3G网络将同地球人说再见

(德国之声中文网)现在距离德国彻底关闭3G网络还有半年的时间。目前仍在使用3G移动网络的人也已经越来越少。上周二（12月22日），沃达丰电信公司（Vodafone）公布消息说，目前3G，也就是UMTS，仅占其网络移动数据流量的2.5%。2020年5月份时这个比例还达到5%。在此期间因没有4G手机仍在使用3G网络的客户从3%下降到2%。

德国电信公司的一位发言人说，电信公司没有提供仍在使用3G网络的客户群体的详细数据，但趋势是一样的。现在只有极少的人还在使用过时的3G标准。

这位发言人说，有2家公司决定在2021年6月30日前关闭其3G网络。西班牙电信公司Telefónica则计划在2021年年底前也采取这一步骤。空余出的频谱将用于4G或5G网络。

简而言之，移动市场的现状可以归纳如下：未来是5G，现在是4G，到2021年，3G将彻底退休。沃达丰集团表示，2021年6月底，3G将 "当之无愧地进入退休状态"。 "再见了，老3G网络，谢谢你所做的贡献！" 德国电信首席执行官马库斯·哈斯（Markus Haas）说："3G为德国移动数据通信取得突破起了非常重要的作用。 但20年后，这一技术的末日来临。" 所有三家网络运营商均强调，4G和5G可为客户提供更多的服务。电力消耗明显降低。

事实上，因关闭3G网络感觉带来不便的客户数量可能很少。毕竟，市场上绝大多数的手机合同早已包括4G，这些手机已经连接到更快的网络。手机与4G完全不兼容是一个问题。但这些都是2011年之前生产的老手机。在大多数情况下，这些老式手机通常被用来继续使用2G网络，仅作为发短信用的替代手机。

李京慧/洪沙 (德新社)

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