4名参访希特勒故居的德国人被警方逮捕

希特勒生日那天，奥地利警方逮捕了4名来自巴伐利亚的德国人。当时他们正在参访希特勒的出生地，其中一名女子行了纳粹礼。

（德国之声中文网）上奥地利州警方逮捕了4名在纳粹独裁者希特勒的出生地献上白玫瑰进行悼念的德国人。这4名德国人于4月20日--希特勒的生日—下午前往希特勒的出生地——边境小镇因河畔布劳瑙（Braunau am Inn）。

警方逮捕了24岁和26岁的两姐妹以及她们29岁和31岁的伴侣。他们当时正在房子的窗台上献花。当两对夫妇合影留念时，其中一名女子被警方发现行了纳粹礼。

这名妇女说，她只是想开个玩笑，并没有当真。然而，警方在检查她的手机时发现，这四人之间分享了纳粹主题的聊天信息和图片。

警方表示，他们将以涉嫌违反奥地利禁止纳粹主义标志的法律为由，将这四人移交给检察官。

改建工作即将开始

每年的4月20日，警方都会加强巡逻，并特别关注位于因河畔布劳瑙的这所房子。希特勒在这所房子里一直住到三岁，然后随家人搬到附近的巴伐利亚城市帕绍。

为了防止新纳粹分子的参访，这座已收回国有的建筑将被用作警察局和人权培训中心，改建工作将于今年10月开始。

（德新社、美联社）

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