局本周发布的外贸数据，4月中国出口同比增长8.5%，进口则大幅度下滑7.9%，这使得中国在4月的贸易顺差达到902.1亿美元，扩大82.3%。

今年3月份中国出口大涨14.8%，4月份虽然回落至8.5%，增长依然可观。专家分析，出口的正增长主要是因为与去年疫情封锁下的低基数相比。浙江大学经济学者周君芝撰文分析认为，如果排除低基数效应，参照往年数据拉平计算，那么今年4月出口金额几乎与去年同期持平。周君芝认为，全球贸易摩擦和疫情，使中国产业转移浪潮加速，而产业转移带来工程机械、零部件等生产资料出口，成为今年中国出口韧性来源。

今年以来，中国对不发达国家的出口大增。4月对俄罗斯出口同比增长153%，对非洲出口增50%。对美国出口同比下降6.5%。此外，4月汽车新能源汽车出口大涨，但半导体的进口下降了15.3%。

路透社援引经济学人智库（EIU）分析师徐天辰指出，"在今年年初，人们认为重新放开后，进口将轻松超过2022年的水平，但情况并非如此，"虽然中国在疫情之后的反弹迅速而剧烈，但它在很大程度上是对内的，世界其他地方没有感受到。

最近公布的 4 月份中国官方制造业采购经理人指数显示，新出口订单大幅收缩。"鉴于外部需求前景黯淡，我们认为（中国的）出口将进一步下降，然后在今年晚些时候触底反弹，"凯投宏观（Capital Economics）经济学家黄子淳在其报告中称。

（路透社、华尔街日报、BBC）

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