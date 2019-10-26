39名集装箱死者中或有20多名越南人

（德国之声中文网）《每日邮报》(Daily Mail）的报道称，39名死者被发现时身体裸露或衣衫单薄，口吐白沫。他们显然曾奋力拍打货柜的墙面和车门。"拒信39名受害者中有25人是越南人，都来自贫穷的海滨地区Yen Than。亲属表示，他们中的一些人准备到美甲沙龙工作。据英国《太阳报》报道，有受害者亲属说，蛇头已经来找过他们，退还给他们偷渡的钱。"

英国越南裔社区组织"越南之家"（VietHome）先前表示，发现卡车上的尸体以来，他们已经收到约20名据报失踪人员的照片，年龄在15到45岁之间。

《每日邮报》称，其中7名涉嫌受害者的身份已经确定，并详细介绍了这7名受害者的家庭背景。

据路透社周日援引英国埃塞克斯警方报道说，三名因冷冻集装箱货车惨案被捕的嫌疑人已获保释。其中两人是一对年龄均为38岁的夫妇，来自沃灵顿。女方是货车合法车主。保释期至11月11日。另一人来自北爱尔兰，保释期至11月13日。周六，爱尔兰警方还公布在都柏林逮捕了一名20出头、来自北爱尔兰的涉嫌男子。

上周三被捕的25岁货车司机莫里斯·罗宾逊（Maurice Robinson）也来自北爱尔兰。他将于下周一出庭受审。警方对他提起诉讼的罪名包括39起过失杀人罪、串谋贩运人口、协助非法移民和洗钱。据报道，北爱尔兰警方在事发后已经突袭了罗宾逊位于阿马郡的家以及当地另外两处房产，取走了电脑进行调查。

涉及上百人的偷渡案？

英国《独立报》周六报道，英国警方和越南驻英国大使举行了会面。警方正在调查39人遇难的这起惨剧背后是否涉及一桩更大的偷渡案。报道写道，越南义安省的天主教神父Anthony Dang Huu Nam说，"一些人告诉我，该案涉及很多人，有100多人前往国外开始新的生活，其中39人丧生。一些家庭已向我证实他们的亲人在这场悲剧中丧生。"《独立报》还写道，受害者家属认为，载有39名受害者的货车是一个车队的一部分，总共有三辆卡车带着100多人到了英国。据天空新闻报道，两辆车之前已完成了任务，但第三辆被耽搁在一个未知地点。英国警方拒绝对载有受害者的车辆是一个车队的一部分加以证实，但表示调查人员将进行开放性调查。

26岁的越南女子Pham Thi Tra My在发给母亲的手机短信中写道，"我快死了，我无法呼吸。"。该消息是在越南时间周三凌晨4点28分、英国时间上午10点28分发出的，当时卡车正行进在泽布吕赫港（Zebrugge）到港口珀弗利特（Purrfleet）途中。据报道，Pham Thi Tra My的家人为其偷渡英国支付了3万英镑。这名女子的哥哥表示，他妹妹于比利时时间周二早晨7点20分打电话说，她就要进入一个集装箱，必须关掉手机。之后就再没有收到妹妹的任何信息，而蛇头后来把偷渡费连夜退还给他们。

英国警方曾一度表示39名死者全部为中国人，但在周五的一份声明中则表示， 随着调查的继续，死者身份情况可能改变。周六，警方向在英国的越南社群发出求助信息，但表示不能确认39名死者是否均来自越南。据法新社报道，这些受害者可能持有伪造的中国护照。疑似死难者的家属表示，越南方面正向他们搜集DNA资料。

600人今年藏身车中偷渡德国

本周日，德国《星期日世界报》援引德国联邦警署报道，截至9月底，今年共发现600名难民藏身大卡车或小型货车偷渡德国，其中455人是在小型货车中被发现，145人在卡车中被发现。这些车辆大多数从捷克或奥地利入境。与2018年相比，今年的这一数字有所降低。去年联邦警察共发现825人藏身大卡车或小型货车偷渡。