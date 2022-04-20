4名612基金信托人涉违反《国安法》被捕

（德国之声中文网）香港媒体报导，已经停止运作的「612人道支援基金」（612基金）多名信托人被捕。根据该基金会网站资料，「612基金」成立于2019年6月15日，旨在为所有在反送中运动中受伤、被拘捕、受暴力攻击或受威胁人士提供法律、医疗、情绪、还押在囚支援、紧急经济支援等服务。网站上显示，「612基金」共有5名信托人。

许宝强机场被捕 何秀兰仍在服刑

「香港01」报导，信托人之一的前岭南大学学者许宝强昨天（5月10日）在机场准备离境到外地担任大学访问学者时，被国安处人员以涉嫌违反《港区国安法》勾结外国势力罪逮捕。消息指，警方于11日再拘捕「612基金」另外3名信托人，分别是天主教香港教区荣休主教陈日君枢机、大律师吴霭仪和歌手何韵诗。国安处称，此4人涉嫌串谋勾结外国势力或境外势力危害国家安全。5名信托人中，目前仅剩活动人士、前立法会议员何秀兰仍在狱中服刑，此次没有被捕。

高龄90岁的陈日君首次被逮捕，吴霭仪和何韵诗曾因担任《立场新闻》高层而被以违反「串谋发布或复制煽动刊物罪」起诉，后获准保释。

2021年9月1日，香港国安处曾发出公告，表示正在就「612人道支援基金」涉嫌违反《香港国安法》或其他香港法例展开调查，要求提交基金来源及捐款人资料。在国安处公告后，「612基金」宣布「有秩序停止运作」，并于同月6日宣布即时起暂停接受捐款，直至另行通知。

（香港01、香港国安处、香港电台）

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