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4名参访希特勒故居的德国人被警方逮捕

2024年4月24日

希特勒生日那天，奥地利警方逮捕了4名来自巴伐利亚的德国人。当时他们正在参访希特勒的出生地，其中一名女子行了纳粹礼。

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希特勒出生地点因河畔布劳瑙
希特勒出生地点因河畔布劳瑙图像来源: Kerstin Joensson/AP Photo/picture alliance

（德国之声中文网）上奥地利州警方逮捕了4名在纳粹独裁者希特勒的出生地献上白玫瑰进行悼念的德国人。这4名德国人于4月20日--希特勒的生日—下午前往希特勒的出生地——边境小镇因河畔布劳瑙（Braunau am Inn）。

警方逮捕了24岁和26岁的两姐妹以及她们29岁和31岁的伴侣。他们当时正在房子的窗台上献花。当两对夫妇合影留念时，其中一名女子被警方发现行了纳粹礼。

这名妇女说，她只是想开个玩笑，并没有当真。然而，警方在检查她的手机时发现，这四人之间分享了纳粹主题的聊天信息和图片。

警方表示，他们将以涉嫌违反奥地利禁止纳粹主义标志的法律为由，将这四人移交给检察官。

改建工作即将开始

每年的4月20日，警方都会加强巡逻，并特别关注位于因河畔布劳瑙的这所房子。希特勒在这所房子里一直住到三岁，然后随家人搬到附近的巴伐利亚城市帕绍。

为了防止新纳粹分子的参访这座已收回国有的建筑将被用作警察局和人权培训中心改建工作将于今年10月开始

（德新社、美联社）

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