 3A到AA+ 惠誉降级 华府不同意 | 经济纵横 | DW | 02.08.2023

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经济纵横

3A到AA+ 惠誉降级 华府不同意

评级机构惠誉出人意料地下调美国的信用评级，引发华盛顿的强烈反应。美财长耶伦称，美国经济不会像惠誉的预测那样今年陷入衰退。

US-Finanzministerin Yellen in China

耶伦：惠誉降级决定忽视美国经济的韧性

（德国之声中文网）鉴于公共赤字上升以及有关提高债务上限的争执，评价机构惠誉周二到周三夜间将美国的信用评级从AAA下调至AA+。尽管如此，投资美国国债仍被评为安全资产，违约风险几乎可以忽略不记。不过，对美国政府来说，未来在金融市场举债可能成本会更高昂。

美国财长耶伦批评这一降级是"肆意"决定的。她认为，降级的决定是出于预测美国今年出现衰退，但这忽视了美国经济的韧性。耶伦说："我绝对不认同惠誉的评级决定。" 这位民主党人说："失业率接近历史最低点，通胀自去年夏天以来明显下降，而上周景气数据显示，美国经济继续增长。"

美国总统拜登的选战发言人姆诺茨（Kevin Munoz）表示，前任总统特朗普应为此负责："这一降级是共和党人极端议程的直接后果。其议程以混乱、冷漠、无情为特点，美国人民继续予以拒绝。"姆诺茨称，特朗普鼓动国会共和党人在今年的债务上限争执中让美国出现无支付能力的情况。

Frankfurt | Fitch Ratings in New York

年底出现经济衰退？

多年来，历届政府及在野党就债务上限议题争执不下。6月初，经过艰难的谈判后，就暂停目前31.4万亿美元的债务上限达成妥协，否则数天后美国就濒临无支付能力的局面。由于这一问题不断出现，使得对财政政策的信任受到影响，缺乏一个中期的财政框架，惠誉以此作为降级的理由。此外，继2022年新增债务占国民生产总值的3.7%以后，今年的新增债务上升，预计占国民生产总值的6.3%。惠誉预计，2023年底、2024年初，美国经济将陷入衰退。

这是美国信用评级第二次被下调。2011年，标普曾将美国信用评级降至AA+。当时也提及美国政治两极化加剧，导致很难实行稳健的财政政策。

惠誉此次降级促使全球投资者更为谨慎。东京日经指数下降2.3%。中国上证指数下跌1.1%。

投行瑞穗政权首席经济师瑞秋图（Steven Ricchiuto）表示："降级让我们看到，世界最大经济体的政府在支出方面有问题。"

德国商业银行经济师魏登施坦纳（Bernd Weidensteiner）和巴尔茨（Christoph Balz）分析认为，此次降级对美国国债几乎不会产生影响。美国国债因有很高的流动性而"无出其右"。尽管如此，二人认为，美国的国家负债仍处在一个不可持续的路线方向上。

（路透社）

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